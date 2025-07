Tích cực thu hút khách du lịch Đức đến Việt Nam

Du khách Đức tham dự chương trình. Ảnh: Vũ Tùng - PV TTXVN tại Đức

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, chương trình này nằm trong chuỗi xúc tiến du lịch tại thị trường châu Âu 2025 của ngành du lịch, nhằm cung cấp cho du khách và các doanh nghiệp thông tin mới nhất về chiến dịch "Năm Du lịch Việt Nam - Huế 2025", các xu hướng và sản phẩm du lịch mới cho thị trường Đức, cập nhật về các chuyến bay kết nối và dịch vụ từ Vietnam Airlines. Chương trình cũng tạo cơ hội để các doanh nghiệp hai nước trao đổi, hợp tác trực tiếp. Tham dự chương trình ngoài đại diện các đơn vị tổ chức còn có một số công ty du lịch và đông đảo du khách Đức quan tâm đến Việt Nam.



Phát biểu tại chương trình, ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Việt Nam, cho biết năm 2025, Việt Nam và Đức sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1975-2025). Trong nửa thế kỷ qua, mối quan hệ Việt - Đức không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học, văn hóa và du lịch. Cả hai nước chia sẻ nhiều giá trị chung, bao gồm bảo tồn và phát huy di sản, văn hóa và phát triển bền vững. Trong bối cảnh đó, chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại thành phố Munich có ý nghĩa đặc biệt. Đây không chỉ là biện pháp quảng bá du lịch đơn thuần mà còn là biểu tượng sống động cho sự gắn kết giữa hai dân tộc có truyền thống hữu nghị và hợp tác.



Ông Hà Văn Siêu chia sẻ năm 2024, Việt Nam đón gần 250.000 khách du lịch Đức. Trong 5 tháng đầu năm 2025, lượng khách du lịch Đức đến Việt Nam đạt gần 140.000 người, tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm ngoái - một tín hiệu tích cực và là bằng chứng cho thấy tiềm năng to lớn trong thúc đẩy trao đổi du lịch giữa hai nước. Đặc điểm của du khách Đức là theo đuổi những trải nghiệm sâu sắc trong các lĩnh vực văn hóa, lịch sử và thiên nhiên, thích những chuyến đi dài, thân thiện với môi trường và tôn trọng bản sắc địa phương. "Du lịch chậm" kết hợp với những giá trị bền vững, bảo vệ môi trường và trải nghiệm cá nhân hóa, đang ngày càng trở thành xu hướng chủ đạo trong sở thích du lịch của du khách Đức. Do đó, Việt Nam đang tập trung phát triển các dịch vụ du lịch có chiều sâu, bền vững hơn và có bản sắc riêng, chú ý đến việc cá nhân hóa các trải nghiệm nhằm đáp ứng những mong đợi khắt khe của du khách Đức.