Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Đoàn đại biểu Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Phó Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc Hàm Huy. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Tại cuộc tiếp, đồng chí Trần Cẩm Tú trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc đã dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thắm tình đồng chí, anh em trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc vừa qua; đánh giá cao việc Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc cử đoàn đại biểu thăm Việt Nam ngay sau chuyến thăm, thể hiện sự coi trọng cao của Đảng, Nhà nước, Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc trong việc cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao, thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa hai tổ chức Mặt trận/Chính hiệp, góp phần tích cực củng cố nền tảng xã hội vững chắc hơn giữa hai nước.



Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN



Đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam trong việc coi trọng và ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ với Trung Quốc trong tổng thể đường lối đối ngoại của Việt Nam; biểu dương những kết quả hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc đã đóng góp tích cực cho việc củng cố quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Đánh giá cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc trong đời sống chính trị - xã hội của mỗi nước, nhất là trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị hai tổ chức tiếp tục mở rộng trao đổi kinh nghiệm, tiên phong trong quán triệt, triển khai thiết thực, hiệu quả nhận thức chung cấp cao, đóng góp chung cho sự phát triển của quan hệ hai Đảng, hai nước.



Đồng chí Thường trực Ban Bí thư cũng chia sẻ về thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đặc biệt là những ý kiến chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới. Theo đó, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc tích cực trao đổi kinh nghiệm về đóng góp ý kiến đối với xây dựng Đảng và quản lý đất nước, xây dựng đồng thuận xã hội, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân.



Đoàn đại biểu cấp cao Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc tại buổi tiếp. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN



Phó Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Hàm Huy trân trọng cảm ơn đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã dành thời gian tiếp Đoàn; khẳng định chuyến thăm lần này có mục tiêu lớn nhất là cụ thể hóa nhận thức chung quan trọng mà Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước đạt được trong chuyến thăm rấy thành công đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Nhất trí với những ý kiến định hướng quan trọng của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Hàm Huy khẳng định Trung Quốc coi trọng cao, ưu tiên thúc đẩy quan hệ với Việt Nam theo định hướng “6 hơn” mà Lãnh đạo hai Đảng, hai nước đã xác định, đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng hiệu quả, thực chất.



Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN



Chia sẻ về thành quả tốt đẹp của chuyến công tác lần này và kết quả nổi bật trong hợp tác giữa Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thời gian qua, đồng chí Hàm Huy nhấn mạnh Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, cùng phát huy vai trò quan trọng trong đời sống chính trị của mỗi nước; khuyến khích giao lưu giữa các tầng lớp nhân dân, nhất là giữa các nhà doanh nghiệp, nhà khoa học, phát huy trítuệ của nhân sỹ các giới, qua đó thúc đẩy hợp tác thực chất giữa hai nước, cũng như củng cố vững chắc hơn nền tảng xã hội của quan hệ song phương./.