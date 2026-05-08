Thường trực Ban Bí thư: Cụ thể hoá và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến thông qua các quy chế, chương trình công tác toàn khóa: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ; Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy.



*Những nhiệm vụ trọng tâm



Hội nghị thông qua các chương trình hành động thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương, bao gồm: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 (đã tích hợp Chương trình hành động số 01-CTr/ĐU, Chương trình hành động số 05-CTr/ĐU, Kết luận số 03-KL/ĐU và bổ sung nội dung sau khi tiếp nhận 5 đảng bộ trực thuộc); Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV về “Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số"”; các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV: về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới”; về “Đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng”.

Các đồng chí dự hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Chương trình hành động với 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, tập trung chỉ đạo thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.



Cụ thể gồm: Xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức; nâng cao chất lượng chi bộ, sinh hoạt chi bộ; triển khai đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát; đổi mới phương thức lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc; lãnh đạo, phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Chương trình hành động yêu cầu các cấp ủy trong Đảng bộ triển khai thực hiện có hiệu quả 3 đột phá, bao gồm: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động; nâng tầm công tác tham mưu chiến lược của các cơ quan Đảng Trung ương; nâng cao chất lượng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp ủy, lãnh đạo, quản lý và cán bộ tham mưu chiến lược thực sự tiêu biểu, có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; thúc đẩy mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.



* Đẩy mạnh toàn diện các mặt công tác Theo Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ I đề ra một số chỉ tiêu cụ thể cho cả nhiệm kỳ, phấn đấu 100% bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác đảng; tất cả đảng ủy, chi bộ và ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm.

Tại hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy công bố Quyết định của Ban Bí thư chỉ định Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030, gồm 9 đồng chí, đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.



Hội nghị biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất.



Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao các ý kiến tham gia rất trách nhiệm, thẳng thắn, đi vào vấn đề cụ thể, sát thực tiễn và các chương trình hành động toàn khóa. Những nội dung được thảo luận, cho ý kiến trực tiếp và thông qua tại hội nghị đều hết sức quan trọng, những việc phải làm ngay, làm kịp thời.