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Thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, lan tỏa truyền thống tốt đẹp của dân tộc
*Chung tay chăm lo người có công với cách mạng
Ngày 25/7, Báo Dân trí phối hợp với UBND phường Xuân Lộc (thành phố Đồng Nai) và Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình thăm khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và trao quà tri ân người có công với cách mạng trên địa bàn.
Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND phường Xuân Lộc Lê Khắc Sơn cho biết, địa phương phối hợp với các đơn vị tổ chức hoạt động khám, chữa bệnh và tặng quà tri ân người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Chương trình thể hiện truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc; đồng thời là sự sẻ chia, chung tay của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trong công tác chăm lo người có công với cách mạng.
Chủ tịch UBND phường Xuân Lộc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng; khẳng định những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước là nền tảng để đất nước có được hòa bình, độc lập, tự do và phát triển. Đồng thời khẳng định các hoạt động tri ân không chỉ góp phần chăm lo sức khỏe, đời sống người có công và thân nhân mà còn cùng địa phương thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, lan tỏa đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Tại chương trình, hơn 350 người có công với cách mạng, trong đó có nhiều thương binh, bệnh binh đã được các bác sĩ Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc, tập trung vào một số bệnh lý về hô hấp, da liễu, nội khoa, ngoại khoa và các vấn đề sức khỏe thường gặp ở người lớn tuổi.
Nhiều thương binh, bệnh binh và người có công bày tỏ niềm xúc động khi được đội ngũ y, bác sĩ tận tình thăm khám, tư vấn sức khỏe. Không ít người chia sẻ về những năm tháng chiến đấu gian khổ, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và trân trọng sự quan tâm của các cấp, ngành, đơn vị đối với những người đã cống hiến cho cách mạng.
Bên cạnh hoạt động khám, tư vấn sức khỏe và phát thuốc, các đơn vị trao tặng 350 phần quà đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng trên địa bàn phường Xuân Lộc.
Đặc biệt, đoàn công tác cũng đã đến thăm hỏi, trao quà tri ân và thực hiện khám chữa bệnh cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Kim Vệ (87 tuổi, ngụ phường Xuân Lộc, thành phố Đồng Nai). Mẹ có chồng và con trai là liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến. Các y, bác sĩ thực hiện khám sức khỏe tổng quát, tư vấn chế độ dinh dưỡng và trao tặng các phần thuốc bổ cho Mẹ.
Trong không khí ấm áp và thân tình, Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Kim Vệ xúc động gửi lời cảm ơn chân thành trước sự quan tâm chu đáo của Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp và các nhà hảo tâm. Mẹ cũng không quên gửi lời nhắn nhủ, gửi gắm niềm tin tới thế hệ trẻ hôm nay phải luôn nỗ lực vươn lên, giữ gìn sức khỏe, tự lực, tự cường và không ngừng nâng cao tinh thần bảo vệ vững chắc thành quả hòa bình của dân tộc.
*Kết nối trách nhiệm của chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng chăm lo cho người dân
Ngày 25/7, Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Doanh nhân các tỉnh, thành phố: Tây Ninh, Đồng Nai, Cà Mau phối hợp với UBND tỉnh Cà Mau; Đoàn y, bác sĩ Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện chùa Tường Nguyên tổ chức chương trình “Hành trình sức khỏe xanh - Chắp cánh ước mơ” năm 2026 tại xã Long Điền (tỉnh Cà Mau).
Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về cộng đồng được tổ chức như: khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và trao quà cho 500 người thuộc diện gia đình chính sách, người có công với cách mạng; trao quà cho 500 hộ gia đình chính sách, 300 hộ nghèo, hộ cận nghèo và 500 học sinh. Chương trình cũng đã tiến hành trao 500 bộ đồng phục cho học sinh và 200 bộ đồng phục cho giáo viên trên địa bàn xã; tổ chức Gian hàng 0 đồng... trong khuôn viên của UBND xã Long Điền. Nhiều công trình cũng được khánh thành như: cầu Vươn Tầm, tuyến đường chiếu sáng tại ấp Rạch Rắn và Điền Hải; hệ thống máy lọc nước tại Trường Mẫu giáo Sao Mai và các hạng mục tại Trường Tiểu học Quang Trung.
Cùng với các hoạt động trên, Đảng ủy, UBND xã Long Điền cùng Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai, tỉnh Tây Ninh và tỉnh Cà Mau đã trao tặng 3 căn nhà nhân ái cho 3 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Long Điền (mỗi căn trị giá trên 100 triệu đồng) và khánh thành công trình “Thắp sáng đường quê” hai tuyến đường với chiều dài 2,5 km tại ấp Điền Hải và ấp Rạch Rắn. Tổng giá trị hai công trình hơn 500 triệu đồng.
Ông Đặng Quốc Nghi, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đồng Nai, thành viên Ban tổ chức bày tỏ mong muốn mối quan hệ giữa Cà Mau với Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh và cộng đồng doanh nghiệp sẽ ngày càng gắn bó hơn; không chỉ đồng hành trong các hoạt động an sinh xã hội mà còn mở rộng hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại, phát triển sản xuất, góp phần xây dựng Cà Mau phát triển nhanh, xanh và bền vững.
Chia sẻ tại chương trình, ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau khẳng định, chương trình "Hành trình sức khỏe xanh - Chắp cánh ước mơ" mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, không chỉ dừng lại ở hoạt động khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí mà còn là chương trình an sinh xã hội toàn diện, kết nối trách nhiệm của chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng trong chăm lo cho người dân, nhất là người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh và những hoàn cảnh khó khăn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh tiếp tục huy động mạnh mẽ các nguồn lực để thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm lo người có công, người yếu thế và tạo điều kiện để mọi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ thiết yếu./.