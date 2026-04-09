Tiếng dân tộc - "Chìa khóa" mở cửa lòng dân biên giới

Đội Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai thi Tiểu phẩm tuyên truyền bằng tiếng Mông. Ảnh: TTXVN phát

Hội thi khu vực 2 có sự tham gia của 32 thí sinh đến từ Bộ đội Biên phòng 4 tỉnh: Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên. Đây là những cán bộ, nhân viên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở, có quá trình học tập, rèn luyện và sử dụng tiếng dân tộc thiểu số trong thực tiễn công tác.



Đại tá Nguyễn Văn Khanh, Phó tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng, Trưởng ban Tổ chức hội thi, nhấn mạnh: Hội thi là dịp để đánh giá toàn diện kết quả công tác tổ chức học tập, bồi dưỡng và khả năng sử dụng tiếng dân tộc thiểu số của đội ngũ cán bộ, nhân viên, nhất là những lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ ở địa bàn biên giới.



Phó tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng khẳng định, trong điều kiện địa bàn biên giới chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, việc sử dụng thành thạo tiếng dân tộc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là công cụ giao tiếp mà còn là cầu nối để cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng gần dân, hiểu dân, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia giữ gìn an ninh trật tự, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở khu vực biên giới.



Đội Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu với phần thi Tiểu phẩm tuyên truyền. Ảnh: TTXVN phát



Thông qua hội thi, Bộ đội Biên phòng tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số trong toàn lực lượng; nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Đồng thời, đây cũng là dịp để các đơn vị giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong tình hình mới.



Các thí sinh tham gia tranh tài ở các nội dung thi cá nhân và tập thể. Phần thi cá nhân gồm kỹ năng nói và viết tiếng Mông; phần thi tập thể gồm trả lời câu hỏi và tuyên truyền theo chủ đề. Nội dung thi bám sát yêu cầu nhiệm vụ công tác của Bộ đội Biên phòng, gắn với thực tiễn địa bàn, qua đó đánh giá đúng năng lực sử dụng tiếng dân tộc của cán bộ, nhân viên. Nhiều tiểu phẩm được dàn dựng sinh động, gần gũi, có tính giáo dục cao, thể hiện rõ vai trò của cán bộ biên phòng trong công tác dân vận, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đồng bào trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.



Các thí sinh tham gia phần thi cá nhân với kỹ năng viết tiếng Mông. Ảnh: Hương Thu - TTXVN



Theo Ban Tổ chức, các đội thi đã có sự chuẩn bị nghiêm túc, đầu tư bài bản cả về nội dung, hình thức và phương pháp thể hiện. Nhiều thí sinh sử dụng tiếng dân tộc Mông khá thành thạo, phát âm chuẩn, diễn đạt mạch lạc, tự tin trong giao tiếp, trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của Ban Giám khảo. Đặc biệt, ở phần thi xử lý tình huống, nhiều đội đã thể hiện rõ tư duy, phương pháp công tác khoa học, khả năng vận dụng linh hoạt tiếng dân tộc vào thực tiễn, sát với đặc điểm từng địa bàn.



Khép lại hội thi, Giải Nhất thuộc về Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai; giải Nhì được trao cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu; giải Ba thuộc về Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang. Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên nhận giải Khuyến khích./.