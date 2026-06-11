Thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại Việt Nam và Hoa Kỳ phát triển cân bằng, bền vững và cùng có lợi

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Christopher Landau. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lê Hoài Trung hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ Christopher Landau, cho rằng chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự coi trọng của phía Hoa Kỳ đối với quan hệ với Việt Nam, đồng thời góp phần duy trì đà phát triển tích cực của quan hệ song phương. Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao các cuộc trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao giữa hai bên thời gian qua, khẳng định đây là nền tảng quan trọng để củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất và định hướng quan hệ trong giai đoạn tới.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đã trải qua quá trình phát triển lâu dài, vượt qua nhiều khó khăn của lịch sử để đạt được những kết quả quan trọng như hiện nay. Hai bên đã từng bước xây dựng nền tảng hợp tác ngày càng ổn định và thực chất, trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thể chế chính trị của nhau và cùng hướng tới lợi ích chung. Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho rằng một Việt Nam mạnh, độc lập và thịnh vượng là phù hợp với lợi ích của Hoa Kỳ cũng như của khu vực và quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp; khẳng định Việt Nam hoan nghênh các đoàn chính quyền, Quốc hội, địa phương và doanh nghiệp Hoa Kỳ thăm Việt Nam nhằm thúc đẩy đối thoại, tăng cường hiểu biết và tạo thêm động lực cho quan hệ song phương. Bộ trưởng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp xây dựng các chương trình, kế hoạch hợp tác cụ thể nhằm triển khai hiệu quả các định hướng lớn đã được lãnh đạo hai nước thống nhất.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho rằng hợp tác kinh tế - thương mại là lĩnh vực trọng tâm trong quan hệ song phương. Việt Nam ghi nhận các quan tâm của Hoa Kỳ trong quá trình xử lý các vấn đề thương mại, đồng thời cho biết Việt Nam đang tích cực triển khai các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại phát triển cân bằng, bền vững và cùng có lợi. Việt Nam mong muốn cùng Hoa Kỳ mở rộng trao đổi thương mại, tạo điều kiện tiếp cận thị trường, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực có tiềm năng trên cơ sở hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác khoa học - công nghệ, giáo dục, văn hóa, giao lưu nhân dân... Đây là nền tảng bền vững cho quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, góp phần tạo sự ủng hộ rộng rãi trong xã hội hai nước đối với việc thúc đẩy quan hệ song phương.

Về phần mình, Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ Christopher Landau bày tỏ vui mừng được thăm Việt Nam; đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời gian qua, khẳng định Hoa Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi.

Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ cho rằng hai nước có nhiều lợi ích tương đồng, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, an ninh. Ông nhấn mạnh vai trò của ngoại giao và tinh thần đối thoại thẳng thắn, cởi mở là cơ sở để hai nước hiểu rõ hơn về quan tâm, ưu tiên của mỗi bên, qua đó xử lý phù hợp các vấn đề phát sinh. Phía Hoa Kỳ mong muốn hai bên xử lý tốt vấn đề thương mại, đồng thời trao đổi về tầm nhìn dài hạn và triển vọng hợp tác lâu dài.

Trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực, hai bên chia sẻ bối cảnh thế giới và khu vực đang có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, đòi hỏi các nước tăng cường đối thoại, hợp tác. Phó Ngoại trưởng Hoa Kỳ nhắc lại chuyến công tác Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza hồi tháng 2/2026; cho biết Tổng thống Trump rất trân trọng và cảm ơn sự hiện diện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sự kiện, cũng như các nỗ lực của Việt Nam việc góp phần thúc đẩy hòa bình. Phó Ngoại trưởng Landau đánh giá cao vai trò, kinh nghiệm và cách tiếp cận của Việt Nam đối với các vấn đề khu vực; khẳng định Hoa Kỳ mong muốn lắng nghe quan điểm của Việt Nam, tăng cường phối hợp với Việt Nam và các đối tác khu vực trên các vấn đề cùng quan tâm.

Hai bên cũng trao đổi về tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở khu vực, giải quyết các vấn đề bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế. Hai bên chia sẻ quan điểm về việc quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển ổn định, thực chất không chỉ phục vụ lợi ích của hai nước, mà còn đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực cũng như trên thế giới.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung và Phó Ngoại trưởng Christopher Landau nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi, phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Ngoại giao hai nước nhằm thúc đẩy triển khai các nội dung hợp tác mà lãnh đạo cấp cao đã thống nhất, đồng thời mở rộng hợp tác trên những lĩnh vực phù hợp với lợi ích và ưu tiên của mỗi bên./.