Thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái Niềm tin số bền vững

Là Hội nghị toàn thể đầu tiên kể từ khi Liên minh Niềm Tin Số được thành lập, sự kiện mang ý nghĩa tổng kết các hoạt động trọng tâm đã triển khai trong giai đoạn hình thành, đồng thời là diễn đàn để các thành viên trao đổi, thống nhất định hướng chiến lược và các nội dung ưu tiên cho các giai đoạn phát triển tiếp theo.

Hội nghị ghi dấu sự hiện diện và đồng hành của các thành viên Liên minh Niềm Tin Số với nhiều gương mặt uy tín, có ảnh hưởng tích cực trong đời sống xã hội như Nghệ sĩ nhân dân Xuân Bắc, ca sĩ Tùng Dương, Rapper Đen, MC Khánh Vy, Hoa hậu Bảo Ngọc... cùng nhiều nghệ sĩ, KOL và đại diện cộng đồng sáng tạo nội dung trên không gian số.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Nguyễn Hồng Quân - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) cho rằng, chưa bao giờ niềm tin lại trở thành vấn đề cấp bách như hôm nay, chỉ trong vài giây, một thông tin sai lệch có thể lan truyền tới hàng triệu người.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

"Chỉ trong một cú nhấp chuột, một con người có thể trở thành nạn nhân của lừa đảo, bị tổn thương, hoặc đánh mất cảm giác an toàn trên chính không gian mà họ gắn bó mỗi ngày. Bởi vậy, cần đối diện, trả lời câu hỏi có ý nghĩa lâu dài: Làm thế nào để niềm tin có thể được xây dựng, được gìn giữ và phát triển bền vững trong môi trường số" - Đại tá Nguyễn Hồng Quân nhấn mạnh.

Cũng theo đại diện A05, niềm tin số chính là nền tảng của xã hội số. Không có niềm tin, không thể phát triển kinh tế số, văn hóa số, chuyển đổi số. Đồng thời cũng không thể bảo đảm an ninh mạng, càng không thể thành công trong cuộc cách mạng khoa học - công nghệ để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. "Niềm tin được hình thành khi người dân cảm thấy mình được bảo vệ, được lắng nghe, được đồng hành và không bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số. Đó cũng chính là ý nghĩa của cái tên Liên minh Niềm tin số - không phải là niềm tin mơ hồ, mà là niềm tin có thể kiểm chứng bằng những việc làm cụ thể, những kết quả cụ thể và bằng trách nhiệm cụ thể của từng thành viên trong liên minh này", Phó Cục trưởng A05 nhấn mạnh.

* Triển khai mô hình hỗ trợ cộng đồng nhận diện, phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng

Theo Ban tổ chức, Hội nghị toàn thể lần thứ I được tổ chức với ba mục tiêu trọng tâm: Đánh giá kết quả hoạt động của Liên minh trong thời gian qua; kiện toàn cơ cấu tổ chức, điều hành và thống nhất phương hướng, chương trình hành động cho năm 2026. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm đưa Liên minh vào giai đoạn vận hành ổn định, có trọng tâm và tạo tác động thực chất đối với xã hội.

Với tinh thần “kết nối để hành động”, hội nghị được xem là bước chuyển quan trọng từ giai đoạn hình thành sang giai đoạn hành động có chiều sâu, khẳng định vai trò, cam kết lâu dài của Liên minh Niềm tin số trong việc thúc đẩy hợp tác đa bên.

Một trong những nội dung trọng tâm của hội nghị là công bố phương hướng hoạt động và các chương trình hành động năm 2026. Theo định hướng, năm 2026 được xác định là giai đoạn mang tính bản lề của không gian số, khi sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) đang tác động sâu sắc đến hành vi, nhận thức và niềm tin của xã hội.

Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát biểu khai mạc. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Trước bối cảnh đó, cùng với các rủi ro ngày càng gia tăng như tin giả, lừa đảo trực tuyến và các hành vi xâm hại trên môi trường số, Liên minh Niềm tin số xác định trọng tâm là xây dựng và lan tỏa các chuẩn mực hành vi có trách nhiệm.

Đồng thời triển khai những chương trình, công cụ, mô hình cụ thể nhằm hỗ trợ cộng đồng nhận diện, phòng ngừa, ứng phó hiệu quả với các nguy cơ trên không gian mạng. Trong đó có chương trình kiểm chứng tin giả, tín nhiệm người có ảnh hưởng, chiến dịch “Không một mình”.

* Xây dựng một hệ sinh thái niềm tin số bền vững

Liên minh Niềm Tin Số do Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) khởi xướng, chính thức ra mắt tại Hội nghị "KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" (KOL Summit 2025) ngày 18/8/2025.

Từ khi thành lập đến nay, Liên minh đã thu hút gần 600 cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia, với sự đồng hành của nhiều nghệ sĩ, người có ảnh hưởng uy tín.

Trong thời gian qua, Liên minh đã triển khai nhiều hoạt động nổi bật, tiêu biểu là Chiến dịch "Không Một Mình" diễn ra từ 6/10 đến 30/11/2025, dưới sự bảo trợ của Văn phòng Liên hợp quốc về chống Ma túy và Tội phạm (UNODC), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cùng các bộ, ngành liên quan. Chiến dịch thu hút hơn 1.000 nghệ sĩ, KOL và tổ chức xã hội tham gia, đạt hơn 1,5 tỷ lượt xem, tiếp cận trên 40 triệu người, đồng thời lan tỏa sâu rộng tới hơn 6.100 điểm trường tại 34 tỉnh, thành phố.

Hội nghị toàn thể Liên minh Niềm Tin Số lần thứ I được kỳ vọng sẽ tạo đà cho việc xây dựng một hệ sinh thái niềm tin số bền vững, nơi các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nền tảng, nghệ sĩ, KOL và cộng đồng cùng chung tay hành động vì một môi trường mạng an toàn, lành mạnh và nhân văn tại Việt Nam./.