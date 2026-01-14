Tiến tới Đại hội XIV của Đảng: Không khí vui tươi, phấn khởi chờ đón sự kiện chính trị trọng đại của đất nước

Biểu tượng búa liềm, cờ Đảng, cờ Tổ quốc được bố trí trang trọng tại nút giao Điện Biên Phủ-Độc Lập-Chu Văn An, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. (Ảnh: Minh Hiếu/Vietnam+)

Với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tuyên truyền phục vụ Đại hội XIV của Đảng, Thành phố Hà Nội xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, được tổ chức bài bản, thống nhất, bảo đảm tính trang trọng, thẩm mỹ và hiệu quả tuyên truyền.

Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết: “Thành phố đã và đang triển khai đồng bộ, toàn diện công tác tuyên truyền, trang trí, cổ động trực quan và tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, nhằm tạo không khí trang trọng, tưng bừng, phấn khởi trong nhân dân Thủ đô chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”.

Màn hình LED cỡ lớn trên nhiều tuyến phố trình chiếu hình ảnh, biểu tượng chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Theo đó, công tác trang trí, tuyên truyền được tổ chức theo 6 khu vực trọng điểm, gồm: Khu vực các cơ quan Trung ương, xung quanh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình và các tuyến đường lân cận; khu vực trung tâm Thành phố; các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô; khu vực nơi đại biểu lưu trú và các tuyến đường kết nối đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia; khu vực xung quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia - nơi diễn ra Đại hội và trên toàn địa bàn Thành phố.

Cùng với đó, việc trang trí được triển khai thống nhất tại 126 xã, phường; các cơ quan, đơn vị thực hiện trang trí trụ sở từ ngày 10/1/2026; nhân dân treo cờ Tổ quốc từ ngày 15/1 đến 25/1/2026. Đặc biệt, 143 màn hình LED trên địa bàn Thành phố đã đồng loạt tuyên truyền nội dung về Đại hội XIV của Đảng từ ngày 25/12/2025, góp phần đưa sự kiện chính trị trọng đại đến gần hơn với người dân.

Đến nay, Hà Nội đã cơ bản hoàn thành công tác tuyên truyền theo kế hoạch được Thường trực Ban Bí thư phê duyệt. Thành phố tiếp tục rà soát, bổ sung pano, banner, cụm chiếu sáng tại các tuyến đường trọng điểm; đồng thời đề nghị các xã, phường tăng cường trang trí tại các khu dân cư, nhất là khu vực ngoại thành, bảo đảm mỹ quan đô thị và không khí phấn khởi lan tỏa rộng khắp. Công tác trang trí hoa tươi, các cụm đại cảnh, mô hình mỹ thuật dự kiến hoàn thành trước ngày 16/1/2026, đồng thời có phương án duy trì độ bền và tính thẩm mỹ trong suốt thời gian cao điểm.

Song song với đó, chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhân dân được tổ chức rộng khắp tại các trung tâm văn hóa, sân vận động, vườn hoa, khu dân cư, với 88 buổi biểu diễn, ưu tiên đưa nghệ thuật về cơ sở, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, củng cố niềm tin và khí thế thi đua chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Trên nền tảng các hoạt động tuyên truyền và văn hóa được triển khai sâu rộng, Hà Nội đặc biệt chú trọng tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng” như một điểm nhấn chính trị - văn hóa quan trọng chào mừng thành công Đại hội.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, chương trình có thời lượng khoảng 120 phút, được tổ chức trang trọng, quy mô, thể hiện tầm vóc và ý nghĩa của sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước. Chương trình gồm các nghi thức chính trị và phần nghệ thuật kết cấu thành 3 chương: Tráng ca dưới cờ Đảng; Với Đảng, trọn niềm tin yêu; Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, kết thúc bằng pháo hoa nghệ thuật chào mừng.

Công tác chuẩn bị chương trình được Thành ủy, UBND Thành phố Hà Nội lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, phân công rõ trách nhiệm cho từng sở, ngành, địa phương; bảo đảm an ninh, an toàn, giao thông, y tế, kỹ thuật và truyền hình trực tiếp. Thành phố cũng tổ chức lắp đặt hệ thống màn hình LED tại một số điểm công cộng, tạo điều kiện để đông đảo nhân dân theo dõi và hòa chung không khí chào mừng.

Với sự chuẩn bị công phu, đồng bộ và trách nhiệm, các hoạt động văn hóa - nghệ thuật chào mừng Đại hội XIV của Đảng tại Hà Nội đang tạo nên không khí trang trọng, vui tươi, phấn khởi, góp phần thể hiện niềm tin, niềm tự hào và sự đồng thuận của nhân dân Thủ đô hướng về sự kiện chính trị trọng đại của đất nước./.