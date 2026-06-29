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Thúc đẩy tăng trưởng trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế, đẩy mạnh các động lực
Chỉ đạo tại phiên họp, ông Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La yêu cầu các sở, ngành, địa phương bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đồng thời rà soát kỹ từng lĩnh vực, chương trình, dự án và xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cụ thể, thời hạn hoàn thành, trách nhiệm của người đứng đầu để triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Các sở, ngành, địa phương cần phát huy vai trò chủ động; nhất là UBND các xã, phường trong công tác giải phóng mặt bằng, phối hợp triển khai dự án và xử lý các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở. Những việc gì đã rõ, đủ điều kiện, có thể làm được thì phải làm ngay, làm trước; không nên cứng nhắc chờ tuần tự đầy đủ tất cả các bước rồi mới triển khai. Tinh thần là làm đúng quy định nhưng phải chủ động, linh hoạt, hiệu quả, cùng chung tay tháo gỡ khó khăn cho các dự án trên địa bàn.
Phiên họp đã tập trung thảo luận và thống nhất với đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Theo đó, 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn La tiếp tục duy trì ổn định và có nhiều chuyển biến tích cực. Tỉnh có sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định; công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục phát triển; công tác thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được quan tâm chỉ đạo; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Đáng chú ý, lũy kế thu ngân sách đến tháng 6/2026 ước đạt 22.983 tỷ đồng, bằng 114,7% dự toán. Tổng lượt khách du lịch của địa phương 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 3,42 triệu lượt, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu ước đạt 3.490 tỷ đồng, tăng 19,6%...
Về các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2026, tỉnh Sơn La xác định ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế và đẩy mạnh các động lực tăng trưởng. Tỉnh quyết tâm thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ở mức cao nhất, phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao hiệu quả quản lý, phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước gắn với các mục tiêu về tái cơ cấu nền kinh tế, phát triển bền vững. Tỉnh tập trung rà soát, hoàn thiện các quy định về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành.
Mặt khác, tỉnh Sơn La tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; tập trung phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số. Tỉnh tập trung hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, nhất là công trình quan trọng, hạ tầng giao thông, các công trình có tính liên kết vùng, hạ tầng chống biến đổi khí hậu, hạ tầng số. Ngoài ra, tỉnh chú trọng phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường. Tỉnh tăng cường, củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ; bảo đảm an ninh, trật tự…/.