Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Ban Lãnh đạo Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á (ICAPP)

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chào mừng Đoàn Ban Lãnh đạo ICAPP trở lại thăm Việt Nam, nhấn mạnh chuyến thăm của Đoàn có ý nghĩa hết sức đặc biệt, là nguồn động viên, cổ vũ quan trọng đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong ngày hội trọng đại của đất nước. Nhấn mạnh những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đạt được trong chặng đường cách mạng vẻ vang 80 năm vừa qua có sự chia sẻ, ủng hộ quý báu của các chính đảng và bạn bè quốc tế, trong đó có ICAPP, đồng chí Trần Cẩm Tú đã bày tỏ sự cảm ơn chân thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tới Ban Lãnh đạo ICAPP về sự ủng hộ, hỗ trợ quý báu dành cho Việt Nam.

Nhân dịp ICAPP tròn 25 năm hình thành và phát triển, đồng chí Trần Cẩm Tú nhiệt liệt chúc mừng những thành công ICAPP đã đạt được, góp phần nâng cao tiếng nói của các chính đảng trong quan hệ quốc tế, thúc đẩy hợp tác giữa các đảng chính trị trong khu vực, phát huy vai trò cầu nối giữa hợp tác kênh đảng với các chính phủ, nghị viện và nhân dân các nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực. Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng đã chia sẻ với Lãnh đạo ICAPP về những thành tựu phát triển của Việt Nam sau 80 năm độc lập, 40 năm Đổi mới, những mục tiêu phát triển chiến lược và những định hướng đột phá của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.



Lãnh đạo ICAPP bày tỏ hết sức vui mừng, vinh dự đến thăm Việt Nam vào thời điểm có ý nghĩa lịch sử; nhấn mạnh rất ấn tượng trước không khí hào hùng, phấn khởi, tự hào của nhân dân Việt Nam nhân dịp lễ trọng đại kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu phát triển vượt bậc của Việt Nam. Ban Lãnh đạo ICAPP đánh giá cao vai trò lãnh đạo và uy tín quốc tế ngày càng cao của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trải qua 80 năm, Việt Nam đã trở thành tấm gương truyền cảm hứng về độc lập, kiên cường, đoàn kết, đổi mới, hội nhập và phát triển. Trao đổi về tình hình hoạt động thời gian qua, Ban Lãnh đạo ICAPP thông tin các kết quả lớn ICAPP đã đạt được, nhấn mạnh vai trò quan trọng của ICAPP với tư cách là cơ chế đa phương chính đảng lớn nhất tại châu Á.



Ban Lãnh đạo ICAPP đánh giá cao sự tham gia, đóng góp hiệu quả của Đảng Cộng sản Việt Nam trên cương vị Ủy viên Ủy ban Thường trực ICAPP; mong muốn thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa hai bên, tin tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp quan trọng vào quá trình hiện thực hóa tầm nhìn và các mục tiêu phát triển của ICAPP, vì một châu Á hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Ban Lãnh đạo ICAPP bày tỏ tin tưởng với “Bộ tứ trụ cột” và các mục tiêu chiến lược đã đề ra, đất nước và nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được bước tiến vượt bậc hơn nữa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian tới.



Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, đề cao chủ nghĩa đa phương, đoàn kết quốc tế, vì hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.



Trên tinh thần trao đổi hữu nghị và cởi mở, đồng chí Trần Cẩm Tú và hai đồng Chủ tịch Ủy ban Thường trực ICAPP nhất trí sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa, tích cực thúc đẩy sự tham gia của Đảng Cộng sản Việt Nam trong ICAPP. Hai bên cũng thống nhất sẽ cùng các đảng thành viên Ủy ban Thường trực phối hợp hiệu quả để nâng cao hơn nữa vị thế, vai trò quốc tế của ICAPP trong tình hình mới, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa các đảng chính trị ngày càng phát triển về cả chiều rộng lẫn chiều sâu./.