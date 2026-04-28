Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương, tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tại tỉnh Điện Biên

*Tiếp theo, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1, nơi yên nghỉ vĩnh hằng của các anh hùng, liệt sĩ: Tô Vĩnh Diện, Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn, Trần Can cùng 641 đồng đội, những người đã anh dũng hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các thành viên trong Đoàn đã trân trọng dâng lên vòng hoa tươi thắm, thắp hương tri ân, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn các anh hùng, liệt sĩ.

Sau đó, Thường trực Ban Bí thư đã tới các phần mộ thắp hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.



Để Tổ quốc được nở hoa độc lập, kết trái tự do, theo tiếng gọi thiêng liêng của Đảng và Tổ quốc, lớp lớp thanh niên đã gác lại tuổi thanh xuân, lên đường chiến đấu. "Dù bom đạn xương tan thịt nát - Không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh", các anh, các chị đã nằm lại vĩnh viễn nơi thung lũng Mường Thanh, để máu xương hòa vào lòng đất mẹ, góp phần tô thắm thêm lá cờ Tổ quốc, làm xanh thêm mảnh đất quê hương. Nhưng đâu đó, máu xương của nhiều anh, nhiều chị vẫn chưa tìm được, còn nằm lại cùng cỏ cây; nhiều liệt sĩ tuy đã được quy tập về các nghĩa trang nhưng vẫn chưa xác định được danh tính, chưa thể trở về với gia đình, với quê cha đất tổ, mãi là những vì sao lặng lẽ tỏa sáng trên bầu trời Tổ quốc.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Đoàn công tác của Trung ương dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ chiến trường Điện Biên phủ. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN Chiến thắng Điện Biên Phủ đã trở thành biểu tượng của chủ nghĩa Anh hùng cách mạng, sự kế thừa, phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Để làm nên chiến thắng vĩ đại đó, hàng ngàn người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.

Những câu chuyện về "56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm; máu trộn bùn non" và tinh thần "Chín năm làm một Điện Biên", "gan không núng, chí không mòn", sẽ sống mãi như bản anh hùng ca bất tử trong lòng dân tộc, trở thành nguồn sức mạnh tinh thần cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nỗ lực không ngừng, quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc.

*Sáng cùng ngày, tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn đã tới thăm, tặng quà gia đình mẹ liệt sĩ Đỗ Văn Thứ là cụ Vũ Thị Dần (102 tuổi). Thường trực Ban Bí thư đã ân cần hỏi hỏi thăm sức khỏe, gửi lời tri ân đến mẹ và gửi lời chúc các mẹ sống vui khỏe, tiếp tục là điểm tựa tinh thần cho con cháu.

Thường trực Ban Bí thư và Đoàn tới thăm gia đình thương binh Đinh Văn Bán (thương binh 45%), người chiến sĩ năm xưa bị thương ngày 29/10/1975 trong khi đang chiến đấu tại Mặt trận phía Nam. Trong không khí thân tình, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hỏi thăm sức khoẻ, đời sống gia đình thương binh Đinh Văn Bán. Đồng chí nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ, trân trọng những đóng góp to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, thương binh hi sinh máu xương vì độc lập tự do hôm nay. Thường trực Ban Bí thư chúc thương binh Đinh Văn Bán khỏe mạnh, tiếp tục lan tỏa hình ảnh người lính giữa đời thường, động viên con cháu tiếp nối truyền thống của cha anh xây dựng quê hương, đất nước./.