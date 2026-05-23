Thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam - EU phát triển thực chất, hiệu quả
Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm mạnh mẽ thực hiện cải cách thể chế, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo nhằm hiện thực hóa mục tiêu 100 năm thành lập Đảng và tạo nền tảng vững chắc hướng tới mục tiêu 100 năm thành lập nước; trước mắt là mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Quốc hội luôn chú trọng hoàn thiện thể chế, tạo môi trường pháp lý đồng bộ, minh bạch và kiến tạo phát triển, xây dựng các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó có các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam.
Để triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - EU, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Đại sứ phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam và Chủ tịch EuroCham thúc đẩy chuyến thăm của các đoàn doanh nghiệp châu Âu và Việt Nam, nhằm tìm hiểu, nắm bắt cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh, góp phần đưa quan hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam - EU ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả gắn với thực thi có hiệu quả EVFTA, góp phần củng cố và duy trì vị thế hai đối tác thương mại hàng đầu của nhau.
Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp châu Âu đầu tư vào những dự án công nghệ cao, tăng trưởng xanh, năng lượng tái tạo, hạ tầng giao thông và môi trường, đô thị thông minh, kinh tế cảng biển…
Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, tiếp tục thúc đẩy Nghị viện 6 nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), góp phần tạo đột phá toàn diện trong hợp tác đầu tư Việt Nam - EU, tương tự như các kết quả ấn tượng sau khi hai bên triển khai Hiệp định EVFTA; đề nghị Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU đối với xuất khẩu hải sản của Việt Nam trên cơ sở ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong công tác đấu tranh chống khai thác IUU.
Song song đó, EuroCham thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng việc thực thi các quy định mới của EU như cơ chế điều chỉnh biên giới carbon, chống phá rừng…; hỗ trợ Việt Nam tối đa về nguồn vốn, công nghệ, đào tạo nhân lực để chung tay bảo vệ môi trường và khí hậu, thúc đẩy phát triển xanh và bền vững... Hai bên tăng cường hợp tác ứng phó với các thách thức toàn cầu, trong đó ưu tiên triển khai hiệu quả Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) giữa Việt Nam và Nhóm Đối tác quốc tế, trong đó có EU...
Ông Bruno Jaspaert mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ từ Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam dành cho cộng đồng doanh nghiệp châu Âu.
Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch EuroCham Jean-Jacques Bouflet chia sẻ, EuroCham hy vọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - EU sẽ được chuyển thành những cơ hội hợp tác cụ thể giữa hai bên; đồng thời khẳng định, EU có thể hỗ trợ Việt Nam về nguồn vốn, công nghệ nhằm giúp Việt Nam đạt được mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững. Đặc biệt, với sáng kiến “Chiến lược cửa ngõ toàn cầu” do EU khởi xướng, EU sẵn sàng đầu tư vào cơ sở hạ tầng, kết nối thông minh, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn.
Trân trọng cảm ơn những trao đổi của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên và các đại biểu về định hướng trong công tác lập pháp, các đại biểu EuroCham nhấn mạnh, việc hai bên tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, các thông lệ tốt nhất trong công tác xây dựng và thực thi pháp luật sẽ mang lại lợi ích cho cả các cơ quan quản lý và người dân, doanh nghiệp./.