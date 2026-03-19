Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hoá Việt Nam. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Tham dự có các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, đại diện các cơ quan hữu quan là thành viên Ban Chỉ đạo.



Ngày 7/1/2026, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW (Nghị quyết số 80) về phát triển văn hóa Việt Nam. Ngày 25/2/2026, Bộ Chính trị quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam, với nhiệm vụ giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra toàn diện công tác phát triển văn hóa.



Sau khi ban hành, Nghị quyết số 80 đã nhận được sự hoan nghênh, đồng tình và ủng hộ mạnh mẽ của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là đội ngũ văn nghệ sĩ, cán bộ văn hóa. Nhiều văn nghệ sĩ, cán bộ văn hoá đã thể hiện tâm huyết, sẵn sàng cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp phát triển văn hoá nước nhà. Nghị quyết đã được ban hành đúng và trúng những vấn đề thực tiễn; nhiệm vụ đặt ra là triển khai hiệu quả, thực chất và nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống.



Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tại Phiên họp đầu tiên, Ban Chỉ đạo thảo luận, cho ý kiến vào 4 nội dung, gồm: Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết; dự thảo quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo; dự kiến phân công thành viên Ban Chỉ đạo; chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo.



*Tổ chức thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả



Sau khi nghe các ý kiến thành viên Ban Chỉ đạo, phát biểu kết luận Phiên họp thứ nhất, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, ngay sau cuộc họp, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp thu đầy đủ, hoàn thiện để ban hành văn bản triển khai thực hiện ngay vào đầu tháng Tư tới; đồng thời quán triệt nguyên tắc bám sát 5 quan điểm chỉ đạo đã đề ra trong Nghị quyết số 80 để triển khai thực hiện với quyết tâm cao nhất, hành động quyết liệt nhất, hiệu quả cao nhất.

“Hằng ngày, hằng tháng chúng ta phải nhìn thấy được, đo đếm được, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm”, đồng chí Thường trực Ban Bí thư nêu rõ và nhấn mạnh phải kịp thời giải quyết các vấn đề cấp bách, nhất là tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn về thể chế, chính sách, pháp luật; chỉ rõ những vướng mắc cần tháo gỡ, tiến độ xử lý, trách nhiệm của các cơ quan tham mưu, các cơ quan thực hiện.