Tiến tới Đại hội XIV của Đảng: Trưng bày ảnh "Dưới cờ Đảng - Đất nước tiến vào kỷ nguyên mới"

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan Trưng bày ảnh “Dưới cờ Đảng - Đất nước tiến vào Kỷ nguyên mới” do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Suốt 96 năm qua (3/2/1930-3/2/2026), dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta đã đi qua những giai đoạn quan trọng trong tiến trình phát triển, tạo nên những mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng có ý nghĩa trọng đại, mang tính bước ngoặt, mở ra "kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, thịnh vượng.



Trưng bày ảnh "Dưới cờ Đảng - Đất nước tiến vào Kỷ nguyên mới" gồm khoảng 500 bức ảnh tư liệu của TTXVN, được chia thành 8 phần, giới thiệu những dấu mốc tiêu biểu trong các giai đoạn của Cách mạng Việt Nam gắn với các kỳ Đại hội của Đảng.



Phần 1 (1935-1950): Củng cố, phát triển lực lượng, Đảng lãnh đạo toàn dân thực hiện thành công Cách mạng tháng Tám, thiết lập nền dân chủ công hòa, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc.



Phần 2 (1951-1959): Đảng lãnh đạo toàn dân kháng chiến, kiến quốc.



Phần 3 (1960-1975): Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam.



Phần 4 (1976-1986): Đất nước thống nhất, tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trên cả nước.



Phần 5 (1986-1995): Khởi xướng đường lối đổi mới, xóa bỏ cơ chế bao cấp, chuyển sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.



Phần 6 (1996-2005): Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, tập trung vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.



Phần 7 (2006-2015): Vượt qua khó khăn, đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển, bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình.



Phần 8 (2015-2025): Phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, hiện đại và hội nhập quốc tế - nền tảng vững chắc cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.



Trong đó, phần 8 - phần chính của Trưng bày là những hình ảnh tiêu biểu tổng kết thành tựu 40 năm Đổi mới theo dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; giới thiệu 3 đột phá chiến lược, các Nghị quyết trụ cột; cùng các nội dung về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy; thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế… Những thành tựu đó là kết tinh của sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế thời đại.