Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng (bên phải) tặng quà lưu niệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba. Ảnh: TTXVN phát

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh mong muốn Đại sứ tiếp tục là cầu nối quan trọng, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quảng Ninh với các địa phương của Cuba, góp phần làm sâu sắc thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam - Cuba, đặc biệt khi hai nước kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao 2/12 (1960-2025) và Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba 2025.

Tại buổi tiếp, đồng chí Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, chuyến thăm của Đại sứ là nguồn động viên lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh, nhất là trong thời điểm Quảng Ninh vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba là tài sản vô giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro đã dày công vun đắp, trở thành biểu tượng của tình đoàn kết, thủy chung, trong sáng. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, tình hữu nghị đặc biệt ấy luôn được các thế hệ lãnh đạo, Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước trân trọng, gìn giữ và không ngừng phát triển.

Chia sẻ với những khó khăn mà Cuba đang phải đối mặt, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh luôn dành tình cảm đặc biệt, thủy chung son sắt đối với nhân dân Cuba, tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng Cuba trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của Đại sứ mở ra những cơ hội hợp tác mới giữa Quảng Ninh và các địa phương của Cuba, nhất là trong các lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng và thế mạnh; đồng thời mong muốn được học hỏi những giá trị, kinh nghiệm quý báu của Cuba trong lĩnh vực công nghiệp, xây lắp, giám sát, y tế…