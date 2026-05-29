Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa 4 tỉnh biên giới Việt Nam với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đi vào chiều sâu

Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Tuyên Quang Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Dự Hội nghị có Bí thư tỉnh ủy các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên (Việt Nam); Bí thư tỉnh ủy Vân Nam; lãnh đạo Ban liên lạc đối ngoại Trung ương Trung Quốc và đại diện Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán hai nước Việt Nam - Trung Quốc…

Trong quá trình triển khai thực hiện Biên bản Hội nghị thường niên lần thứ 5, các tỉnh biên giới Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh; sự phối hợp, hợp tác tích cực từ tỉnh Vân Nam. Hai bên tích cực triển khai các nội dung đã thống nhất; quan hệ láng giềng hữu nghị tiếp tục được duy trì gắn bó, mật thiết; tin cậy chính trị được tăng cường; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hợp tác; chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới cơ bản ổn định; hợp tác kinh tế - thương mại tiếp tục mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai bên.

Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Lai Châu Lê Minh Ngân phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Điện Biên Trần Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại hội nghị, ông Vương Ninh (Wang Ning), Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh Vân Nam, khẳng định trong thời gian qua, 4 tỉnh biên giới của Việt Nam và tỉnh Vân Nam đã bám sát các nội dung trong Tuyên bố chung của hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Trung Quốc “Về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới”, đẩy mạnh quan hệ hợp tác phát triển toàn diện trên các lĩnh vực với nhiều kết quả nổi bật. Qua đó, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc trong giai đoạn mới.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vân Nam đề xuất trong thời gian tới, 4 tỉnh biên giới Việt Nam và tỉnh Vân Nam tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, du lịch, nông nghiệp, văn hóa, xây dựng, giao lưu nhân dân… góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ 15 của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Uỷ viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Vân Nam Vương Nình phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Minh Ngân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu đồng tình, nhất trí cao với những ý kiến phát biểu sâu sắc, cùng các đề xuất mang tính chiến lược, tầm nhìn dài hạn của Bí thư Tỉnh ủy Vương Ninh. Đồng thời khẳng định: Hội nghị thường niên lần thứ 6 giữa Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên và Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc đang trên đà phát triển tốt đẹp và gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng.

Để tiếp tục phát huy kết quả hợp tác đã đạt được, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa 4 tỉnh biên giới Việt Nam với tỉnh Vân Nam đi vào chiều sâu, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của mỗi bên, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân đề xuất một số nội dung hợp tác trọng tâm trong thời gian tới, bao gồm tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả các nhận thức chung cấp cao của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Trung Quốc; Tăng cường chỉ đạo các ngành, địa phương hai bên tích cực triển khai các thỏa thuận hợp tác đã ký, bảo đảm thực chất, hiệu quả, rõ nội dung, rõ trách nhiệm, rõ kết quả trên tinh thần hợp tác bình đẳng, hữu nghị và cùng có lợi; Tăng cường tổ chức các chuyến thăm, giao lưu giữa Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân hai bên; Tăng cường phối hợp thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông và hạ tầng cửa khẩu khu vực biên giới; đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục nâng cấp cặp cửa khẩu Ma Lù Thàng (Việt Nam) - Kim Thủy Hà (Trung Quốc) lên cửa khẩu quốc tế. Đồng thời, phối hợp triển khai dự án kết nối giao thông qua biên giới như cầu đường bộ Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà; Thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, giáo dục - đào tạo; Tiếp tục thực hiện tốt 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc và các thỏa thuận liên quan.

Sau bài phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân, các Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, Điện Biên, Tuyên Quang, lãnh đạo Ban liên lạc đối ngoại Trung ương Trung Quốc, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam cũng đã có bài phát biểu với những nội dung đề xuất hợp tác phát triển giữa hai bên trên các lĩnh vực với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) trong thời gian tới.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã ký Biên bản Hội nghị thường niên lần thứ 6. Các Bí thư 5 tỉnh và lãnh đạo các bộ ngành trung ương hai bên cùng chứng kiến việc trao các văn kiện hợp tác của các Sở, ngành, địa phương hai bên./.