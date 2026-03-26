Thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia

Đại diện cán bộ, chiến sĩ các Đội K phát biểu nhận nhiệm vụ tại lễ xuất quân. Ảnh: Bùi Giang – TTXVN

Ngày 26/3, tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp (xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh), Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ các Đội K70 (Cục Chính trị Quân khu 7), K71 và K73 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh) thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ tại Campuchia đưa về nước đợt 2, giai đoạn XXV (mùa khô 2025–2026).

Dự buổi lễ có Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh cùng đại diện các đơn vị, địa phương.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Hưng – Vĩnh Hưng. Ảnh: Bùi Giang – TTXVN

Ông Phạm Tấn Hòa nêu rõ, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, góp phần vun đắp, củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia. Do vậy, các đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ; giữ vững đoàn kết, kỷ luật, chủ động khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cán bộ, chiến sĩ các Đội K cần phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao ý chí, trách nhiệm, tình cảm tri ân sâu sắc đối với anh hùng, liệt sĩ; không quản gian khổ, hiểm nguy, nỗ lực đưa liệt sĩ trở về với đất mẹ trong sự trân trọng, nghĩa tình của Tổ quốc và nhân dân. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng các sở, ngành liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, bảo đảm đầy đủ, kịp thời điều kiện cần thiết, tạo thuận lợi tốt nhất để các đội hoàn thành nhiệm vụ an toàn, hiệu quả.

Ngay sau lễ giao nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh cùng đông đảo nhân dân đã tiễn các Đội K hành quân qua Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, lên đường thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn Campuchia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng – Tân Hưng (xã Vĩnh Hưng, Tây Ninh). Ảnh: Bùi Giang – TTXVN

Trước khi lên đường, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ các Đội K đã dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Hưng – Vĩnh Hưng (xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh), bày tỏ lòng tri ân đối với anh hùng, liệt sĩ. Xác định nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ là trách nhiệm thiêng liêng, các đơn vị đã chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, sẵn sàng lên đường với quyết tâm cao nhất. Các Đội K70, K71 và K73 đã xây dựng kế hoạch cụ thể; tổ chức lực lượng, phương tiện, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; đồng thời tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ.

Các đơn vị chủ động nắm chắc địa bàn, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và lực lượng chức năng nước bạn Campuchia; tổ chức huấn luyện bổ sung, nâng cao khả năng cơ động, tìm kiếm trong điều kiện địa hình phức tạp, thời tiết khắc nghiệt. Công tác quân y được triển khai nghiêm túc, 100% cán bộ, chiến sĩ được kiểm tra sức khỏe, chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ dài ngày.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, trong đợt 1 của giai đoạn XXV (mùa khô 2025–2026), các Đội K đã tìm kiếm, quy tập được 180 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ, đưa về nước tổ chức truy điệu, an táng trang trọng, đúng nghi thức. Trong đó, Đội K70 quy tập 16 hài cốt, Đội K71 quy tập 140 hài cốt và Đội K73 quy tập 24 hài cốt./.