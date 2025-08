Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Trưởng Đoàn Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Nhật Bản

Đồng chí Trần Cẩm Tú hoan nghênh đồng chí Tanaka yu dẫn đầu Đoàn Đại biểu Đảng Cộng sản sang thăm lại Việt Nam và tiến hành Trao đổi lý luận lần thứ 11 giữa hai Đảng với chủ đề “Kiến tạo hòa bình và bảo đảm quyền con người trong bối cảnh thế giới mới”, đánh giá chuyến thăm Việt Nam lần này là minh chứng rõ ràng của quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Nhật Bản.

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa Đảng Cộng sản Nhật Bản và Đảng Cộng sản Việt Nam, cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà Đảng Cộng sản Nhật Bản đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và phát triển đất nước ngày nay; tin tưởng rằng, Đảng Cộng sản Nhật Bản sẽ thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội 29, không ngừng phát triển lớn mạnh, nâng cao uy tín, vị thế trong xã hội và trên chính trường Nhật Bản.

Đồng chí Trần Cẩm Tú bày tỏ vui mừng về quan hệ hai nước Việt Nam - Nhật Bản đang phát triển thực chất, hiệu quả và toàn diện trên nhiều lĩnh vực, trên tất cả kênh Đảng, Nhà nước và Quốc hội, kể từ sau khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên Thế giới”; nhấn mạnh hoạt động Trao đổi lý luận thường niên giữa hai Đảng là điểm sáng trong quan hệ hợp tác, giao lưu; đồng thời đề xuất một số trọng tâm hợp tác nhằm tiếp tục tăng cường quan hệ giữa hai Đảng, hai nước trong thời gian tới, trong đó có việc ủng hộ phát triển, làm sâu sắc và toàn diện hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nhật Bản, Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam thực hiện thành công các mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế, độc lập tự chủ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp đồng chí Tanaka Yu, Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch, Quyền Trưởng Ban Bí thư Đảng Cộng sản Nhật Bản. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Đồng chí Tanaka yu vui mừng được sang thăm lại Việt Nam và chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã giành được, chuyển lời cảm ơn của đồng chí Shii Kazuo (Si-i Ca-dư-ô), Chủ tịch Hội đồng Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đối với sự phối hợp chặt chẽ giữa hai Đảng Cộng sản hai nước trong thời gian qua.

Nhắc lại lịch sử quan hệ và sự gắn bó chặt chẽ giữa hai Đảng từ những năm 60, đồng chí Tanaka yu đánh giá cao thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và Đại thắng mùa Xuân 1975 của Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, đem lại sức mạnh động lực đứng lên giành tự do cho nhân dân bị áp bức trên toàn thế giới; tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam nhất định sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII và các mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.



Nhất trí với những ý kiến về những ưu tiên, trọng tâm thúc đẩy quan hệ hai Đảng trong thời gian tới, đồng chí Tanaka chia sẻ lập trường của Đảng Cộng sản Nhật Bản đối với vấn đề hòa bình và phát triển của khu vực và thế giới, khẳng định trong lịch sử hơn 100 năm phát triển, Đảng Cộng sản Nhật Bản luôn phản đối chiến tranh, ủng hộ hòa bình, xây dựng đoàn kết với các nước láng giềng; mong muốn tiếp tục hợp tác với Đảng Cộng sản Việt Nam trong các nội dung như kiến tạo hòa bình, vì một thế giới không có vũ khí hạt nhân.



Tại buổi tiếp, đồng chí Trần Cẩm Tú chia sẻ năm 2025 là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng để Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đồng thời cũng là năm có nhiều sự kiện lớn như kỷ niệm 95 năm thành lập đảng, 80 năm thành lập nước, 50 năm giải phóng miền Nam, là năm nước rút hoàn thành các mục tiêu của Đại hội XIII, khẩn trương chuẩn bị các nội dung và tài liệu cần thiết cho việc tổ chức Đại hội lần thứ XIV. Với chủ trương quyết sách đúng đắn, sự quyết tâm và đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, Việt Nam đã đạt được những thành tựu phát triển phát triển quan trọng, tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, củng cố tiềm lực, vị thế và uy tín trên trường quốc tế. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh, đồng thời tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.



Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản Tanaka yu cũng đã thông báo về tình hình xây dựng và phát triển của Đảng Cộng sản Nhật Bản gần đây; cảm ơn về lời mời tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chúc Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV vào năm 2026./.