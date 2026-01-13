* Có định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội bền vững

Bà Vũ Thị Tuyết, thôn Chằm Vải, xã Thanh Bình cho biết, với 56 năm tuổi Đảng, 79 năm tuổi đời, được chứng kiến quê hương, đất nước ngày càng đổi mới, phát triển bà rất phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng trong những nhiệm kỳ qua. Đặc biệt là những chủ trương, chính sách trong việc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng “thay da đổi thịt”. Hệ thống đường giao thông, trường học, trạm y tế được đầu tư đồng bộ, khang trang hơn trước rất nhiều. Những con đường mới không chỉ nối liền các thôn, xóm mà còn kết nối giao thương giữa các vùng miền, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển nông sản và phát triển dịch vụ. Nhờ những chính sách phát triển kinh tế đúng đắn, đời sống của người dân ngày càng được nâng lên, số hộ nghèo giảm hẳn, nhà cửa kiên cố mọc lên san sát.

Về Đại hội Đảng lần thứ XIV, bà Vũ Thị Tuyết cho rằng, thông tin về đại hội được tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, tạo sự quan tâm sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Bản thân bà gửi gắm nhiều kỳ vọng vào Đại hội, mong muốn Đảng sẽ đưa ra định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giải quyết tốt những tồn tại, hạn chế trong công tác an sinh xã hội, y tế, giáo dục, môi trường, xây dựng bộ máy trong sạch, vững mạnh; lựa chọn được đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài để đáp ứng được những yêu cầu nhiệm vụ mới trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ và nhân dân xã Thanh Bình đã tập trung thực hiện nghiêm các nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp và nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, qua đó, kinh tế - xã hội của địa phương đạt được những bước phát triển mới, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 của xã đạt 76,53 triệu đồng/người; thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn hằng năm tăng 106%; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2,54% xuống còn 0,6%; hộ dân sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh đạt 100%.

Ông Đỗ Thành Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thanh Bình cho biết, từ những kết quả tích cực đạt được trên tất cả các lĩnh vực đã tiếp tục khẳng định những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước là đúng đắn, được nhân dân tin tưởng, ủng hộ. Cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Thanh Bình tin tưởng Đại hội Đảng lần thứ XIV sẽ tiếp tục đề ra những chủ trương, đường lối mang tính chiến lược đưa đất nước ngày phát triển, chất lượng cuộc sống của mỗi gia đình ngày càng được nâng cao; đặc biệt là siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của các cấp ủy theo hướng sát thực tiễn, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

* Đề ra những giải pháp đột phá xây dựng đội ngũ cán bộ

Từ thực tiễn triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bà Vũ Thị Minh Phượng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hà Nam cho biết, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vừa mở ra cơ hội nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở, vừa đặt ra không ít khó khăn, thách thức về phân cấp, phân quyền, khối lượng công việc và năng lực đội ngũ cán bộ. Vì vậy, Đảng ủy phường Hà Nam mong Đại hội XIV sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ sở lý luận và thực tiễn cho mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời chỉ đạo rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống thể chế, quy định pháp luật, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tạo điều kiện để chính quyền cơ sở chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Đảng viên Vũ Thị Tuyết, thôn Chằm Vải, xã Thanh Bình, theo dõi thông tin về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng XIV trên báo chí. Ảnh: Nguyễn Chinh - TTXVN

Bên cạnh đó, đại hội sẽ đề ra những giải pháp mang tính đột phá trong xây dựng đội ngũ cán bộ, chú trọng hơn đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ theo hướng chuyên nghiệp, am hiểu thực tiễn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở; đồng thời, có cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đại hội Đảng lần thứ XIV không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mà còn là nhịp cầu củng cố niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân. Khi niềm tin ấy được đáp lại bằng những quyết sách đúng đắn sẽ tạo động lực to lớn để đất nước vững bước trên con đường đổi mới và hội nhập./.

