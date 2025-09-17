Tin tức
Thúc đẩy thương mại và kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia
Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, hội chợ thu hút sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp tới từ hơn 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, trưng bày các sản phẩm công nghệ và dịch vụ đặc trưng. Với phong phú các mặt hàng, sản phẩm thuộc nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản, làm đẹp, dược phẩm, thiết bị y tế, thực phẩm, đồ uống và thú cưng được giới thiệu tại các gian hàng thuộc chuỗi triển lãm, hội chợ lần này tạo ra một nền tảng kinh doanh cho các doanh nghiệp Việt Nam, Campuchia cùng các nước khác phát triển kinh doanh và mạng lưới quốc tế.
Bên cạnh việc trưng bày, giới thiệu sản phẩm, trong khuôn khổ sự kiện cũng diễn ra nhiều hội thảo chuyên đề, kết nối giao thương, với trọng tâm thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Sự kiện mang đến một không gian tích hợp để khám phá các sáng kiến đổi mới, giải pháp mới và cơ hội kinh doanh cùng với những đối tác tiềm năng trong cùng ngành.
Trong chuỗi hội thảo chuyên đề, ngày 17/9, Thương vụ Việt Nam tại Campuchia đã tổ chức hội thảo “Diễn đàn xúc tiến thương mại, khoa học kỹ thuật nông nghiệp, chăn nuôi Campuchia-Việt Nam”. Tham dự hội thảo có các hiệp hội doanh nghiệp của Việt Nam và Campuchia hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi.
Phát biểu tại hội thảo, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Campuchia, ông Đỗ Việt Phương cho biết năm 2024, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Campuchia đạt 10,1 tỷ USD. Trong 8 tháng đầu năm 2025, con số này đã đạt 7,98 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2024. Phần lớn trao đổi thương mại thuộc về các ngành nông nghiệp như rau quả, điều, gạo, trái cây các loại, sắn, thủy sản và các sản phẩm nông - thủy sản chế biến...
Hiện nay, doanh nghiệp hai nước đang trao đổi đa dạng các mặt hàng. Có một số mặt hàng xuất nhập khẩu thường xuyên đạt giá trị trao đổi cao. Dòng chảy thương mại đang gia tăng vì lợi ích và sự thịnh vượng của cộng đồng doanh nghiệp hai bên. Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Campuchia nhấn mạnh những con số thống kê này không chỉ nói về thương mại song phương, mà còn là sự kết nối chặt chẽ và tình hữu nghị ngày càng phát triển giữa hai quốc gia, giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, cũng như cam kết cùng nhau nỗ lực sớm đạt kim ngạch thương mại song phương 20 tỷ USD, mục tiêu đã được lãnh đạo cấp cao hai nước đề ra. Để đạt được mục tiêu và kỳ vọng này, hai bên cần tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy hơn nữa cho hoạt động giao thương xuyên biên giới, rà soát, bãi bỏ hoặc giảm thiểu các thủ tục hành chính, giấy tờ, phí, thuế... để hỗ trợ dòng chảy thương mại hai chiều.
Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Đỗ Việt Phương nhấn mạnh rằng tiềm năng thương mại giữa hai nước là rất lớn, với nhịp độ tăng trưởng trong những năm gần đây luôn ở mức cao. Danh mục xuất khẩu của Việt Nam và Campuchia có tính chất bổ trợ cho nhau, không cạnh tranh, đối kháng, điều đó giúp đa dạng hóa xuất nhập khẩu giữa hai bên, đồng thời mang lại nhiều tiềm năng trong thời gian tới.
Ông Đỗ Việt Phương khẳng định sự kiện lần này có tính đặc trưng vì đây là hội chợ nông nghiệp, lĩnh vực chiếm tỷ trọng cao trong tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước. Đặc biệt, với chính sách của Chính phủ Campuchia nỗ lực thúc đẩy đầu tư để phát triển nông nghiệp, cũng như gia tăng hàm lượng chế biến, đây là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận, hợp tác với phía Campuchia nhằm gia tăng kim ngạch song phương, góp phần vào quan hệ kinh tế-thương mại chung của hai quốc gia.
Với đa dạng ngành hàng, lĩnh vực, ông Đỗ Việt Phương đánh giá hội chợ cho thấy phía Campuchia rất cởi mở và đó là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng tiềm năng hợp tác, kết nối, mang sản phẩm đến với đất nước Chùa Tháp. Ông Đỗ Việt Phương cho biết có gần 20 doanh nghiệp Việt Nam tham gia sự kiện, cùng với 15 doanh nghiệp khác gửi hàng mẫu để giới thiệu sản phẩm tại gian hàng chung của Thương vụ Việt Nam tại Campuchia.
Với sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành, và sự nỗ lực, quyết tâm mở rộng thị trường của các doanh nghiệp Việt Nam, ông Đỗ Việt Phương hy vọng trong thời gian tới, mặt hàng Việt Nam sẽ gia tăng hiện diện tại Campuchia, đóng góp lớn cho quan hệ thương mại song phương, đúng như mong muốn của lãnh đạo hai bên.
Với cơ hội khám phá thêm nhiều tiềm năng kinh doanh, gặp gỡ trực tiếp với các nhà phân phối và người mua, tăng cường nhận diện thương hiệu trên thị trường, tìm hiểu những sản phẩm và công nghệ mới nhất, Hội chợ Nông nghiệp, Chăn nuôi, Thủy sản, Thực phẩm, Đồ uống Campuchia năm 2025 đóng vai trò là điểm nhấn cho các xu hướng mới, công nghệ tiên tiến và giải pháp thiết thực, góp phần vào sự phát triển bền vững và toàn diện cho các lĩnh vực liên quan./.