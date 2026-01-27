Thúc đẩy tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Dự buổi tiếp còn có đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.



Thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII. Thành công của Đại hội một lần nữa khẳng định sự đoàn kết, thống nhất về chính trị, tư tưởng, tổ chức và phương thức lãnh đạo trong Đảng, đồng thời đánh dấu bước phát triển lớn mạnh của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; đặc biệt nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Thongloun Sisoulith tiếp tục nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Điều này thể hiện sự tín nhiệm cao của toàn Đảng, toàn dân Lào đối với đồng chí Thongloun Sisoulith.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đến chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Theo đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane (Cay-xỏn Phôm-vi-hản) và Chủ tịch Souphanouvong (Xu-pha-nu-vông) kính yêu, các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp, được tôi luyện qua nhiều thử thách, được xây đắp bằng công sức, xương máu của các thế hệ người Việt Nam và Lào, đã trở thành mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng, hiếm có trong lịch sử quan hệ quốc tế, là tài sản chung vô giá của hai dân tộc. MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên luôn coi việc gìn giữ, phát triển mối quan hệ Việt Nam - Lào là trách nhiệm và cũng là mệnh lệnh từ trái tim mình. Trên tinh thần đó, từ 28-30/1, Mặt trận 2 nước sẽ phối hợp tổ chức Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam – Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển năm 2026 tại tỉnh Nghệ An, với sự tham dự của Mặt trận 10 tỉnh của Lào và 9 tỉnh, thành phố của Việt Nam có chung đường biên giới, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng của mỗi nước, đặc biệt là cụ thể hóa tinh thần Tuyên bố chung cuộc gặp cấp cao hai Đảng vào tháng 12/2025 về việc làm sâu sắc mối quan hệ "Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược" giữa hai nước.Trong năm qua, việc tổ chức sắp xếp bộ máy các cơ quan của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả giúp cho MTTQ Việt Nam thực hiện tốt hơn vai trò là nòng cốt chính trị, lắng nghe thấu hiểu và giải quyết bức xúc của nhân dân. Trong nhiệm kỳ Đại hội XIV, Mặt trận không chỉ là nơi tập hợp, đoàn kết, còn là nơi giám sát, phản biện xã hội sắc bén, giúp cho Đảng, Nhà nước hoạch định chính sách sát với thực tiễn hơn. Với tư duy đổi mới này, MTTQ mong muốn được phối hợp chặt chẽ, chia sẻ kinh nghiệm với Mặt trận Lào xây dựng đất nước để tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động để công tác dân vận của hai nước ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu.Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith bày tỏ vui mừng, cảm động với sự đón tiếp nồng ấm, trọng thị của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào.Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith khẳng định: Hai cơ quan Mặt trận có vai trò quan trọng đối với Đảng, gắn liền với lịch sử của hai nước và càng có ý nghĩa hết sức quan trọng trong giai đoạn tiếp theo. Thành công của cách mạng hai nước có sự đóng góp rất quan trọng của Mặt trận hai nước. Trong giai đoạn hai đất nước đã tổ chức thành công Đại hội Đảng, với vai trò quan trọng của hai Mặt trận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đề nghị hai cơ quan tiếp tục duy trì truyền thống, phối hợp chặt chẽ để hoàn thành tốt trách nhiệm được giao phó.Hoan nghênh, đánh giá cao việc MTTQ Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước phối hợp tổ chức Hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển năm 2026 tại tỉnh Nghệ An, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith mong muốn hai cơ quan sẽ phối hợp tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa tương tự; đồng thời trao đổi, chia sẻ bài học kinh nghiệm để thực hiện công việc, nhiệm vụ ngày càng thực chất, huy động được người dân ủng hộ, góp sức xây dựng hai Đảng, hai đất nước ngày càng phát triển.Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith cũng đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên nhân dân Cách mạng Lào (LPRYU) trong việc tổ chức các hoạt động giao lưu, thăm hỏi lẫn nhau để thúc đẩy tuyên truyền, giáo dục người dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu thêm về tầm quan trọng, nguồn gốc mối quan hệ "Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược" giữa hai nước, để tiếp tục giữ gìn, phát huy mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai đất nước Việt Nam - Lào./.