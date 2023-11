Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Liên bang Nga

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang Nga Kolokoltsev Vladimir Alexandrovich duyệt Đội Danh dự Công an nhân dân. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang Nga Kolokoltsev Vladimir Alexandrovich phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Chào mừng Bộ trưởng Kolokoltsev Vladimir Alexandrovich và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Liên bang Nga sang thăm, làm việc tại Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Bộ Công an Việt Nam hết sức coi trọng chuyến thăm lần này của Bộ trưởng Kolokoltsev Vladimir Alexandrovich.

Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga nói chung, đem đến xung lực mới để phát triển quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Nội vụ Liên bang Nga nói riêng; thể hiện rất rõ sự phối hợp thường xuyên, quan hệ chặt chẽ hỗ trợ lẫn nhau trong xây dựng và bảo vệ lợi ích quốc gia của mỗi nước.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: “Việt Nam mong muốn cùng với Liên bang Nga tiếp tục đưa quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa hai nước phát triển ngày càng hiệu quả, thiết thực, bền vững và tin cậy; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Vladimir Putin và sự đoàn kết, thống nhất của nhân dân Nga anh hùng, Liên bang Nga sẽ tiếp tục ổn định, phát triển, khẳng định uy tín, vị thế trên trường quốc tế”.

Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ vui mừng nhận thấy, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Liên bang Nga có những bước phát triển tích cực trên các lĩnh vực. Hai bộ đã tích cực thúc đẩy trao đổi đoàn và tổ chức hội nghị song phương, đa phương; thường xuyên phối hợp điều tra các vụ án, vụ việc có tính chất xuyên quốc gia và truy bắt các đối tượng truy nã quốc tế qua kênh hợp tác song phương và phối hợp hiệu quả trong khuôn khổ hợp tác Interpol…

Các đơn vị chức năng hai bộ cũng thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp điều tra, xác minh, truy nã, dẫn độ chuyển giao nhiều đối tượng phạm tội.

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biễn phức tạp, để tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác hơn nữa, tại hội đàm, hai bên đã nhất trí sẽ triển khai có hiệu quả “Chương trình phối hợp hành động giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Liên bang Nga giai đoạn 2022 - 2024” ký vào tháng 5/2022; nghiên cứu bổ sung các nội dung hợp tác cấp thiết hai bên có nhu cầu và cùng quan tâm vào Chương trình phối hợp giai đoạn 2025 - 2027.

Hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, cả song phương và đa phương, để tiếp tục thúc đẩy hợp tác cùng chia sẻ trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm và một số nhiệm vụ khác có liên quan đến chức năng của hai bộ; tiếp tục trao đổi thông tin tội phạm, điều tra, xử lý các vụ việc liên quan đến hai bên, nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Nghiên cứu khả năng thiết lập cơ chế phối hợp trong công tác bảo hộ doanh nhân, lưu học sinh, công dân của nước này công tác, học tập, làm ăn sinh sống ở nước kia, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân hai nước, cũng như chủ động phòng ngừa các hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật, gây hại cho an ninh quốc gia của Việt Nam và của Liên bang Nga.



Đồng thời, tiếp tục quan tâm hỗ trợ đào tạo cán bộ, học viên Bộ Công an Việt Nam tại Liên bang Nga và cử chuyên gia sang Việt Nam giảng dạy, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ (đặc biệt là chuyên ngành phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, an ninh thông tin, an ninh kinh tế, tội phạm ma túy xuyên quốc gia và khoa học kỹ thuật hình sự).../.