Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng được chuẩn bị đồng bộ, khoa học, bài bản, chặt chẽ, dân chủ

Chiều 14/1/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chủ trì Họp báo quốc tế về Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Chủ trì Họp báo có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng.

Cùng chủ trì có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hà Quốc Trị.

Tham dự họp báo còn có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; thành viên Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng; lãnh đạo các cơ quan báo chí, đông đảo phóng viên báo chí của Việt Nam và quốc tế.

* Công tác nhân sự được chuẩn bị đồng bộ, khoa học, bài bản, chặt chẽ, dân chủ

Thông tin về một số nội dung quan trọng tại Đại hội XIV của Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, từ ngày 19-25/1/2026, với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại hội sẽ được đón các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các bà mẹ Việt Nam anh hùng; đại diện nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sỹ, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu trên mọi miền đất nước đến dự.

Chủ đề của Đại hội là: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.



Đại hội sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc Đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại Họp báo quốc tế về Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN



Về công tác chuẩn bị văn kiện, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực hiện một bước cải cách quan trọng, tích hợp 3 báo cáo: Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội và Báo cáo xây dựng Đảng, thành một Báo cáo chính trị thống nhất, đồng bộ.



Đặc biệt, lần đầu tiên Văn kiện có chương trình hành động kèm theo, xác định rõ từng đề án, tiến độ và trách nhiệm thực hiện, đảm bảo Nghị quyết có thể thực hiện ngay sau Đại hội. Dự thảo Văn kiện đã được gửi lấy ý kiến nhân dân, thu hút gần 14 triệu ý kiến tham gia, khẳng định sự đồng thuận rất cao giữa ý Đảng, lòng dân. Về quá trình chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng, Thường trực Ban Bí thư cho biết, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Tổng Bí thư Tô Lâm, công tác chuẩn bị Đại hội đã hoàn thành với tinh thần đổi mới.Về công tác chuẩn bị văn kiện, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực hiện một bước cải cách quan trọng, tích hợp 3 báo cáo: Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội và Báo cáo xây dựng Đảng, thành một Báo cáo chính trị thống nhất, đồng bộ.Đặc biệt, lần đầu tiên Văn kiện có chương trình hành động kèm theo, xác định rõ từng đề án, tiến độ và trách nhiệm thực hiện, đảm bảo Nghị quyết có thể thực hiện ngay sau Đại hội. Dự thảo Văn kiện đã được gửi lấy ý kiến nhân dân, thu hút gần 14 triệu ý kiến tham gia, khẳng định sự đồng thuận rất cao giữa ý Đảng, lòng dân.

Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV được Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và Tiểu ban Nhân sự tiến hành theo đúng các quy định của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định của pháp luật; đồng bộ, khoa học, bài bản, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, minh bạch, phát huy dân chủ, trí tuệ; đảm bảo hài hòa, hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữa kế thừa, ổn định và đổi mới, phát triển; giữa chuyên môn đào tạo với sở trường, năng lực thực tiễn; giữa uy tín, kinh nghiệm công tác với chiều hướng phát triển.

"Trong đó, đặc biệt đề cao phẩm chất, lấy chất lượng, hiệu quả sản phẩm công tác, sự cống hiến của cán bộ để làm thước đo trong đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ" - Thường trực Ban Bí thư nêu rõ.



Thường trực Ban Bí thư khẳng định, công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng đến nay đã cơ bản hoàn thành, công tác hậu cần chuẩn bị chu đáo. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn được triển khai quyết liệt, toàn diện. Công tác thông tin tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng được triển khai sớm, có kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể, bài bản, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đại hội, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

Khẳng định Việt Nam luôn trân trọng tình cảm và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, Thường trực Ban Bí thư cho biết đã gửi thông báo chính thức tới các chính đảng và mời các Đoàn Ngoại giao tham dự phiên Khai mạc, Bế mạc. Về phía báo chí, dự kiến có khoảng 600 nhà báo trong nước và gần 80 nhà báo quốc tế theo dõi, đưa tin về Đại hội.

* Cụ thể hóa bằng những quyết sách chiến lược của Đảng

Mở đầu phần hỏi đáp, trả lời câu hỏi của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về ý nghĩa, tầm quan trọng, nổi bật nhất của Đại hội XIV của Đảng cũng như những điểm mới, căn bản về tư duy, tầm nhìn chiến lược so với các kỳ Đại hội trước, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ, Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tầm vóc lịch sử, đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình phát triển của đất nước.

Phóng viên Dương Tùng của Thông tấn xã Việt Nam đặt câu hỏi. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN

Đại hội XIV của Đảng diễn ra trong bối cảnh thế giới, khu vực đang đứng trước những thay đổi rất nhanh, khó đoán định. Qua 40 năm Đổi mới, đất nước ta đã giành được những thắng lợi to lớn, đặt nền tảng phát triển đất nước trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: Nhân dân ta rất trông đợi Đại hội XIV của Đảng với những quyết sách chiến lược để thực hiện thắng lợi mục tiêu khi kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước. Đây cũng chính là thực hiện tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân tộc để đất nước ta sánh vai cùng cường quốc năm châu.

Trong dự thảo Văn kiện nhấn mạnh sự chung sức, đồng lòng để có thể thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao và hiện thực hóa mục tiêu năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Về những điểm mới của Đại hội XIV, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết có những điểm mới về nội dung xây dựng Văn kiện, cách thể hiện Văn kiện, tổ chức triển khai thực hiện Văn kiện ngay trước thềm Đại hội, tức là cụ thể hóa những quan điểm, tư tưởng bằng những quyết sách chiến lược của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh phải đổi mới về mặt tư duy, với trọng tâm là hoàn thiện thể chế phát triển bền vững đất nước. Đây là nội dung rất mới mà các văn kiện trước chưa đề cập hoặc đề cập ở một chừng mực nhất định. Thay vì chỉ tập trung vào thể chế kinh tế, Văn kiện Đại hội mở rộng ra toàn diện các lĩnh vực như văn hóa, xã hội, con người, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị...

Về mục tiêu phát triển nhanh, bền vững đất nước, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho biết, nội hàm của phát triển nhanh và bền vững cũng có nhiều điểm mới, trong đó nhấn mạnh vấn đề môi trường. Ba trụ cột rất quan trọng là kinh tế, xã hội, môi trường, cùng với đó là vai trò của bản sắc văn hóa, ổn định chính trị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhắc lại, nhiều lần Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, đây là điểm phải tiếp tục thể hiện nổi bật trong văn kiện những vấn đề mang tính nguyên tắc. Đó là, phải rất ổn định: Ổn định chính trị - xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định môi trường cho sự phát triển. Bên cạnh đó, phải phát triển, phát triển để ổn định, phát triển để bứt phá thực hiện bằng được mục tiêu. Cùng với đó là nâng cao đời sống và hạnh phúc của nhân dân - là mục tiêu cuối cùng được đưa ra.

Để làm những việc này, một nội dung cũng rất mới, xuyên suốt trong dự thảo Văn kiện là xác lập mô hình tăng trưởng mới rất rõ nội hàm để thích ứng với những chuyển đổi rất lớn của thế giới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi về nguồn nhân lực...

"Đây chính là điểm thích ứng và phát huy được tiềm năng, lợi thế của đất nước, tạo sự bứt phá để xây dựng nền kinh tế của chúng ta, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng của nền kinh tế. Bằng chứng là năm 2025, chúng ta quyết tâm đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 8%, trên thực tế chúng ta đạt được 8,02%", đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nêu.

Cùng với đó, có nhiều nội dung khác về quan điểm phát triển liên quan đến văn hóa, con người - không chỉ là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, động lực của sự phát triển đất nước; lần đầu tiên nhấn mạnh việc xác định quốc phòng, an ninh cùng với đối ngoại, đẩy mạnh hội nhập là trọng yếu, thường xuyên.

Ngoài ra là các nội dung mới khác liên quan đến khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo; xây dựng một nền giáo dục quốc dân hiện đại, lấy chất lượng và hiệu quả đầu ra, đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao để thích ứng với những thay đổi mới, để có được một nền giáo dục quốc dân hiện đại ngang tầm khu vực và thế giới...

Tại buổi họp báo, các đồng chí chủ trì đã trả lời câu hỏi của phóng viên báo chí trong và ngoài nước về các nội dung liên quan tới Đại hội XIV của Đảng như: Ý nghĩa chính trị tầm quan trọng nổi bật cũng như những điểm mới căn bản về tư duy, tầm nhìn, định hướng chiến lược so với các kỳ Đại hội trước; những nội dung cốt lõi, quan trọng trong Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; về quy chế làm việc và công tác nhân sự của Đại hội; về điều kiện tác nghiệp của phóng viên báo chí tại Trung tâm báo chí Đại hội XIV...

Phát biểu tại họp báo, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, có ý nghĩa quyết định đối với định hướng phát triển Việt Nam trong giai đoạn mới, giai đoạn phát triển nhanh, bền vững, tự lực, tự cường, tự chủ, hội nhập sâu rộng và hiện đại hóa toàn diện. Trong tiến trình đó, báo chí không chỉ phản ánh, đưa tin mà còn định hướng nhận thức, lan tỏa niềm tin, củng cố đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước. Việc tổ chức Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XIV không chỉ nhằm đảm bảo cung cấp thông tin một cách chính xác, kịp thời, đầy đủ, minh bạch mà còn thể hiện tinh thần cởi mở, chủ động hội nhập, tăng cường đối thoại, lan tỏa hình ảnh một Việt Nam hòa bình, ổn định, đổi mới và phát triển tới nhân dân trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài cũng như bạn bè quốc tế.

Thời gian từ nay đến ngày khai mạc Đại hội XIV không còn nhiều, đồng chí Trịnh Văn Quyết lưu ý, yêu cầu đối với công tác thông tin tuyên truyền đặt ra cao hơn bao giờ hết: Phải nhanh hơn, sâu sắc hơn, hấp dẫn hơn, thuyết phục hơn và lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa; bảo đảm đúng với định hướng chính trị, tính chính xác, tính thời sự, tính toàn diện và chiều sâu phân tích. Đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, đặc biệt là lực lượng trực tiếp tác nghiệp tại Đại hội XIV của Đảng, phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trình độ chuyên môn; thực sự là những sứ giả thông tin tin cậy, truyền tải trung thực, sinh động, hấp dẫn về một Đại hội đổi mới, dân chủ, trí tuệ, đoàn kết và phát triển.

Bên cạnh đó, Trung tâm Báo chí Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, vận hành thông suốt, an toàn đúng với quy định; chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, hỗ trợ tối đa hoạt động nghiệp vụ của báo chí; thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa các cơ quan báo chí với đại biểu dự Đại hội trong khuôn khổ quy định.

“Đảng, Nhà nước và nhân dân đặt trọn niềm tin vào đội ngũ báo chí - những người đang trực tiếp góp phần viết nên bức tranh toàn cảnh chân thực và đầy cảm hứng về Đại hội XIV của Đảng, về khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh và hạnh phúc”, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh.