Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì làm việc với Ban Thường vụ Quân đoàn 12

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham dự.



Đoàn kiểm tra, giám sát số 12 có các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng đoàn gồm: Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương Nguyễn Long Hải; Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đoàn Anh Dũng, các thành viên trong Đoàn.



Đoàn công tác Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Lê Xuân Thuân, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ, Tư lệnh Quân đoàn 12; Thiếu tướng Trần Đại Thắng, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Quân đoàn 12; Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ Tư lệnh Quân đoàn 12, các đồng chí Đảng uỷ viên Đảng uỷ Quân đoàn, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, nhà trường trực thuộc Quân đoàn… cùng tham dự. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi cảm tưởng vào sổ vàng lưu niệm tại Bảo tàng Quân đoàn 12. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Đoàn tiến hành kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 23/1/2026 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 16/5/2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Xứng đáng với vị thế, vai trò của Quân đoàn chủ lực cơ động chiến lược của Quân đội



Qua nghe báo cáo của Đảng ủy Quân đoàn 12; xem video clip về khái quát lịch sử truyền thống và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Quân đoàn; ý kiến phát biểu, trao đổi của các đồng chí trong Đoàn kiểm tra, giám sát số 12 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Đảng uỷ Quân đoàn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Quân đoàn 12 đã đạt được trong thời gian qua. Trong đó, sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước là nhân tố quyết định; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương có ý nghĩa rất quan trọng. Nhân tố nòng cốt là tập thể Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Quân đoàn đã giữ vững nguyên tắc, đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, có nhiều đổi mới về phương pháp, phong cách công tác, lề lối làm việc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, hành động vì lợi ích chung.



“Các đồng chí đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, xứng đáng với vị thế, vai trò của Quân đoàn chủ lực cơ động chiến lược của Quân đội; khẳng định tầm nhìn chiến lược, tổ chức, sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo Nghị quyết 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 230 của Quân ủy Trung ương đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, xây dựng Quân đội "tinh, gọn, mạnh" trong tình hình mới”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.



Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các cơ quan Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn dành sự quan tâm tốt nhất đến việc xây dựng các Quân đoàn chủ lực; nhiều lần về thăm, kiểm tra, chỉ đạo đối với Quân đoàn 12, xây dựng tổ chức biên chế của Quân đoàn mới, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, thể hiện rõ chức năng chiến đấu của Quân đội, Quân đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.



Quân đoàn cũng là một trong những đơn vị Quân đội luôn nhận và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ với các địa phương, điều động hơn 30 nghìn lượt các bộ, chiến sĩ; gần 700 lượt phương tiện, trang bị thực hiện phòng, chống thiên tai, bão lũ; được cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương ghi nhận, đánh giá cao; lan tỏa truyền thống, phẩm chất cao quý "Bộ đội Cụ Hồ".



Trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức và triển khai thực hiện Chỉ thị số 01 (ngày 23/01/2026) của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn đã ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ thị, kế hoạch; chỉ đạo các cơ quan ban hành hướng dẫn cụ thể; hoàn thành việc quán triệt, tuyên truyền cho 100% cơ quan, đơn vị, nhà trường;

100% cán bộ, đảng viên, quần chúng được phổ biến, quán triệt, học tập. Nội dung, hình thức tuyên truyền phong phú, có nhiều đổi mới. Kịp thời rà soát, bổ sung các nghị quyết, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo, nhất là các quy chế trọng yếu; các quy định về phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo tập trung dân chủ trong toàn Đảng bộ.



Trong quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 46 (ngày 16/5/2025) của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Ban Thường vụ, Đảng ủy đã quán triệt nghiêm túc, thành lập Ban chỉ đạo bầu cử, phân công tổ chức thực hiện chặt chẽ, phối hợp với các địa phương bố trí, triển khai 42 điểm bầu cử với số lượng cử tri rất lớn (hơn 31 nghìn cử tri); thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 7 tỉnh, thành phố. Đến nay, công tác chuẩn bị, sẵn sàng bước vào bầu cử theo đúng quy định đã cơ bản hoàn thành.



Đảng ủy Quân đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện tốt các chủ trương chỉ đạo mới Đại hội XIV của Đảng; trong đó, nổi bật là Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đã ban hành Nghị quyết lãnh đạo chuyên đề; xây dựng kế hoạch, thành lập Ban Chỉ đạo ở các cấp; quá trình thực hiện đã đạt được những kết quả rõ nét, nhất là những nội dung liên quan đến thể chế; hạ tầng số, đường truyền dữ liệu quân sự đến đầu mối cấp 3; tích cực xây dựng dữ liệu số, hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng việc xây hồ sơ sức khỏe điện tử, chứng thư ký số…



Về những tồn tại, hạn chế, Thường trực Ban Bí thư đề nghị xác định rõ và thực hiện quyết liệt các giải pháp, biện pháp để khắc phục kịp thời, hiệu quả trong thời gian tới.



Bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử



Hiện nay cũng như trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; xung đột quân sự diễn ra căng thẳng, gay gắt ở nhiều khu vực trên thế giới. Nhấn mạnh điều này, Thường trực Ban Bí thư đồng tình với những phương hướng, yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, xây dựng Quân đoàn đã được xác định. Đó là tiếp tục hoàn thiện tổ chức biên chế; thực hiện nhiệm vụ với yêu cầu và cường độ rất cao, nhất là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, toàn diện.



Nhấn mạnh thêm một số nội dung, đồng chí Trần Cẩm Tú lưu ý Quân đoàn 12 tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị; thường xuyên rà soát chương trình, nội dung; quán triệt, học tập, cập nhật những nội dung mới để bổ sung vào chương trình học tập, giáo dục chính trị của các đối tượng. Rà soát các quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo, trong đó có quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu. Quá trình triển khai thực hiện phải chấp hành, tuân thủ nghiêm Nghị quyết, quy chế, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm.



Về cuộc bầu cử sắp tới, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, số lượng khu vực bầu cử, cử tri của Quân đoàn tham gia bầu cử lớn, trên địa bàn rộng. Vì vậy, Quân đoàn cần tiếp tục quán triệt nghiêm túc Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị; kiểm tra, rà soát toàn bộ công tác chuẩn bị bảo đảm chặt chẽ, chu đáo, thực hiện bầu cử đúng luật, đúng quyền, nghĩa vụ của cử tri.



Cùng với nhiệm vụ tham gia bầu cử, Quân đoàn còn thực hiện nhiệm vụ rất quan trọng là bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử trên phạm vi toàn quốc, toàn quân. Quân đoàn rà soát, bổ sung kế hoạch và tổ chức luyện tập thuần thục các phương án tác chiến, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.



Đảng uỷ Quân đoàn tập trung thực hiện tốt các chủ trương, chỉ đạo mới về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; thực hiện có lãnh đạo, có kiểm tra, lãnh đạo đến đâu, kiểm tra đến đó; kiểm tra từ bước nghiên cứu, quán triệt, học tập đến kết quả thực hiện. Tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra, giám sát thường xuyên trong toàn Đảng bộ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm; tích cực kiểm tra, giám sát để phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa.



Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, Đảng ủy Quân đoàn cần tiếp tục quán triệt, học tập, tuyên truyền hiệu quả Văn kiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; đặc biệt là các nội dung mới về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc; đây là những định hướng chiến lược của Trung ương trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn mới.



Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi số trong thực hiện các nhiệm vụ, trong chỉ huy, quản lý; chuyển đổi số trong công tác Đảng. Quán triệt sâu sắc, kỹ lưỡng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư về "2 kiên định", "2 đẩy mạnh", "2 ngăn ngừa" và phương châm "5 vững".



Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới đòi hỏi rất cao; để thực hiện tốt chủ trương xây dựng Quân đoàn "Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại" thực sự là Quân đoàn chủ lực, cơ động, chiến lược mạnh của Quân đội; yêu cầu Đảng ủy, Thường vụ Đảng uỷ, toàn Đảng bộ phải luôn giữ vững nguyên tắc lãnh đạo, đoàn kết, thống nhất; đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt phải nêu gương, sâu sát cơ sở, sâu sát bộ đội, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần mọi mặt của bộ đội; làm tốt công tác hậu phương, công tác chính sách Quân đội, tạo sự yên tâm, tin tưởng của bộ đội, gắn bó với đơn vị, huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.



Thường trực Ban Bí thư đề nghị, sau cuộc làm việc hôm nay, những chủ trương, quyết sách trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng phải được tiếp tục phổ biến đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ; tiếp tục quán triệt, xây dựng ý chí, quyết tâm cao cho toàn quân, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.



Đồng chí bày tỏ tin tưởng sâu sắc rằng, tập thể lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 12 sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, đoàn kết thống nhất, nỗ lực, ra sức phấn đấu, lập nhiều chiến công và thành tích mới xây dựng Quân đoàn cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, Nhân dân, Quân đội và truyền thống "Thần tốc - Quyết chiến - Quyết thắng" của Quân đoàn.



Sáng cùng ngày, tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Quân đoàn 12, phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Đại tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đoàn công tác Trung ương đã tới dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.



Tới thăm Bảo tàng Binh đoàn quyết thắng, ghi sổ lưu niệm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú viết: Quân đoàn 12 là đơn vị kế thừa truyền thống vẻ vang của nhiều đơn vị chủ lực anh hùng thuộc Quân đoàn 1 và Quân đoàn 2; đã lập nhiều chiến công hiển hách trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ…., cắm lá cờ giải phóng trên nóc Dinh Độc Lập đánh dấu mốc son lịch sử toàn thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, bảo vệ biên giới, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, độc lập dân tộc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả… Đất nước ta đang vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới, đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 12 sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, đoàn kết thống nhất, nỗ lực, ra sức phấn đấu, lập nhiều chiến công và thành tích mới xây dựng Quân đoàn cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, Nhân dân, Quân đội và truyền thống “Thần tốc-Quyết chiến-Quyết thắng” của Quân đoàn…/.