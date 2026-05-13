Thương vụ - Đại sứ quán Việt Nam tại Israel hỗ trợ EL AL Airlines mở đường bay thẳng tới Hà Nội

Tham tán Thương mại phụ trách Thương vụ Lê Thái Hòa (giữa) và ông Nghiêm Xuân Hải Đăng, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Israel với Tổng giám đốc Thương mại và Ban Lãnh đạo EL AL. Ảnh: TTXVN phát

Tham dự làm việc về phía Việt Nam có ông Lê Thái Hòa, Tham tán Thương mại phụ trách Thương vụ, và ông Nghiêm Xuân Hải Đăng, đại diện Đại sứ quán; về phía Israel có ông Shlomi Zafrany - Tổng giám đốc Thương mại, ông Stanley Morais - Giám đốc Hợp tác quốc tế, bà Anna Gold - Giám đốc đối tác và quản lý hàng không.

Tại buổi làm việc, ông Shlomi Zafrany-Tổng giám đốc Thương mại của EL AL Airlines đánh giá cao về tiềm năng và triển vọng thị trường Việt Nam, trong chiến lược kinh doanh mở rộng hợp tác hàng không cũng như mở đường bay về hướng Đông (khu vực châu Á) của hãng. EL AL Airlines đang lên kế hoạch mở đường bay thẳng trực tiếp từ Israel tới Hà Nội-Việt Nam và đề nghị Thương vụ-Đại sứ quán hỗ trợ hãng triển khai thuận lợi kế hoạch này. Theo đó, chuyến bay đầu tiên dự kiến được khai trương vào ngày 24/10/2026 từ sân bay quốc tế Ben Gurion ở Tel Aviv tới sân bay quốc tế Nội Bài ở Hà Nội. Trước mắt, theo lịch bay thí điểm mùa Đông trong giai đoạn từ ngày 24/10/2026-25/3/2027, EL AL Airlines sẽ duy trì tần suất bay 3 chuyến/tuần, sử dụng loại máy bay thân rộng Boeing 787 Dreamliner; khi số lượng khách đi lại tăng lên, EL AL Airlines sẽ có thể tăng thêm số lượng chuyến bay.

Ông Lê Thái Hòa, Tham tán Thương vụ - Đại sứ quán tại Israel hoan nghênh việc EL AL Airlines xây dựng kế hoạch triển khai mở đường bay thẳng tới Việt Nam với lịch trình bay cụ thể; cho biết luôn sẵn sàng hỗ trợ tích cực và kết nối EL AL Airlines với các đối tác Việt Nam phù hợp để các bên tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh cùng nhau có lợi. Hiện nay, trên phạm vi toàn cầu, thị trường Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với nhiều nhà đầu tư, nhà doanh nghiệp, thương nhân, người mua hàng, khách du lịch nước ngoài, trong đó có các đối tác Israel.

Thời gian qua, quan hệ kinh tế, trao đổi thương mại, hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Israel không ngừng phát triển tích cực. Hiệp định Thương mại tự do song phương Việt Nam – Israel được đưa vào thực thi từ giữa tháng 11/2024 đã tạo xung lực mạnh cho các mối quan hệ hợp tác giữa hai bên. Nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư, người mua hàng, khách du lịch Israel quan tâm tới thị trường và tích cực sang Việt Nam tìm kiếm đối tác bạn hàng cũng như tham quan, nghỉ dưỡng và tận hưởng cuộc sống. Khi tình hình an ninh chính trị tại địa bàn Israel ổn định, người dân mỗi nước luôn mong muốn có cơ hội đi du lịch sang tham quan lẫn nhau.

Phía EL AL Airlines đề nghị Thương vụ - Đại sứ quán duy trì liên hệ thường xuyên để tiếp tục hỗ trợ hãng mở rộng hợp tác với thị trường Việt Nam trong thời gian tới. Theo yêu cầu của phía EL AL Airlines, Thương vụ-Đại sứ quán đã giải đáp, hướng dẫn các thủ tục liên quan đến xin cấp phép bay, thị thực cho thành viên tổ bay bao gồm phi hành đoàn và tiếp viên để hãng EL AL tuân thủ, thực hiện với các cơ quan chức năng có thẩm quyền của Việt Nam, cũng như phối hợp với đối tác đầu mối của hãng tại Việt Nam triển khai thực hiện. Ngoài ra, đại diện Thương vụ và Đại sứ quán cũng trao đổi về các nội dung mà EL AL Airlines quan tâm, bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ EL AL Airlines trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức đường bay thẳng tới Việt Nam.

Trước đó, Thương vụ-Đại sứ quán Việt Nam cũng đã hỗ trợ hãng Arkia Israeli Airlines - hãng hàng không tư nhân đầu tiên của Israel mở đường bay thẳng đến Hà Nội kể từ ngày 5/1/2026 với tần suất 1-3 chuyến/tuần và hiện tại, theo đề nghị của Arkia Israeli Airlines, Thương vụ - Đại sứ quán đang tiếp tục hỗ trợ hãng này xin giấy phép phê duyệt để mở đường bay thẳng từ Tel Aviv tới Thành phố Hồ Chí Minh.

Việc các hãng hàng không của Israel tiếp tục mở đường bay thẳng đến Việt Nam, trong thời gian tới, với các điểm đến là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, sẽ góp phần tạo thuận lợi hơn nữa cho việc đi lại của các doanh nghiệp, thương nhân, nhà đầu tư, người mua hàng, khách du lịch và người dân, cũng như vận chuyển hàng hóa đường hàng không, qua đó tăng cường sự hiểu biết và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước./.