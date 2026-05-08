Tin tức
Thường trực Ban Bí thư: Cụ thể hoá và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương
Các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến thông qua các quy chế, chương trình công tác toàn khóa: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ; Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy.
*Những nhiệm vụ trọng tâm
Hội nghị thông qua các chương trình hành động thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương, bao gồm: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 (đã tích hợp Chương trình hành động số 01-CTr/ĐU, Chương trình hành động số 05-CTr/ĐU, Kết luận số 03-KL/ĐU và bổ sung nội dung sau khi tiếp nhận 5 đảng bộ trực thuộc); Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV về “Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số"”; các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV: về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới”; về “Đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng”.
Chương trình hành động với 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Cụ thể gồm: Xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức; nâng cao chất lượng chi bộ, sinh hoạt chi bộ; triển khai đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát; đổi mới phương thức lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc; lãnh đạo, phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Chương trình hành động yêu cầu các cấp ủy trong Đảng bộ triển khai thực hiện có hiệu quả 3 đột phá, bao gồm: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động; nâng tầm công tác tham mưu chiến lược của các cơ quan Đảng Trung ương; nâng cao chất lượng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp ủy, lãnh đạo, quản lý và cán bộ tham mưu chiến lược thực sự tiêu biểu, có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; thúc đẩy mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.
* Đẩy mạnh toàn diện các mặt công tác
Tại hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy công bố Quyết định của Ban Bí thư chỉ định Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030, gồm 9 đồng chí, đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.
Hội nghị biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao các ý kiến tham gia rất trách nhiệm, thẳng thắn, đi vào vấn đề cụ thể, sát thực tiễn và các chương trình hành động toàn khóa. Những nội dung được thảo luận, cho ý kiến trực tiếp và thông qua tại hội nghị đều hết sức quan trọng, những việc phải làm ngay, làm kịp thời.
Thường trực Ban Bí thư giao Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp thu các ý kiến xác đáng, khẩn trương hoàn thiện và ban hành các quy định, quy chế, tạo hành lang pháp lý, quy chế vận hành, nguyên tắc kỷ luật; ban hành các chương trình hành động để triển khai thực hiện ngay, không chậm trễ.
Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp ủy khẩn trương lãnh đạo, phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 2 và các nội dung vừa được thông qua tại hội nghị, theo chức năng, nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị.
Đồng chí đề nghị tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết và Chương trình hành động tích hợp thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, thực chất, tránh hình thức.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu các cấp ủy tập trung lãnh đạo nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu chiến lược, chất lượng thẩm định, phản biện; chủ động nghiên cứu, đề xuất các vấn đề lớn, xử lý kịp thời các vấn đề mới, phức tạp, phát sinh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; song song tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đề cao trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu; thực hiện nghiêm Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng; đẩy mạnh toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện.
Cùng với đó, các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm Thông báo kết luận giám sát đợt 1 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và triển khai nghiêm túc các nội dung kiểm tra đợt 2; tập trung tham mưu hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ; tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong các cơ quan, đơn vị.
Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, năm Đảng bộ mới được tiếp nhận (Đảng bộ Đài Truyền hình Việt Nam, Đảng bộ Đài Tiếng nói Việt Nam, Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam, Đảng bộ Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đảng bộ Viện hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam) tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ để báo cáo cấp có thẩm quyền; chủ động phối hợp, trao đổi trong công tác giữa Đảng ủy và các đảng bộ trực thuộc; làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động, bảo đảm hoạt động của đơn vị được vận hành thông suốt, hiệu quả.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phát huy vai trò, trách nhiệm được phân công; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai với tinh thần đổi mới, tập trung thực hiện thật tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
* Trước đó, sáng cùng ngày, Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã họp, thảo luận cho ý kiến về các văn bản nêu trên, đồng thời phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030; kiện toàn Phó Trưởng ban kiêm nhiệm và Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy và một số nội dung quan trọng khác./.