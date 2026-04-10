Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đặt vòng hoa tại Đài Độc lập, Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk, Đài Hữu nghị Campuchia - Việt Nam

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đặt hoa tại Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk ở Phnom Penh. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN

Cùng tham gia có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia Nguyễn Thị Thanh và các thành viên chính thức Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Đài Độc lập là công trình kiến trúc kỷ niệm Ngày độc lập của Campuchia, tưởng niệm, ghi công và tôn vinh những người dân Campuchia đã cống hiến, hy sinh cho Tổ quốc. Đây cũng là nơi thường diễn ra các đại lễ quốc gia của Campuchia.

Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk được xây dựng để tưởng nhớ cố Quốc vương Norodom Sihanouk (1922 - 2012), người trị vì Campuchia trong nhiều giai đoạn, trải qua cuộc đảo chính 1970 và nạn diệt chủng Pol Pot đến khi Campuchia hòa bình, sau đó thoái vị để nhường ngôi cho Quốc vương Norodom Sihamoni. Cố Quốc vương Norodom Sihanouk là một người bạn lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Đài Hữu nghị Campuchia - Việt Nam, công trình kiến trúc biểu tượng của tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia, được xây dựng nhằm tri ân các chiến sĩ Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng./.