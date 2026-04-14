Tham dự hội nghị có đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện các Đảng ủy trực thuộc Trung ương; Thường trực một số tỉnh, thành ủy và bí thư đàng ủy cấp xã, phường, đặc khu.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, công tác dân tộc và công tác tôn giáo là vấn đề chiến lược, lâu dài, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ồn định chính trị - xã hội và phát triển bền vững đất nước.

Ban Bí thư đã ban hành các chỉ thị, kết luận, thông báo về một số chủ trương, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện nhất quán, xuyên suốt quan điểm của Đảng về công tác dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới; khẳng định công tác dân tộc, tôn giáo là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, phải đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước, gắn với phát triền kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị, trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các văn bản của Ban Bí thư gắn với Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; tiếp tục đổi mới phương thức công tác theo hướng bám sát cơ sở, phát huy vai trò của cấp ủy và cán bộ cơ sở trong tổ chức thực hiện, lấy người dân làm trọng tâm; gắn công tác dân tộc, tôn giáo với phát triền kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và giữ vững ổn định chính trị./.