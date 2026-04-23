Tin tức
Thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, đầu tư giữa Việt Nam và Campuchia
Khẳng định Việt Nam mong muốn tiếp tục thúc đẩy, kết nối kinh tế, đầu tư, thương mại, du lịch, hạ tầng, nông nghiệp, năng lượng, logistics, kinh tế số… với các nước, trong đó có Campuchia, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ cho biết trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Vương quốc Campuchia tháng 2 vừa qua, lãnh đạo hai nước tiếp tục khẳng định quyết tâm gắn kết hơn nữa hai nền kinh tế trên tinh thần khai thác các thế mạnh có thể bổ sung cho nhau, đồng thời tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch, phấn đấu sớm nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 20 tỷ USD.
Thông qua sự kiện lần này, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ bày tỏ hy vọng các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp Việt Nam, hiểu rõ hơn về môi trường và cơ hội đầu tư, kinh doanh tại địa bàn để từ đó xác định các chính sách và chiến lược kinh doanh tại Campuchia một cách hiệu quả. Nhân dịp này, Đại sứ đề nghị Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC) ủng hộ phối hợp tổ chức chương trình đối thoại giữa CDC với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia trong năm 2026.
Tại phiên khai mạc, Chủ tịch CCC Neak Oknha Kith Meng và các đại biểu Campuchia chúc mừng đồng chí Tô Lâm và đồng chí Lê Minh Hưng đã lần lượt được Quốc hội khóa XIV tín nhiệm bầu các chức vụ Chủ tịch nước và Thủ tướng; đồng thời cho rằng đối thoại này là diễn đàn quan trọng để cụ thể hóa các định hướng chiến lược được lãnh đạo hai nước đặt ra trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Vương quốc Campuchia ngày 6/2, trong đó hai bên tập trung thảo luận về các cơ chế kinh tế mới.
Khẳng định thỏa thuận xúc tiến thương mại song phương 2025 - 2026 là động lực góp phần thúc đẩy kim ngạch thương mại giữa hai nước liên tục tăng trong năm 2025 và 2026, Chủ tịch CCC Neak Oknha Kith Meng cho rằng kết nối là "mạch máu" trong mối quan hệ kinh tế giữa hai nước, hai bên đang đẩy mạnh kết nối hạ tầng, logistics và nâng cấp cửa khẩu, góp phần hình thành chuỗi cung ứng khu vực và nâng cao năng lực cạnh tranh. Ông cũng nhấn mạnh những chuyển biến tích cực của kinh tế Campuchia dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Hun Manet với cải cách cấu trúc sâu rộng, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy lực lượng lao động trẻ và nâng cao vị trí chiến lược trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Ông kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng như chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, chế biến nông sản tiên tiến và dịch vụ.
Khẳng định Campuchia luôn rộng mở với nhà đầu tư Việt Nam, ông Kith Meng cho rằng gắn kết chiến lược là tài sản quý giá của hai nước trong bối cảnh thế giới khó đoán định. Chủ tịch CCC kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp hai nước tiếp tục xây dựng quan hệ đối tác bền vững, hướng tới mục tiêu phát triển, thịnh vượng chung.
Tại hội nghị, Chủ tịch VCBA Oknha Leng Rithy nhấn mạnh năm 2026 là giai đoạn có ý nghĩa quan trọng khi quan hệ kinh tế Việt Nam - Campuchia vượt ra ngoài khuôn khổ thương mại thuần túy, chuyển mạnh sang hợp tác sâu rộng hơn trong các lĩnh vực công nghệ, nông nghiệp bền vững và năng lượng xanh. Theo ông, sự hiện diện của các tập đoàn và ngân hàng lớn của Việt Nam, cùng các doanh nghiệp lớn nhỏ đã tạo ra nhiều việc làm trực tiếp và gián tiếp cho người dân Campuchia, góp phần củng cố quan hệ nhân dân hai nước, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế giữa Việt Nam và Campuchia.
Trong bối cảnh đó, Chủ tịch VCBA cam kết tiếp tục thực hiện sứ mệnh của hiệp hội là cầu nối vững chắc để phối hợp và hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn liên quan đến cơ chế, chính sách; đóng vai trò đối tác đồng hành để hỗ trợ các nhà đầu tư mới tiếp cận thị trường Campuchia một cách minh bạch, hiệu quả; đồng thời là lực lượng tiên phong thúc đẩy các hoạt động kinh doanh có trách nhiệm với xã hội và cộng đồng địa phương.
Về phần mình, Tổng Thư ký Ủy ban Đầu tư thuộc CDC Chea Vuthy nhấn mạnh Chính phủ Hoàng gia Campuchia hiện đặt ưu tiên hàng đầu cho việc tiếp tục duy trì, mở rộng các hoạt động đầu tư thông qua việc thúc đẩy cơ chế đối thoại công - tư, mở rộng quy mô đối thoại giữa nhà nước và khu vực tư nhân nhằm giải quyết các trở ngại, vướng mắc của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Chính phủ Campuchia cũng quan tâm thúc đẩy phát triển các đặc khu kinh tế, chú trọng xây dựng các cơ sở hệ thống logistics và vận tải đa phương thức.
Trong khi đó, ông Ho Sivyong - Đặc phái viên Chính phủ, Tổng cục trưởng Tổng Cục Dịch vụ Thương mại của Bộ Thương mại Campuchia - cho biết, với vị trí chiến lược nằm ở trung tâm ASEAN và có thể tham gia sâu vào chuỗi giá trị của khu vực thông qua các hành lang kinh tế phía Nam của Tiểu vùng sông Mekong mở rộng, Campuchia đã và đang mở rộng thị trường xuất khẩu thông qua hệ thống ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) và nhiều thỏa thuận thương mại tự do được ký kết.
Tại phiên khai mạc chương trình Đối thoại Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia 2026, các doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia đã được các lãnh đạo sở tại chia sẻ thông tin cụ thể về chính sách ưu đãi xây dựng nhà máy chế biến nông sản, dầu nhờn, thúc đẩy thương mại điện tử và thuê đất trong các khu công nghiệp.
Trong khuôn khổ chương trình có 4 phiên tọa đàm và các đại biểu tham dự đã chia sẻ thông tin về cơ chế chính sách, tìm kiếm cơ hội đầu tư, kinh doanh trong các lĩnh vực y tế, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nông nghiệp, cũng như thực tiễn kinh doanh và đề xuất kiến nghị đối với Chính phủ hai nước. Các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp được Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và VCBA lắng nghe, tập hợp để trao đổi với các cơ quan chức năng hai nước nhằm tạo môi trường đầu tư thuận lợi, thông suốt, hiệu quả cho các doanh nghiệp.
Chương trình Đối thoại Doanh nghiệp là hoạt động thường niên nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Campuchia. Trong khuôn khổ chương trình năm nay, Ban tổ chức còn dành không gian để các doanh nghiệp Việt Nam trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm đặc trưng thế mạnh của mình, góp phần kết nối và khai thác tiềm năng hợp tác, đầu tư cùng các doanh nghiệp sở tại.
Việt Nam hiện là nhà đầu tư đứng thứ 5 tại Campuchia với 223 dự án, tổng vốn đầu tư gần 3 tỷ USD. Hoạt động đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam đã góp phần đáng kể vào tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của Campuchia, qua đó giúp giải quyết việc làm cho người lao động, đóng góp cho ngân sách nhà nước Campuchia và làm tốt công tác an sinh xã hội. Một số doanh nghiệp tiêu biểu như Viettel Cambodia (Metfone), BIDC, Angkor Milk, ThacoAgri, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.../.