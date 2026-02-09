Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, chúc Tết gia đình đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Bộ Chính trị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Trước thềm Xuân mới, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã thăm hỏi sức khỏe, chúc Tết các đồng chí nguyên Thường trực Ban Bí thư và gia đình. Đồng chí bày tỏ sự trân trọng, tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, đóng góp của các đồng chí nguyên Thường trực Ban Bí thư với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc, quá trình xây dựng và phát triển đất nước; mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến tâm huyết, kinh nghiệm quý báu của các đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, công cuộc phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.



Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chia sẻ với các đồng chí nguyên Thường trực Ban Bí thư về những nỗ lực, quyết tâm trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, trong đó xác định những mục tiêu phát triển chiến lược của đất nước trong giai đoạn mới và yêu cầu phải nâng cao năng lực hiện thực hóa các mục tiêu thành kết quả cụ thể, đo đếm được, người dân được thụ hưởng trực tiếp; thu hẹp khoảng cách từ nghị quyết đến kết quả thực chất…



Các đồng chí nguyên Thường trực Ban Bí thư bày tỏ vui mừng trước thềm Xuân mới, ngay sau thành công của Đại hội XIV của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội. Điều này thể hiện sự liên tục, vào cuộc triển khai ngay chương trình hành động. Nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho rằng, tinh thần Đại hội XIV của Đảng là cần tập trung thực hiện Nghị quyết theo hướng hành động, bảo đảm hiệu quả thực chất, là một thông điệp rất rõ ràng, điều này tạo không khí phấn khởi, niềm tin, ý chí, quyết tâm thực hiện trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, chúc Tết gia đình đồng chí Đinh Thế Huynh, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, chúc Tết đồng chí Phan Diễn, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN