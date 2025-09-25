Tiến tới mục tiêu Việt Nam lọt top 30 về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu

Cục Sở hữu trí tuệ và Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới ký Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Ảnh: Thu Phương - TTXVN

Dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, ông Daren Tang -Tổng Giám đốc WIPO và ông Lưu Hoàng Long - Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã ký kết Biên bản ghi nhớ với các thỏa thuận bao trùm và toàn diện lĩnh vực hợp tác về sở hữu trí tuệ, từ xây dựng chính sách, pháp luật về sở hữu trí tuệ đến nâng cao nhận thức, đào tạo nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp và nâng cao năng lực cho Cơ quan sở hữu trí tuệ quốc gia. Mục tiêu của Bản ghi nhớ này (MoU) là hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên, của các sáng kiến và kết quả nhằm hỗ trợ Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Các bên nhất trí các lĩnh vực ưu tiên triển khai gồm: Hỗ trợ rà soát, xây dựng và thực thi pháp luật, chiến lược và kế hoạch hành động về sở hữu trí tuệ ở cấp quốc gia; thúc đẩy vận hành và sử dụng hiệu quả các hệ thống đăng ký quốc tế sở hữu trí tuệ tại Việt Nam; nâng cao năng lực cho các tổ chức trung gian, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp khởi nghiệp trong quản lý, bảo vệ và thương mại hóa tài sản trí tuệ.

Ngoài ra, hai bên cũng thúc đẩy việc tạo ra và sử dụng thương mại hóa tài sản trí tuệ trong nước, bao gồm việc thúc đẩy hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp, chuyển giao công nghệ, thực hiện nghiên cứu về sở hữu trí tuệ, bao gồm nghiên cứu về xây dựng chỉ số đo lường sự đóng góp của sở hữu trí tuệ trong phát triển kinh tế - xã hội; mở rộng đào tạo về sở hữu trí tuệ ở tất cả các cấp độ, phát triển kỹ năng chuyên môn và cung cấp tài liệu tham khảo, nguồn tài liệu để tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về sở hữu trí tuệ; nâng cao năng lực và hiệu quả tổ chức bộ máy, ứng dụng giải pháp số và trí tuệ nhân tạo trong công tác thẩm định, hỗ trợ thành lập cơ chế giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ, bao gồm cơ chế hòa giải cho Cục Sở hữu trí tuệ.

Cơ quan đầu mối triển khai Biên bản ghi nhớ này phía Việt Nam là Cục Sở hữu trí tuệ. Cơ quan này sẽ mời hoặc chỉ định bên thứ ba hoặc các bên liên quan tại Việt Nam cùng tham gia triển khai Biên bản ghi nhớ này khi cần thiết. Đầu mối triển khai Biên bản ghi nhớ này phía WIPO là Vụ châu Á và Thái Bình Dương, thuộc Ban Hợp tác phát triển, Lĩnh vực phát triển Khu vực và Quốc gia và cơ quan này sẽ phối hợp chặt chẽ với các lĩnh vực liên quan khác của WIPO khi cần thiết.

Bản ghi nhớ này sẽ mở ra một chương mới hợp tác giữa Việt Nam và WIPO trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, đặc biệt trong xu hướng thế giới dịch chuyển từ bảo hộ quyền sang thương mại hoá quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời cũng khẳng định vai trò định hướng, dẫn dắt của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với lĩnh vực sở hữu trí tuệ trong giai đoạn mới.