Thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, lan tỏa truyền thống tốt đẹp của dân tộc

*Chung tay chăm lo người có công với cách mạng

Ngày 25/7, Báo Dân trí phối hợp với UBND phường Xuân Lộc (thành phố Đồng Nai) và Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình thăm khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và trao quà tri ân người có công với cách mạng trên địa bàn.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND phường Xuân Lộc Lê Khắc Sơn cho biết, địa phương phối hợp với các đơn vị tổ chức hoạt động khám, chữa bệnh và tặng quà tri ân người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Chương trình thể hiện truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc; đồng thời là sự sẻ chia, chung tay của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trong công tác chăm lo người có công với cách mạng.

Chủ tịch UBND phường Xuân Lộc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng; khẳng định những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước là nền tảng để đất nước có được hòa bình, độc lập, tự do và phát triển. Đồng thời khẳng định các hoạt động tri ân không chỉ góp phần chăm lo sức khỏe, đời sống người có công và thân nhân mà còn cùng địa phương thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, lan tỏa đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Nhiều bác thương binh, cựu chiến binh ở Đồng Nai xúc động khi được khám chữa bệnh miễn phí. Ảnh: Lê Xuân-TTXVN

Tại chương trình, hơn 350 người có công với cách mạng, trong đó có nhiều thương binh, bệnh binh đã được các bác sĩ Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc, tập trung vào một số bệnh lý về hô hấp, da liễu, nội khoa, ngoại khoa và các vấn đề sức khỏe thường gặp ở người lớn tuổi.

Nhiều thương binh, bệnh binh và người có công bày tỏ niềm xúc động khi được đội ngũ y, bác sĩ tận tình thăm khám, tư vấn sức khỏe. Không ít người chia sẻ về những năm tháng chiến đấu gian khổ, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và trân trọng sự quan tâm của các cấp, ngành, đơn vị đối với những người đã cống hiến cho cách mạng.

Bên cạnh hoạt động khám, tư vấn sức khỏe và phát thuốc, các đơn vị trao tặng 350 phần quà đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng trên địa bàn phường Xuân Lộc.

Đặc biệt, đoàn công tác cũng đã đến thăm hỏi, trao quà tri ân và thực hiện khám chữa bệnh cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Kim Vệ (87 tuổi, ngụ phường Xuân Lộc, thành phố Đồng Nai). Mẹ có chồng và con trai là liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến. Các y, bác sĩ thực hiện khám sức khỏe tổng quát, tư vấn chế độ dinh dưỡng và trao tặng các phần thuốc bổ cho Mẹ.

Trong không khí ấm áp và thân tình, Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Kim Vệ xúc động gửi lời cảm ơn chân thành trước sự quan tâm chu đáo của Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp và các nhà hảo tâm. Mẹ cũng không quên gửi lời nhắn nhủ, gửi gắm niềm tin tới thế hệ trẻ hôm nay phải luôn nỗ lực vươn lên, giữ gìn sức khỏe, tự lực, tự cường và không ngừng nâng cao tinh thần bảo vệ vững chắc thành quả hòa bình của dân tộc.