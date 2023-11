Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh Thái Nguyên

Các đại biểu chung vui với nhân dân tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của xóm Mỏ Gà, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Quân Trang-TTXVN

Xóm Mỏ Gà có 178 hộ dân với 755 nhân khẩu gồm 3 dân tộc Kinh, Tày, Nùng cùng sinh sống. Trong những năm qua, nhân dân trong xóm luôn đoàn kết, tích cực thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với phong trào thi đua “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới”. Hiện nay, 100% số hộ trong xóm có nhà ở xây kiên cố bền vững, được sử dụng điện sinh hoạt. Đường làng ngõ xóm xanh, sạch, đẹp và bê tông hóa đi lại thuận lợi. Xóm chỉ còn hai hộ nghèo và một hộ cận nghèo. Trong năm 2023, xóm có 94% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Xóm không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội phát sinh; không có người theo các tà đạo, các tổ chức bất hợp pháp... Xóm Mỏ Gà liên tục giữ vững xóm Nông thôn mới kiểu mẫu từ năm 2018 đến nay.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tặng quà cho nhân dân xóm Mỏ Gà, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Quân Trang-TTXVN

Tại Ngày hội, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai biểu dương, chúc mừng những kết quả người dân xóm Mỏ Gà đạt được, đồng thời khẳng định, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc mang lại ý nghĩa to lớn đối với các cộng đồng dân cư, trở thành nét đẹp truyền thống, tôn vinh những giá trị to lớn, bền vững của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; cụ thể hóa phương châm “hướng về cơ sở”, đưa đường lối, quan điểm của Đảng, công tác Mặt trận đến cộng đồng dân cư, đến với từng gia đình và mỗi người dân. Qua đó, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, tích cực tham gia các phong trào thi đua, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, thôn bản văn hóa, xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần vào sự phát triển của địa phương, đất nước.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị, Tỉnh ủy Thái Nguyên, huyện Võ Nhai tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, tạo mọi điều kiện để các địa bàn dân cư có bước phát triển mới, vai trò làm chủ của nhân dân được phát huy, huy động được tinh thần đoàn kết, sức mạnh của nhân dân để xây dựng khu dân cư vững mạnh, mang lại cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Trong không khí vui mừng phấn khởi của Ngày hội Đại đoàn kết, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cùng các thành viên trong Đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên gửi tặng nhiều phần quà ý nghĩa tới xóm Mỏ Gà, các cá nhân, gia đình chính sách và các em học sinh… trên địa bàn./.