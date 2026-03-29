Tiếng Việt thắt chặt tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào

Đại biểu chụp ảnh kỷ niệm cùng học sinh tham gia Cuộc thi “Em yêu tiếng Việt” dành cho học sinh Lào và Việt Nam. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Đây là sự kiện quan trọng hưởng ứng Lễ phát động Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và cuộc thi tìm hiểu Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2026, do Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức.



Tham dự sự kiện có Tổng lãnh sự Việt Nam tại Luang Prabang Vũ Ngọc Lý, Giám đốc Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Luang Prabang Soulidet Keobualaphet, Hội người Việt Nam tại Luang Prabang, cùng đông đảo thầy cô và các em học sinh Trường cấp II+III Pongkham, Trường tiểu học Hùng Vương và con em bà con trong Hội người Việt Nam tại Luang Prabang.



Phát biểu khai mạc, Tổng Lãnh sự Vũ Ngọc Lý khẳng định Cuộc thi “Em yêu tiếng Việt” sẽ thúc đẩy các em học sinh hăng say học tập, rèn luyện tiếng Việt hơn nữa trong thời gian tới, trở thành những sứ giả tiếng Việt tâm huyết để truyền cảm hứng, lan tỏa, khuyến khích phong trào dạy, học và nói tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Thông qua tiếng Việt, các em sẽ không chỉ có thêm hiểu biết về văn hóa, lịch sử và truyền thống của dân tộc Việt Nam, mà còn có điều kiện học tập và làm việc ở Việt Nam sau này.



Thay mặt chính quyền tỉnh Luang Prabang, Giám đốc Sở Giáo dục và thể thao Soulidet Keobualaphet phát biểu bày tỏ vui mừng, vì đây là lần đầu tiên Cuộc thi “em yêu tiếng Việt” được tổ chức tại Luang Prabang. Ông Keobualaphet khẳng định cuộc thi không chỉ tạo sân chơi bổ ích để các học sinh Lào tại Luang Prabang nâng cao trình độ ngoại ngữ và hội nhập quốc tế, mà còn giúp các em nâng cao kiến thức, kỹ năng của tiếng Việt và quan tâm nhiều hơn đến Việt Nam, tạo nền tảng quan trọng góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, củng cố tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Lào - Việt Nam.

Cuộc thi đã được Tổng Lãnh sự quán và Trường cấp II+III Pongkham chuẩn bị công phu từ cuối tháng 12/2025. Sau các vòng sơ khảo, Ban Tổ chức đã chọn ra 4 đội với 30 thí sinh xuất sắc về trình độ tiếng Việt tham gia Vòng chung kết. Tại đây, Ban Giám khảo đã đưa ra nhiều nội dung thi phong phú và ý nghĩa bao gồm: chào hỏi, hiểu biết, hùng biện và năng khiếu liên quan đến văn hóa, đất nước con người của hai nước Việt Nam – Lào, để các thí sinh tham gia có thể vận dụng tối đa kiến thức đã được học, hoàn thành tốt phần thi của đội mình.

Trong khuôn khổ cuộc thi, còn có nhiều tiết mục văn nghệ thể hiện giai điệu quê hương Việt Nam và tình đoàn kết Việt-Lào, do các em học sinh biểu diễn và phần giao lưu sôi nổi bằng tiếng Việt giữa các học sinh và giáo viên, đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho khan giả tham dự.

Tổng lãnh sự Việt Nam tại Luang Prabang Vũ Ngọc Lý trao phần thưởng cho đội đạt giải tại Cuộc thi. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao giải thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt số điểm cao nhất và nhiều phần thưởng là những dụng cụ học tập thiết yếu nhằm cổ vũ, động viên các em tiếp tục học tập tốt, góp sức lan tỏa tình yêu tiếng Việt tới đông đảo bạn bè quốc tế và góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững./.