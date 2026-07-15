Thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Hoa Kỳ

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN



Phát biểu chúc mừng, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch thường trực HĐND Thành phố, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Mỹ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ đã trải qua một hành trình đáng tự hào khi cùng chia sẻ một lịch sử chiến tranh và sau đó là một lịch sử hòa bình. Hai nước đã thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, xây dựng quan hệ trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau; cùng hướng tới tương lai, gác lại quá khứ, phát huy những điểm tương đồng và xử lý thỏa đáng những khác biệt vì lợi ích của nhân dân hai nước.



Trong bức tranh hợp tác chung đó, Thành phố Hồ Chí Minh luôn là một trong những địa phương đi đầu trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ. Tháng 4/1995, Thành phố và San Francisco thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị - một dấu mốc có ý nghĩa biểu tượng, thể hiện tinh thần đối ngoại nhân dân: kết nối con người với con người, biến thiện chí thành lòng tin và lòng tin thành hợp tác bền lâu. Từ đó đến nay, quan hệ hợp tác không ngừng phát triển và sau khi mở rộng địa giới hành chính, Thành phố Hồ Chí Minh hứa hẹn tạo thêm nhiều dư địa cho các chương trình hợp tác thực chất và bền vững hơn với các đối tác Hoa Kỳ.



Góp phần vào sự phát triển chung đó, Hội hữu nghị Việt - Mỹ Thành phố Hồ Chí Minh luôn nỗ lực thúc đẩy giao lưu nhân dân và giao lưu văn hóa bằng nhiều hoạt động ý nghĩa. Cùng với công tác đối ngoại đa dạng của Thành phố, những hoạt động đối ngoại nhân dân giản dị nhưng thiết thực tạo điều kiện để nhân dân hai nước tìm hiểu văn hóa, phong tục và cuộc sống của nhau, góp phần xây dựng lòng tin, tăng cường hiểu biết và vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Hoa Kỳ.



Tại buổi lễ, bà Melissa A. Brown, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam đã và đang nỗ lực tăng cường mối quan hệ giữa hai quốc gia, qua các hoạt động kết nối các gia đình, sinh viên, và du khách; tăng cường hợp tác y tế công cộng; hợp tác đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia, bảo đảm an toàn cho người dân hai nước; hợp tác trong thương mại, nông nghiệp, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và sự thịnh vượng ở cả hai quốc gia.



Theo bà Melossa A.Brown, nền tảng vững chắc nhất của quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam luôn là tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Trong nhiều năm qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh đã giúp gắn kết người dân Hoa Kỳ và người dân Việt Nam thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, các chương trình giáo dục, các hoạt động cộng đồng, và những mối liên kết cá nhân, góp phần thúc đẩy sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau sâu sắc hơn.



Bà Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, sau 31 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ Hoa Kỳ và Việt Nam đã phát triển thành Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, ưu tiên thương mại và đầu tư, giáo dục, khoa học và công nghệ, y tế, an ninh và ngoại giao nhân dân. Quan trọng hơn cả, cả hai nước cùng hướng tới những cơ hội phía trước và khi cùng nhau hợp tác, cả hai sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình giao lưu giáo dục, làm sâu sắc thêm quan hệ thương mại, khuyến khích đổi mới sáng tạo, củng cố tình hữu nghị gắn kết giữa nhân dân hai nước./.