Tiến tới Đại hội XIV của Đảng: Lữ đoàn 146 vững vàng trận địa tư tưởng nơi đầu sóng

Lễ chào cờ đầu tuần trên đảo Trường Sa. Ảnh: TTXVN phát

Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) được thành lập ngày 8/5/1978 có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ vững chắc chủ quyền Trường Sa - vùng biển đảo có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng - an ninh của đất nước; là điểm tựa vững chắc cho ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển và thực hiện các nhiệm vụ khác.

Đối với mỗi quân nhân tại Lữ đoàn 146, việc hướng tới Đại hội XIV của Đảng không chỉ là trách nhiệm chính trị mà còn là niềm vinh dự tự hào. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, đơn vị luôn đặt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng lên hàng đầu. Mọi cán bộ, chiến sĩ đều thấm nhuần sâu sắc triết lý: “Còn người, còn đảo, còn chủ quyền Tổ quốc”. Khẩu hiệu hành động này giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ ở Trường Sa luôn giữ vững sự tỉnh táo, không dao động trước mọi khó khăn, thử thách.

Những ngày này, không khi huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị luôn được đảm bảo duy trì. Công tác huấn luyện bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng thực hành và hướng trực tiếp vào mục tiêu bảo vệ chủ quyền biển đảo. Trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, bộ đội duy trì nghiêm chế độ trực.

Cán bộ, chiến sĩ trực, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Ảnh: TTXVN phát

Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, Lữ đoàn còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng các phương án luyện tập hiệp đồng tác chiến; triển khai hiệu quả công tác dân vận; tham gia cứu nạn và giải quyết các vấn đề nảy sinh; tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ. Đơn vị chú trọng bồi dưỡng năng lực toàn diện cho cán bộ, chiến sĩ; đổi mới tác phong công tác theo hướng chủ động, chính quy, sát chức trách; thường xuyên kiểm tra, đánh giá, kịp thời khắc phục hạn chế.

Trong công tác huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 luôn nắm chắc đối tượng, đối tác, chủ động nhận diện, quan sát các mục tiêu trên không, trên biển và xử trí tình huống chính xác kịp thời, đúng phương châm, đối sách của Đảng, Nhà nước. Cán bộ các cấp thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm sau mỗi nhiệm vụ để bổ sung vào giáo án, bài giảng huấn luyện, không ngừng nâng cao khả năng quản lý, quan sát, trinh sát, đánh giá và xử trí linh hoạt các tình huống, giữ vững môi trường hòa bình, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, mỗi quân nhân đều ra sức tự học, tự rèn, nâng cao trình độ tác chiến hiệp đồng; nhất là trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, ban đêm, địch sử dụng vũ khí công nghệ cao.

Là người có nhiều năm công tác ngoài đảo xa, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Đặng Việt Khoa (nhân viên Phòng chính trị Lữ đoàn) chia sẻ, anh nhiều lần thực hiện nhiệm vụ ở Trường Sa. Đợt ra công tác đầu năm 2026 là chuyến hành quân đầy ấn tượng. Thiếu tá và nhiều đồng đội khác được sự quan tâm động viên, dặn dò từ lãnh đạo Quân chủng và nhiều thủ trưởng khác. Với vinh dự đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia đợt công tác lần này đều thấy vinh dự và trách nhiệm, quyết tâm, phấn đấu học tập để mỗi kiến thức huấn luyện trở thành kỹ năng, linh hoạt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đại tá Phạm Văn Thọ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 146 cho biết, đơn vị luôn chú trọng bồi dưỡng năng lực toàn diện cho cán bộ, chiến sĩ. Ở từng đơn vị, cán bộ các cấp luôn đề cao trách nhiệm, tìm ra những biện pháp sát, đúng nhằm nắm chắc tình hình tư tưởng, tập trung vào các đối tượng thuộc gia đình chính sách, quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, quân nhân cá biệt. Nhờ vậy, đơn vị luôn giữ vững “trận địa tư tưởng” từ đất liền đến đảo xa.

Thăm, động viên Lữ đoàn 146 những ngày đầu năm 2026, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Chính ủy Quân chủng Hải quân yêu cầu, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 tiếp tục quán triệt tốt đường lối chính trị, quân sự của Đảng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trong đó có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Mỗi cán bộ, chiến sĩ không ngừng xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”; có ý chí quyết tâm cao, đoàn kết, khéo léo trong đối sách, linh hoạt trong xử trí tình huống.

Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Chính uỷ Quân chủng Hải quân, thăm động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146. Ảnh: TTXVN phát

Giữa trùng khơi sóng gió, hình ảnh những chiến sĩ Lữ đoàn 146 hiên ngang chắc tay súng không chỉ là biểu tượng của lòng quả cảm, mà còn là minh chứng cho sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với Quân đội. Hướng về Đại hội XIV của Đảng, mỗi con tàu, hòn đảo ở Trường Sa đều là một pháo đài chính trị vững chắc, quyết tâm bảo vệ vẹn toàn chủ quyền biển đảo.../.