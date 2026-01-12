Tiến tới Đại hội XIV của Đảng: Củng cố vững chắc cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân

* Chung sức, đồng lòng thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước

2025 là năm có tính chất đặc biệt, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương mới được thành lập, tổ chức vận hành theo mô hình mới. Việc đổi mới mô hình tổ chức đảng từ Đảng đoàn sang Đảng ủy lãnh đạo toàn diện đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, bảo đảm sự vận hành thông suốt, liên tục, không để gián đoạn nhiệm vụ chính trị, đồng thời chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động lớn, có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo bước đầu có sự chuyển biến tích cực, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, bảo đảm phương châm 3 rõ (rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn). Các cấp ủy đảng đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, kịp thời lãnh đạo MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ chủ động triển khai các hoạt động chuyên môn, phong trào thi đua, cuộc vận động lớn.

Nhiều đảng bộ, chi bộ đã lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội. Có thể kể đến như: Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức 2 lễ phát động, ban hành Lời kêu gọi ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra. Tính đến ngày ngày 20/12/2025, số kinh phí, sản phẩm chuyển về Ban Vận động cứu trợ Trung ương là trên 1.262 tỷ đồng; đã phân bổ 10 đợt cho 23 tỉnh, thành phố với kinh phí là 833,152 tỷ đồng; hoàn thành đảm bảo tiến độ phong trào "Xóa nhà tạm, nhà dột nát trong phạm vi cả nước trong năm 2025"...

Tặng quà cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: TTXVN phát

Công đoàn các cấp đã tập trung nguồn lực tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động. Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, đã có 11,35 triệu lượt đoàn viên, người lao động, thân nhân được thụ hưởng các hoạt động chăm lo (tăng 9,25% so với năm 2024), với tổng kinh phí là hơn 7.800 tỷ đồng (tăng 9%). Có gần 21.000 chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” được tổ chức, thu hút gần 6,1 triệu lượt đoàn viên, người lao động tham gia; có hơn 2,3 triệu lượt đoàn viên, người lao động được tặng quà dịp này với tổng số tiền gần 1.500 tỷ đồng; 5.132 công đoàn cơ sở tổ chức "Bữa cơm Công đoàn" đồng loạt nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và các ngày lễ lớn của đất nước.

Phong trào "Thanh niên tình nguyện" được triển khai hiệu quả gắn với các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc", phong trào "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột trên phạm vi cả nước", thực hiện chủ trương "3 liên kết" trong tổ chức phong trào (liên kết lực lượng, liên kết nội dung, liên kết địa bàn). Toàn Đoàn đã vận động nguồn lực hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 4.154 căn nhà (gấp 2,2 lần số đăng ký trong Tháng Thanh niên năm 2025), huy động 102.061 ngày công của đoàn viên, thanh niên với tổng giá trị hỗ trợ hơn 68,9 tỷ đồng. Trong năm, có trên 11,1 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội triển khai.

Nhờ sự chỉ đạo sát sao từ Đảng ủy Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, nhiều cuộc vận động, chương trình, đề án, nhiều mô hình, hoạt động thiết thực được triển khai. Có thể kể đến như: Chương trình "Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương" huy động hơn 46,5 tỷ đồng trao tặng mô hình/phương tiện sinh kế, công trình dân sinh, Mái ấm tình thương, học bổng, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động chăm lo phụ nữ, trẻ em, nữ đảng viên nhiều năm tuổi Đảng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, hội viên, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên 164 tỷ đồng; tích cực vận động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ, khắc phục hậu quả để ổn định cuộc sống của hội viên, phụ nữ và người dân gần 62 tỷ đồng.

Hằng tháng, hằng quý, Đảng ủy Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam lãnh đạo thực hiện tốt công tác chính sách đối với tổ chức Hội, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, ở các tỉnh bị thiên tai bão lũ ở các tỉnh phía Bắc và miền Trung. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trung ương Hội đã hỗ trợ 150 triệu đồng (3 đợt) đến đồng bào các địa phương bị thiên tai bão lũ.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tích cực vận động hưởng ứng phong trào "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025", với tổng giá trị cam kết gần 90 tỷ đồng để xây dựng 1.391 căn nhà; chỉ đạo vận động các tổ chức hỗ trợ xây dựng 50 thư viện, nhận đỡ đầu 2.000 – 5.000 học sinh tại các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền trong giai đoạn 2026 – 2028...

Các cán bộ, chiến sĩ, cùng người dân đang tập trung thần tốc, dồn toàn lực để sớm hoàn thành những ngôi nhà khang trang, giúp người dân có mái ấm đón Tết sum vầy, ấm no. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Có thể khẳng định: Các kết quả đạt được trong năm 2025 tạo tiền đề quan trọng về tổ chức, phương thức lãnh đạo, cách thức phối hợp giữa Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, các cấp ủy trực thuộc để triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030.



* Làm tốt nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới

Bước vào năm 2026, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đề ra là lãnh đạo chủ động tích cực tham gia vào việc chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, góp phần đảm bảo thành công của cuộc bầu cử; phối hợp với UBND các cấp, các cơ quan liên quan nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và đại biểu dân cử; củng cố vững chắc cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Cùng đó, Đảng ủy chú trọng việc nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về vị trí, vai trò, quyền, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu mới; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, thực hiện dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị. Xây dựng Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2025 - 2029. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đảm bảo hiệu quả, thực chất.

Đảng ủy tiếp tục tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai có hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; tập trung tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; xây dựng Chương trình hành động, tổ chức quán triệt, đẩy mạnh truyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV; tham mưu nâng cao chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Phát huy vai trò giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, nhằm tăng cường tính dân chủ, minh bạch trong quản lý xã hội, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để người dân tham gia vào các quyết định liên quan đến đời sống xã hội, thông qua các hội nghị, lấy ý kiến công khai, bầu cử và các cơ chế giám sát cộng đồng. Đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, cách thức tổ chức công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, chuyển trọng tâm thực hiện tốt công tác giám sát bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương được tổ chức thực hiện kịp thời, có hiệu quả, đúng định hướng, đúng quy định...

Các đại biểu bỏ phiếu bầu đại biểu chính thức và dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Năm 2026, với trọng tâm là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031… đặt ra nhiều nhiệm vụ mới, khối lượng công việc lớn, quan trọng, khó khăn hơn, đòi hỏi Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, các cấp ủy trực thuộc vào cuộc khẩn trương, quyết liệt, phát huy tinh thần chủ động, tích cực để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trong Đảng bộ nỗ lực, khắc phục khó khăn; chủ động tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực để tổ chức thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ đã đề ra, đảm bảo hiệu quả, thực chất đáp ứng nhiệm vụ tuyên truyền, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới./.