Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Lào và Campuchia

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tiễn Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tại Sân bay quốc tế Techo. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Trong hai ngày làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thực hiện hơn 20 hoạt động tại Lào và Campuchia.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trao đổi với lãnh đạo cấp cao Lào và Campuchia về các định hướng lớn nhằm thúc đẩy hợp tác toàn diện, trong đó nhấn mạnh việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được. Trọng tâm là đưa quan hệ đi vào chiều sâu, thực chất, gắn với lợi ích cụ thể của người dân.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Hunsen. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN



Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã chứng kiến Lễ trao văn kiện hợp tác giữa Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Bản ghi nhớ hợp tác giữa một số địa phương của Việt Nam với một số tỉnh giáp biên giới của Lào và Campuchia.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Thường trực Ban Thường vụ CPP Samdech Say Chhum chứng kiến Lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh Gia Lai và Uỷ ban chính quyền tỉnh Preah Vihear. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN

Thường trực Ban Bí thư và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm, gặp gỡ cán bộ, Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam tại Lào và Campuchia.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gặp gỡ cộng đồng, doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tới hai nước láng giềng gần gũi, diễn ra trong thời điểm mang nhiều ý nghĩa chính trị và văn hóa sâu sắc. Nhân dân Lào và Campuchia đang chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bunpimay và Chol Chhnam Thmey, những dịp lễ hội thể hiện bản sắc văn hóa, tinh thần đoàn kết cộng đồng và truyền thống gắn bó lâu đời giữa ba nước Đông Dương. Đồng thời, chuyến thăm diễn ra ngay sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp, hoàn tất kiện toàn bộ máy lãnh đạo và triển khai các định hướng chiến lược mới.

Đặc biệt, chuyến thăm tiếp nối chuyến thăm cấp Nhà nước rất thành công của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Lào và Campuchia vào tháng 2/2026, qua đó thể hiện rõ tính liên tục, đồng bộ trong triển khai đường lối đối ngoại của Đảng. Đây không chỉ là sự kế thừa về chính sách mà còn là bước cụ thể hóa những cam kết cấp cao thành hành động thực tiễn, tạo động lực mới cho hợp tác ba nước./.