Thúc đẩy thương mại và kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, hội chợ thu hút sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp tới từ hơn 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, trưng bày các sản phẩm công nghệ và dịch vụ đặc trưng. Với phong phú các mặt hàng, sản phẩm thuộc nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản, làm đẹp, dược phẩm, thiết bị y tế, thực phẩm, đồ uống và thú cưng được giới thiệu tại các gian hàng thuộc chuỗi triển lãm, hội chợ lần này tạo ra một nền tảng kinh doanh cho các doanh nghiệp Việt Nam, Campuchia cùng các nước khác phát triển kinh doanh và mạng lưới quốc tế.

Bên cạnh việc trưng bày, giới thiệu sản phẩm, trong khuôn khổ sự kiện cũng diễn ra nhiều hội thảo chuyên đề, kết nối giao thương, với trọng tâm thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Sự kiện mang đến một không gian tích hợp để khám phá các sáng kiến đổi mới, giải pháp mới và cơ hội kinh doanh cùng với những đối tác tiềm năng trong cùng ngành.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ (bìa phải) tham quan các gian hàng tại Hội chợ Nông nghiệp, Chăn nuôi, Thủy sản, Thực phẩm, Đồ uống Campuchia năm 2025. Ảnh: Hoàng Minh - PV TTXVN tại Campuchia

Trong chuỗi hội thảo chuyên đề, ngày 17/9, Thương vụ Việt Nam tại Campuchia đã tổ chức hội thảo “Diễn đàn xúc tiến thương mại, khoa học kỹ thuật nông nghiệp, chăn nuôi Campuchia-Việt Nam”. Tham dự hội thảo có các hiệp hội doanh nghiệp của Việt Nam và Campuchia hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi.

Phát biểu tại hội thảo, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Campuchia, ông Đỗ Việt Phương cho biết năm 2024, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Campuchia đạt 10,1 tỷ USD. Trong 8 tháng đầu năm 2025, con số này đã đạt 7,98 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2024. Phần lớn trao đổi thương mại thuộc về các ngành nông nghiệp như rau quả, điều, gạo, trái cây các loại, sắn, thủy sản và các sản phẩm nông - thủy sản chế biến...

Hiện nay, doanh nghiệp hai nước đang trao đổi đa dạng các mặt hàng. Có một số mặt hàng xuất nhập khẩu thường xuyên đạt giá trị trao đổi cao. Dòng chảy thương mại đang gia tăng vì lợi ích và sự thịnh vượng của cộng đồng doanh nghiệp hai bên. Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Campuchia nhấn mạnh những con số thống kê này không chỉ nói về thương mại song phương, mà còn là sự kết nối chặt chẽ và tình hữu nghị ngày càng phát triển giữa hai quốc gia, giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước, cũng như cam kết cùng nhau nỗ lực sớm đạt kim ngạch thương mại song phương 20 tỷ USD, mục tiêu đã được lãnh đạo cấp cao hai nước đề ra. Để đạt được mục tiêu và kỳ vọng này, hai bên cần tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy hơn nữa cho hoạt động giao thương xuyên biên giới, rà soát, bãi bỏ hoặc giảm thiểu các thủ tục hành chính, giấy tờ, phí, thuế... để hỗ trợ dòng chảy thương mại hai chiều.