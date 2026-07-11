Thúc đẩy trao đổi thương mại và đầu tư Việt Nam - Brazil

Đại sứ Việt Nam tại Brazil Bùi Văn Nghị phát biểu tại Tọa đàm. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, sự kiện diễn ra ngày 9/7 giờ địa phương, có sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý, Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), Hiệp hội Phát triển thủy sản Brazil (ABRAPES), và một số hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà nghiên cứu, đối tác hai nước.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, ông Bùi Văn Nghị, Đại sứ Việt Nam tại Brazil cho biết theo số liệu thống kê của Brazil 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại song phương đạt 4,22 tỷ USD, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, xuất khẩu của Brazil sang Việt Nam vượt 2 tỷ USD, tăng 16,6%; nhập khẩu đạt khoảng 2,114 tỷ USD, tăng 17%.

Brazil tiếp tục là nguồn cung quan trọng cho Việt Nam về nông sản, nguyên liệu và một số mặt hàng chiến lược như đậu tương, ngô, bông, thịt, cellulose, quặng và khoáng sản. Trong khi đó, Việt Nam cung cấp cho thị trường Brazil các sản phẩm có thế mạnh như điện thoại và linh kiện, máy tính, thiết bị điện tử, máy móc, dệt may, giày dép, đồ gỗ, thủy sản và một số sản phẩm thực phẩm. Đây là nền tảng để hai bên không chỉ mở rộng thương mại hàng hóa, mà còn thúc đẩy hợp tác sâu hơn trong đầu tư, chế biến, logistics, phân phối, công nghệ và chuỗi giá trị.

Đại sứ Bùi Văn Nghị cũng đánh giá cao việc khởi động các cuộc đàm phán về Hiệp định Thương mại Ưu đãi (PTA) giữa Việt Nam và khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur). Về các ưu tiên cho những năm tới, Đại sứ Bùi Văn Nghị ủng hộ việc xây dựng các cơ chế thường trực để chia sẻ thông tin giữa chính phủ và doanh nghiệp; tăng cường hợp tác giữa các bang của Brazil và các tỉnh của Việt Nam; mở rộng quan hệ đối tác trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, nhiên liệu sinh học, logistics, chuyển đổi số, công nghệ sinh học và công nghiệp xanh; bên cạnh việc đẩy nhanh các cuộc đàm phán hiệp định thương mại giữa Việt Nam và Mercosur.

Bà Thamires Quinhoes, Giám đốc điều hành Hiệp hội Phát triển thủy sản Brazil — ABRAPES, nhấn mạnh Việt Nam đã trở thành một nhà cung cấp thủy sản quan trọng cho thị trường Brazil và khẳng định cộng đồng doanh nghiệp nhập khẩu thủy sản Brazil ủng hộ một môi trường quản lý minh bạch, ổn định, có thể dự báo và dựa trên cơ sở khoa học. Các doanh nghiệp Brazil cũng mong muốn tăng cường phối hợp với các hiệp hội, doanh nghiệp và cơ quan chức năng của Việt Nam nhằm chia sẻ thông tin kỹ thuật, thúc đẩy đối thoại thể chế và khẳng định vai trò của thủy sản Việt Nam như một nguồn cung bổ sung cho thị trường Brazil./.