Thực hiện hiệu quả đường lối chính sách đối ngoại nhân dân Việt Nam- Liên bang Nga

Phó Chủ tịch thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Trịnh Quốc Khánh trình bày báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2026 của Hội. Ảnh: Thanh Tuấn - TTXVN

Tại hội nghị, ông Phan Chí Hiếu, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga nhấn mạnh, đây là dịp để những người làm công tác Hội gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, đánh giá kết quả công tác trong thời gian qua, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Cùng với đó, đưa ra những giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội; chia sẻ những kinh nghiệm tốt, những cách làm hay, mô hình hiệu quả trong công tác Hội; cập nhật các thông tin về chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, tình hình thời sự quốc tế và tình hình thời sự của Liên bang Nga.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga Phan Chí Hiếu yêu cầu, trong thời gian tới, Hội cần tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối chính sách đối ngoại nhân dân của Đảng và Nhà nước về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga; các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo tại Nghị quyết số 59, Nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, tích cực chủ động đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội cũng như tăng cường giao lưu thế hệ trẻ hai nước, tạo điều kiện cho giới trẻ chủ động phát huy, kế thừa những quan hệ tốt đẹp, trong sáng giữa hai nước.

Đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Thanh Tuấn - TTXVN

Theo Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga, hoạt động của Hội từ đầu năm 2026 đến nay đạt được nhiều kết quả trên các mặt công tác: đoàn kết, hữu nghị, giao lưu nhân dân, trao đổi đoàn, cầu nối hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, thông tin tuyên truyền đối ngoại và các lĩnh vực khác. Hội đã có những bước cải tiến làm cho hoạt động Hội thêm phong phú, hấp dẫn, tạo mối liên kết, gắn bó giữa các thành viên trong Hội với Đại sứ quán Nga, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội. Sau sáp nhập, bước đầu các Hội Việt - Nga ở địa phương kiện toàn tổ chức, hoạt động thông tin-truyền thông được duy trì, mối liên hệ công tác giữa Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga và các Hội địa phương được duy trì thường xuyên...

Sáu tháng cuối năm 2026, Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga xác định tập trung kiện toàn tổ chức các hội địa phương sau sáp nhập đơn vị hành chính; triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga và Hội Hữu nghị Nga - Việt giai đoạn 2025-2030; tổ chức chấm và trao giải cuộc thi ảnh quốc tế "Nhịp sống tại các công trình hữu nghị Việt - Nga"; tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị, trao đổi kinh nghiệm giữa các Hội địa phương, các Chi hội thông qua vai trò kết nối của Trung ương Hội nhằm quảng bá, lan tỏa hình ảnh của Hội và công tác đối ngoại nhân dân Việt - Nga.../.