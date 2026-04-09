Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Sonexay Siphandone bày tỏ vui mừng gặp lại đồng chí Trần Cẩm Tú thăm chính thức Lào; nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, góp phần tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; khẳng định chuyến thăm không chỉ là hoạt động đối ngoại quan trọng mà còn thể hiện tình hữu nghị đặc biệt, sự tin cậy son sắt, có một không hai giữa hai Đảng, hai nước và diễn ra trong không khí phấn khởi đón Tết cổ truyền của nhân dân Lào. Thủ tướng Lào trân trọng chúc mừng đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp tục được Đảng và Nhà nước Việt Nam tín nhiệm bầu giữ chức Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, khẳng định đây là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp quan trọng của đồng chí trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Việt Nam.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone phát biểu tại hội kiến. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Thủ tướng Sonexay Siphandone gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến đồng chí Lê Minh Hưng vừa được Quốc hội khóa XVI bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Lào nhiệt liệt chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu to lớn, toàn diện mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt trong ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao vị thế, uy tín quốc tế.



Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội kiến. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Đồng chí Trần Cẩm Tú bày tỏ cảm ơn sâu sắc trước sự đón tiếp trọng thị và những tình cảm tốt đẹp mà lãnh đạo và nhân dân Lào dành cho Đoàn. Đồng chí gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất và trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc Tết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Thủ tướng và các đồng chí lãnh đạo Lào; khẳng định nhất quán chủ trương của Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu việc củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam – Lào.

Đồng chí Trần Cẩm Tú chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Lào đạt được sau khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, bầu cử Quốc hội khóa X và Hội đồng nhân dân khóa V, kiện toàn bộ máy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ mới; đồng thời chúc mừng đồng chí Sonexay Siphandone được Quốc hội tín nhiệm bầu lại giữ chức Thủ tướng Lào nhiệm kỳ 2026–2031 và là Thủ tướng Lào đầu tiên là đại biểu quốc hội. Đồng chí bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và sự điều hành của Chính phủ do Thủ tướng Sonexay Siphandone đứng đầu, Lào sẽ hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm lần thứ X, tiếp tục giữ vững ổn định chính trị – xã hội và đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa. Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của Lào, sẵn sàng hỗ trợ tối đa trong khả năng có thể, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm để cùng nhau vượt qua thách thức.



Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại hội kiến. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Nhân dịp này, Đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã thông tin tới Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone kết quả thành công của cuộc hội đàm với Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Vilay Lakhamphong; khẳng định trước sau như một, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu mối quan hệ đặc biệt “có một không hai” với Lào.

Đồng chí Trần Cẩm Tú cho rằng việc hai nước thống nhất nâng tầm và làm sâu sắc hơn nội hàm quan hệ thành “quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược” đã góp phần củng cố vững chắc lòng tin chính trị, tạo nền tảng chiến lược vững bền và mở ra những triển vọng phát triển mạnh mẽ, thực chất hơn nữa cho quan hệ hai nước trong giai đoạn mới. Đồng chí đánh giá cao tinh thần chỉ đạo quyết liệt, cụ thể và sự phối hợp chặt chẽ giữa Chính phủ hai nước trong triển khai các nội dung hợp tác. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa kết nối giữa các ban, bộ, ngành và địa phương hai nước; nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế bổ sung của mỗi nước, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng bền vững, đạt 10 tỷ USD trong thời gian tới; tăng cường kết nối chiến lược, kết nối hai nền kinh tế, tập trung triển khai các dự án trọng điểm, trong đó có kết nối giao thông.



Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Hai nhà lãnh đạo nhất trí về các biện pháp củng cố hơn nữa quan hệ hai nước, đồng thời tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển sâu rộng, thiết thực và hiệu quả trong giai đoạn mới; phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được giữa hai Đảng, hai Chính phủ, nhất là kết quả Cuộc gặp thường niên giữa hai Bộ Chính trị (tháng 12/2025), Thỏa thuận Kế hoạch hợp tác năm 2026, Chiến lược hợp tác giai đoạn 2021-2030 và Hiệp định hợp tác song phương giai đoạn 2026-2030.

Hai nước tiếp tục duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp; tăng cường trao đổi, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác trong “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2027”. Về quan hệ quốc phòng – an ninh, hai bên cần phối hợp tốt hơn nữa trong phòng chống tội phạm xuyên biên giới, phòng chống ma túy, tội phạm mạng.

Hai bên nhất trí cần tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; gắn kết về không gian và hạ tầng phát triển; ưu tiên triển khai các dự án chiến lược kết nối hạ tầng giao thông, năng lượng trọng yếu giữa hai nước.



Hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh gắn kết về giáo dục, đào tạo và nguồn nhân lực, chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ; tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác giữa các địa phương, đặc biệt là các tỉnh biên giới, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác cấp địa phương sẵn có.

Trong bối cảnh phức tạp như hiện nay, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh hơn lúc nào hết cần tăng cường đoàn kết trong cả quan hệ song phương và trên các diễn đàn đa phương.



Hai nhà lãnh đạo bày tỏ tin tưởng, với sự quyết tâm cao của lãnh đạo cấp cao và nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam – Lào sẽ tiếp tục phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả./.