Thực hiện “4 chống”, “4 nhất” trong phòng chống khai thác hải sản IUU tại vùng biển giáp ranh

Lực lượng chức năng tặng cờ Tổ quốc, áo phao cho ngư dân trên biển. Ảnh: TTXVN phát

Mặc dù bị ảnh hưởng của hoàn lưu của cơn bão số 13, tối 6/11, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 do Đại tá Lê Văn Tú, Bí Thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 cùng các cơ quan chức năng đã lên Tàu Cảnh sát biển 4031 trực tiếp ra kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, Sở Chỉ huy phía trước và các tàu Cảnh sát biển, tàu phối thuộc thực hiện nhiệm vụ phòng chống IUU trên khu vực biển giáp ranh Việt Nam - Indonesia.

Tại các điểm kiểm tra, Đại tá Lê Văn Tú yêu cầu cán bộ, chiến sĩ trên các tàu Cảnh sát biển và tàu phối thuộc nêu cao tinh thần trách nhiệm triển khai đồng bộ các biện pháp quan sát, trinh sát, không để sót mục tiêu, nhất là đối với các tàu mất kết nối hành trình (VMS); kiểm soát và tiến hành kiểm tra 100% tàu cá có dấu hiện nghi vấn hoạt động sai tuyến hoặc vi phạm "3 không" và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.