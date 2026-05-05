Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp xúc cử tri tại Đà Nẵng

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Sáng 5/5, tại phường Hải Châu, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri 6 phường của thành phố Đà Nẵng gồm: Hải Châu, An Khê, Thanh Khê, Sơn Trà, An Hải và Hoà Cường.



Cùng tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Lê Ngọc Quang.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Duy Minh, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI.



Đã có 17 cử tri phát biểu. Cử tri đánh giá cao tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội đã kiện toàn bộ máy cấp cao của Nhà nước; thể hiện tinh thần phân cấp, phân quyền triệt để; thể chế hoá nhanh chủ trương của Trung ương, thực hiện công tác lập pháp, đưa ra các giải pháp đồng bộ, khả thi nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ 2026 - 2031…

Hồ Thị Bích Ngọc, phường Hải Châu đặt câu hỏi tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Cử tri các phường bày tỏ quan tâm về: Giá điện, bình ổn giá xăng dầu, kiến nghị Quốc hội quan tâm hơn đến bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh chi phí y tế, giáo dục và sinh hoạt tăng nhanh, tạo áp lực lớn lên người thu nhập trung bình và thấp; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kiểm soát quyền lực; thực hiện Luật Đất đai; giải quyết tình trạng bạo lực học đường; việc sắp xếp xử lý tài sản công sau sáp nhập; giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc ở cấp xã/phường khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; xử lý hiệu quả các dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội.



Tại Hội nghị, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Lê Ngọc Quang, đại biểu Quốc hội Phan Duy Anh, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng và ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tiếp thu ý kiến cử tri, làm rõ về nội dung: thành đầu tư công và quản lý tài sản công; cho biết lãnh đạo thành phố đang chỉ đạo công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số; tham mưu phương án xử lý tài sản công dôi dư trong quý 2/2026; tiếp tục bố trí quỹ đất xây nhà ở xã hội; duy tu, bảo dưỡng, bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường những khu chung cư cũ; tháo gỡ vướng mắc, khó khăn thúc đẩy các dự án động lực phát triển du lịch, logistics, công nghiệp, phát triển trung tâm tài chính quốc tế - động lực quan trọng thu hút dòng vốn lớn toàn cầu…



Xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả



Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá các ý kiến phát biểu của cử tri rất tâm huyết. Những nội dung thuộc thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương, lãnh đạo thành phố tiếp tục xem xét giải quyết thấu đáo, trả lời dứt điểm. Trung ương đã xác định, thời gian tới khẩn trương thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng thành pháp luật, cơ chế, chính sách cụ thể, nhất là trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Quốc hội, Chính phủ tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các luật có liên quan, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát, tạo điều kiện để các địa phương phát huy tính chủ động sáng tạo. Đối với những địa phương có vai trò động lực như Đà Nẵng, Trung ương sẽ tiếp tục quan tâm hoàn thiện cơ chế đặc thù theo tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.



Trả lời ý kiến cử tri phường Sơn Trà về thời gian tới Trung ương sẽ có những giải pháp nào để kiểm soát quyền lực hiệu quả hơn, nhất là trong quản lý đất đai, đầu tư công, tài sản công và công tác cán bộ, theo Thường trực Ban Bí thư, sau khi kiện toàn bộ máy lãnh đạo của Nhà nước tại Kỳ họp thứ Nhất, Trung ương đang tập trung xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tổ chức bộ máy và gắn rõ với trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiễm người đứng đầu, thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh hơn cho địa phương nhưng phải đi đôi với kiểm soát quyền lực, đảm bảo thống nhất trong quản lý và thông suốt trong điều hành.



Quan điểm của Đảng là kiên trì, kiên quyết, làm thường xuyên, liên tục, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Trung ương sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, đồng thời triển khai hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Đất đai, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.



“Những lĩnh vực này là trọng tâm của công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát trong thời gian tới. Ban Bí thư sẽ chỉ đạo các cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện thật cụ thể, xác định rõ người chịu trách nhiệm, tiến độ và kết quả đầu ra, kết quả thực hiện là căn cứ quan trọng để đánh giá tổ chức Đảng và phân loại cán bộ, đảng viên. Nơi nào làm hình thức, chậm triển khai, hiệu quả thấp sẽ phải kiểm điểm, chấn chỉnh và xử lý kịp thời”, Thường trực Ban Bí thư cho biết.



Chia sẻ về mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư cho biết, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, Trung ương sẽ tiếp tục chỉ đạo giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, thúc đẩy giải ngân đầu tư công, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và chăm lo an sinh xã hội cho nhân dân. Đối với Đà Nẵng, Trung ương rất quan tâm xây dựng thành phố trở thành trung tâm lớn về dịch vụ du lịch, logistics, đổi mới sáng tạo và công nghệ cao của khu vực miền Trung và Tây Nguyên.



Cử tri phường Hải Châu bày tỏ sự đồng tình với những kết quả đạt được phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng thời gian qua, đặc biệt là sau khi triển khai chính quyền địa phương 2 cấp. Bộ máy đã được tinh gọn hơn, giảm bớt khâu trung gian, hiệu quả quản lý nhà nước tốt hơn. Tuy nhiên, qua thực tế, một số lĩnh vực chưa rõ trách nhiệm giữa cấp thành phố với cấp xã, phường, dẫn đến việc xử lý công việc còn chậm, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của nhân dân và doanh nghiệp.



Chia sẻ với cử tri, Thường trực Ban Bí thư cho biết, thời gian tới, chủ trương của Đảng là tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy nhưng phải đảm bảo ổn định, đồng bộ, không làm xáo trộn lớn, không ảnh hưởng đến phục vụ của người dân và doanh nghiệp. Việc sắp xếp sẽ gắn với việc hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm giữa Trung ương và địa phương, giữa các cấp, các ngành và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực. Trung ương đang chỉ đạo chuẩn bị sơ kết 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp để có đánh giá, điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi và tiếp tục hoàn thiện để nâng cao hiệu lực, hiệu quả cũng như chất lượng phục vụ nhân dân.



Cùng với đó, Nhà nước sẽ tập trung đầu tư hạ tầng số, triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ, đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai, cán bộ, công chức và các lĩnh vực liên quan; tăng cường liên thông dữ liệu để giảm giấy tờ, giảm thời gian giải quyết, chi phí cho người dân, doanh nghiệp.



Nêu rõ cải cách thủ tục hành chính sẽ tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, Thường trực Ban Bí thư cho biết công tác này đang được Chính phủ triển khai rất quyết liệt. Đà Nẵng là một thành phố lớn, do đó khối lượng công việc, các thủ tục hành chính cũng rất nhiều. Thường trực Ban Bí thư đề nghị thành phố tiên phong trong công tác này.



Cử tri phường Hoà Cường nêu ý kiến về công tác cán bộ cơ sở, Thường trực Ban Bí thư cho biết, năm 2026, Trung ương đã xác định là “Năm cán bộ cơ sở”, đang tập trung mạnh vào công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở. Trung ương nhận thức rất rõ, sau sắp xếp nhiều xã, phường có quy mô dân số lớn hơn, địa bàn rộng hơn, khối lượng công việc tăng hơn và yêu cầu quản lý ngày càng cao hơn. Vì vậy, chủ trương của Đảng là sắp xếp bộ máy phải đi đôi với quan tâm tới con người, đảm bảo quyền lợi chính đáng của đội ngũ cán bộ, công chức. Nội dung này cũng đã được đặt ra trong Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.



Thời gian tới, Trung ương sẽ chỉ đạo Chính phủ, các bộ, ngành tiếp tục rà soát Luật cán bộ, công chức, Luật tổ chức chính quyền địa phương và các quy định về cán bộ, công chức cấp xã để nghiên cứu, hoàn thiện chế độ tiền lương, phụ cấp, vị trí việc làm, đào tạo, bồi dưỡng và tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ cơ sở. Tinh thần chung là nơi nào có khối lượng công việc lớn hơn, yêu cầu nhiệm vụ cao hơn thì phải có giải pháp phù hợp và tạo điều kiện để cán bộ yên tâm công tác, phục vụ nhân dân tốt hơn.



Thường trực Ban Bí thư cũng chia sẻ về chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là yêu cầu khách quan nhằm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả quản lý phục vụ nhân dân tốt hơn. Tuy nhiên, Trung ương cũng đã xác định việc sắp xếp phải rất thận trọng, khoa học, phù hợp với đặc điểm từng địa phương, không sắp xếp cơ học. Việc tổ chức lại thôn, tổ dân phố phải căn cứ vào quy mô dân số, diện tích, yếu tố lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, điều kiện đi lại và yêu cầu thực tiễn để đáp ứng với yêu cầu quản lý hiện nay. Ban Bí thư sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Chính phủ tiếp tục hoàn thiện quy định hướng dẫn để các địa phương triển khai thống nhất, đồng bộ, đồng thời sẽ quan tâm đến chế độ chính sách đối với những người làm công tác này đảm bảo ổn định tổ chức, phát huy vai trò nòng cốt tại cộng đồng dân cư.



Thường trực Ban Bí thư đề nghị cấp ủy, chính quyền thành phố Đà Nẵng tiếp tục chủ động tổng kết thực tiễn, kịp thời phản ánh các khó khăn, vướng mắc và đề xuất các mô hình hay, cách làm hiệu quả để Trung ương nghiên cứu nhân rộng trong cả nước.



Tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh về nội dung cử tri phản ánh liên quan đến điều động, luân chuyển lãnh đạo chủ chốt tại các tỉnh, thành phố trong thời gian qua. Thường trực Ban Bí thư cho biết, điều động luân chuyển cán bộ là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng nhằm đào tạo, rèn luyện cán bộ qua thực tiễn, khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ, chuẩn bị đội ngũ cán bộ lãnh đạo cao cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đảm bảo đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Công tác luân chuyển cán bộ phải đảm bảo hài hòa với yêu cầu ổn định để phát triển của địa phương.



Đối với các địa phương lớn, động lực như thành phố Đà Nẵng, thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các trung tâm tăng trưởng khác, Trung ương rất quan tâm việc lựa chọn bố trí cán bộ có bản lĩnh chính trị, có tư duy đổi mới, có năng lực quản trị hiện đại, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì việc chung, đồng thời có thời gian công tác phù hợp để triển khai các định hướng lớn, tạo dấu ấn phát triển rõ nét. Trung ương sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm nguyên tắc của Đảng về công tác cán bộ, lấy hiệu quả công việc và uy tín trong nhân dân làm thước đo chủ yếu và kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền, lợi ích nhóm, thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.



Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Thường trực Ban Bí thư trả lời về những giải pháp về phát triển khoa công nghệ, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân, y tế giáo dục, năng lượng… Thường trực Ban Bí thư nêu rõ quyết tâm của Trung ương trong chỉ đạo, đôn đốc các địa phương thực hiện công tác khám sức khoẻ định kỳ cho người dân, về xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp (tiểu học và trung học cơ sở) tại 248 xã biên giới đất liền là chủ trương lớn, nhằm đảm bảo con em đồng bào các dân tộc được học tập trong điều kiện khang trang, kiên cố./.