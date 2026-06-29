Thúc đẩy tăng trưởng trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế, đẩy mạnh các động lực

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN.

Chỉ đạo tại phiên họp, ông Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La yêu cầu các sở, ngành, địa phương bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đồng thời rà soát kỹ từng lĩnh vực, chương trình, dự án và xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cụ thể, thời hạn hoàn thành, trách nhiệm của người đứng đầu để triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Các sở, ngành, địa phương cần phát huy vai trò chủ động; nhất là UBND các xã, phường trong công tác giải phóng mặt bằng, phối hợp triển khai dự án và xử lý các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở. Những việc gì đã rõ, đủ điều kiện, có thể làm được thì phải làm ngay, làm trước; không nên cứng nhắc chờ tuần tự đầy đủ tất cả các bước rồi mới triển khai. Tinh thần là làm đúng quy định nhưng phải chủ động, linh hoạt, hiệu quả, cùng chung tay tháo gỡ khó khăn cho các dự án trên địa bàn.

