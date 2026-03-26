Thúc đẩy sớm thành lập Trung tâm Việt Nam học tại Đại học Khon Kaen, Thái Lan

Ông Đinh Hoàng Linh, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khonkaen, tặng quà lưu niệm cho bà Orathai Piayura, Trưởng khoa Nhân văn và Khoa học Xã hội, Đại học Khon Kaen (Thái Lan). Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, ông Đinh Hoàng Linh, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khonkaen, Thái Lan, mới đây đã có buổi làm việc với bà Orathai Piayura, Trưởng khoa Nhân văn và Khoa học Xã hội, Đại học Khon Kaen, Thái Lan (KKU), về việc thành lập Trung tâm Việt Nam học tại Đại học Khon Kaen. Đây là một nội dung hợp tác năm 2026, do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam đề xuất, nhằm xây dựng nền tảng thúc đẩy giao lưu văn hóa, hợp tác giáo dục, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam – Thái Lan. Sáng kiến được lãnh đạo Đại học Khon Kaen hoan nghênh và giao Khoa Nhân văn và Khoa học Xã hội xây dựng đề án tổ chức triển khai trong năm 2026.



Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh bày tỏ cảm ơn về thiện chí hợp tác của Đại học Khon Kaen và vui mừng thông báo trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đều ủng hộ và sẵn sàng phối hợp tổ chức Trung tâm Việt Nam học trong thời gian tới, với mong muốn tăng cường giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa và ngôn ngữ dân tộc Việt Nam trong khu vực và ra thế giới.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TTXVN phát

Về lâu dài, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh gợi ý Trung tâm Việt Nam học xây dựng hệ sinh thái về ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam, bao gồm thư viện sách tiếng Việt và website về văn hóa Việt Nam. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam sẵn sàng kết nối, hỗ trợ về nội dung, dữ liệu, hình ảnh trên cơ sở Đại học Khon Kaen tổ chức xây dựng không gian phù hợp và hạ tầng kỹ thuật đảm bảo.



Bà Orathai Piayura đánh giá cao ý kiến của Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh về việc xây dựng không gian văn hóa mang tính biểu tượng Việt Nam với Quốc kỳ Việt Nam, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trống đồng và các hình ảnh biểu trưng văn hóa Việt Nam nhằm tăng tính trực quan và nhận diện của Trung tâm Việt Nam học.



Bà Orathai Piayura cũng tin tưởng Tổng Lãnh sự quán Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy quan hệ hợp tác tốt đẹp với các đơn vị trong nước phối hợp hỗ trợ, cung cấp sách và tài liệu tiếng Việt, các ấn phẩm văn hóa Việt Nam nhằm xây dựng không gian văn hóa học và đọc tiếng Việt tại Trung tâm Việt Nam học.



Hai bên nhất trí xây dựng Trung tâm Việt Nam học không những là đầu mối tổ chức dạy và học tiếng Việt, mà còn kiến tạo không gian giao lưu văn hóa, nghiên cứu học thuật và kết nối cộng đồng. Nội dung hoạt động của Trung tâm sẽ bao gồm đào tạo tiếng Việt và nghiên cứu về Việt Nam, được tổ chức đa dạng về hình thức; xây dựng các chương trình hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực thông qua trao đổi giảng viên, sinh viên; phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, trong đó có sự tham dự của cộng đồng kiều bào ở sở tại.



Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí cần làm tốt công tác thông tin, kết nối và thúc đẩy sự tham gia của đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại địa bàn nhằm lan tỏa mạnh mẽ các giá trị về tiếng Việt và văn hóa Việt Nam, thể hiện vai trò và trách nhiệm của Trung tâm Việt Nam học Đại học Khon Kaen vì cộng đồng.



Kết thúc buổi làm việc, hai bên khẳng định quyết tâm hợp tác chặt chẽ, huy động tối đa nguồn lực để xây dựng và tổ chức khánh thành Trung tâm Việt Nam học trong tháng 8 năm nay nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan./.