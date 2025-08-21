Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh tại khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Sau khi trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị hậu cần, phương tiện, chỗ ngồi, lắp đặt thiết bị khu vực Lễ đài, tại trụ sở Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (số 8 đường Hùng Vương), nghe các bộ, ngành, UBND thành phố Hà Nội báo cáo, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá, bám sát Đề án tổng thể, kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành…, kết quả thực hiện đến chiều 20/8 cơ bản đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Thường trực Ban Bí thư lưu ý, phương án đón tiếp, bố trí đại biểu ngồi tại các khán đài trong khu vực Quảng trường Ba Đình phải được đặc biệt chú ý. Tinh thần chung là ưu tiên các đại biểu khách mời là những người có công với cách mạng, với đất nước và những người cao tuổi, các đối tượng chính sách… Đây cũng là dịp để thể hiện sự trân trọng, tri ân của Đảng, Nhà nước đối với người đã có công lao với đất nước. Do đó, các đơn vị được giao nhiệm vụ lập danh sách đại biểu khách mời phải đảm bảo đúng nguyên tắc về thành phần, cơ cấu... Nội dung này phải thật chi tiết, cụ thể, nhất là chuẩn bị hậu cần, chăm sóc y tế, hỗ trợ các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh…

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, UBND thành phố Hà Nội… báo cáo cập nhật việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, đồng chí Trần Cẩm Tú nêu rõ những nhiệm vụ cụ thể về bố trí số lượng, thành phần đại biểu, các Đoàn của 34 tỉnh, thành phố, khách quốc tế… ở Trung tâm Lễ đài, các khán đài khu vực Quảng trường Ba Đình.

Thường trực Ban Bí thư đặc biệt lưu ý Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, UBND thành phố Hà Nội... thực hiện kế hoạch chi tiết về công tác phối hợp đón tiếp, bố trí chỗ nghỉ cho các đại biểu từ các tỉnh, thành phố về Hà Nội, nhất là đại biểu là các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, người có công với cách mạng… Bộ Ngoại giao thực hiện Đề án chi tiết về công tác đón khách quốc tế tham dự.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú làm việc về công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh tại khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN Từ nay đến Đại lễ chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9 còn hơn 10 ngày, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, trên cơ sở các phương án đầy đủ, chi tiết, các cơ quan hữu quan tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Sáng 2/9, Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) sẽ long trọng diễn ra tại Quảng trường Ba Đình, bắt đầu từ 6 giờ 30 phút. Sau khi đi qua Lễ đài, các lực lượng diễu binh, diễu hành sẽ tỏa đi theo 7 tuyến đường, di chuyển qua nhiều tuyến phố trọng điểm trung tâm Thủ đô Hà Nội. Theo đó, dự kiến người dân và du khách trên nhiều tuyến đường hướng về Quảng trường Ba Đình sẽ rất đông. Tại buổi làm việc, đại diện các cơ quan hữu quan cũng nhấn mạnh yêu cầu trong ngày Quốc khánh 2/9, các đoàn đại biểu phải đi thật sớm để tránh tắc đường; nhấn mạnh đến yêu cầu chuẩn bị điều kiện vệ sinh, y tế thiết yếu trên các tuyến phố, khu vực Quảng trường Ba Đình... Ngày 20/8, khu vực khán đài bằng thép với sức chứa 30.000 chỗ ngồi phục vụ Đại lễ kỷ niệm A80 đang được gấp rút hoàn thiện tại Quảng trường Ba Đình; trong đó các khối chỗ ngồi cùng khán đài đã được hoàn thiện cơ bản. Các đơn vị thi công đang trong quá trình gia cố, tăng cường những điểm mấu chốt nhằm đảm bảo an toàn. Ngày 20/8, khu vực khán đài bằng thép với sức chứa 30.000 chỗ ngồi phục vụ Đại lễ kỷ niệm A80 đang được gấp rút hoàn thiện tại Quảng trường Ba Đình; trong đó các khối chỗ ngồi cùng khán đài đã được hoàn thiện cơ bản. Các đơn vị thi công đang trong quá trình gia cố, tăng cường những điểm mấu chốt nhằm đảm bảo an toàn.

Nhấn mạnh yêu cầu cao trong công tác chuẩn bị, sự kỹ lưỡng, chi tiết từng phần việc và phối hợp thực hiện thật tốt, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đặc biệt lưu ý các cơ quan hữu quan tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện kiểm tra thường xuyên, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối khu vực Quảng trường Ba Đình, trong đó có khu vực khán đài.

Ghi nhận kế hoạch đón các đoàn đại biểu của UBND thành phố Hà Nội, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, 80 năm Quốc khánh là dịp người dân cả nước, du khách tập trung rất đông về Hà Nội. Thành phố Hà Nội thực hiện thật tốt các phương án, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và phục vụ để đảm bảo công tác đón tiếp chu đáo, thể hiện sự mến khách, trọng thị./.