Thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong hoạt động gìn giữ hòa bình

Bà Peita Spence, Bí thứ nhất Đại sứ quán Australia tại Việt Nam phát biểu. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Các đại biểu nghe Thiếu tướng Cheryl Pearce thuộc Trung tâm huấn luyện GGHB Australia, đại diện cảnh sát Liên bang Australia tham gia thảo luận trực tuyến. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Đồng chủ trì Hội nghị có Đại tá Nguyễn Như Cảnh, Phó Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và bà Peita Spence, Bí thư thứ Nhất về chính sách quốc phòng, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Như Cảnh nhấn mạnh, vấn đề về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh luôn là một trong những nội dung trọng tâm trong chương trình Nghị sự của Liên hợp quốc, nhất là trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình. Bên cạnh đó, Sáng kiến Hành động vì gìn giữ hòa bình, Nghị quyết 1325 và các nghị quyết khác có liên quan đã giúp các quốc gia thành viên nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của việc thúc đẩy số lượng và hiệu quả của lực lượng phụ nữ trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Liên hợp quốc cũng đã xem xét cắt giảm vị trí của một số quốc gia thành viên trong lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc khi các nước này không đáp ứng được các chỉ tiêu về tỷ lệ nữ.

Trong bối cảnh các quốc gia đang nỗ lực gia tăng một cách bền vững sự tham gia của phụ nữ vào lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Việt Nam dù là thành viên mới tham gia từ năm 2014, song đã có những nỗ lực, cam kết mạnh mẽ về vấn đề này. Đến nay, hơn 70 nữ quân nhân trong tổng số 512 quân nhân Việt Nam đã được triển khai đến các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Theo Đại tá Nguyễn Như Cảnh, đây có thể được xem là tỷ lệ đáng khích lệ. Tuy nhiên, Việt Nam cũng nhận thức rằng, sẽ còn nhiều khó khăn để có được sự tham gia bền vững của phụ nữ trong lực lượng gìn giữ hòa bình của mình, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Liên hợp quốc.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận tập trung vào một số nội dung như: Thách thức đối với phụ nữ tại các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; giải pháp để phụ nữ chuẩn bị tốt hơn cho lần triển khai đầu tiên tới phái bộ; những nhân tố góp phần tạo ra môi trường tiềm năng cho phụ nữ; những tư vấn dành cho phụ nữ trong lần đầu tiên được triển khai tới phái bộ...

Hoạt động trao đổi kinh nghiệm lần này cho thấy sự hợp tác thiết thực, ý nghĩa giữa Việt Nam và Australia, đặc biệt trong bối cảnh hai bên đang tiến hành các công tác chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và nâng cấp "Thỏa thuận thực thi Bản ghi nhớ trong lĩnh vực Gìn giữ hòa bình" lên "Đối tác Gìn giữ hòa bình’’.

Bên cạnh đó, đây là cơ hội để hai bên trao đổi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh - một chủ đề quan trọng hiện nay được Liên hợp quốc và các quốc gia thành viên Liên hợp quốc đặc biệt quan tâm; chú trọng triển khai, thúc đẩy nhằm nâng cao nhận thức về giới và vai trò của phụ nữ đối với việc duy trì hòa bình, an ninh, đồng thời thể hiện cam kết đối với chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về chủ đề này.



Thời gian qua, quan hệ hợp tác quốc phòng nói chung và hợp tác về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc giữa Việt Nam và Australia đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Australia luôn là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, tích cực hỗ trợ, đồng hành trong quá trình tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam.

Australia đã hỗ trợ Việt Nam vận chuyển đường không trong triển khai và thay quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 đến Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan; huấn luyện nâng cao năng lực cho các lực lượng tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thông qua phối hợp tổ chức các khóa đào tạo tiếng Anh cho cán bộ Công binh, Quân y của Việt Nam; tổ chức các khóa tập huấn ngắn hạn, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi chuyên môn gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; viện trợ các trang thiết bị huấn luyện và triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình…/.