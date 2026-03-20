Thúc đẩy quan hệ hợp tác gắn bó giữa hai Bộ Công an Việt Nam - Lào

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bộ trưởng Bộ Công an Lào duyệt đội danh dự Công an nhân dân. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhiệt liệt chào mừng Bộ trưởng Vanthong Kongmany và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Lào sang thăm, làm việc với Bộ Công an Việt Nam; chúc mừng lực lượng Công an Lào nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập, đồng thời tin tưởng lực lượng Công an Lào sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh, lập nhiều thành tích mới, cùng lực lượng Công an Việt Nam kề vai sát cánh trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của mỗi nước.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam với Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bộ trưởng Bộ Công an Lào. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới và khu vực, Việt Nam và Lào càng cần tiếp tục củng cố, vun đắp mối quan hệ gắn bó keo sơn; trong đó, hợp tác giữa hai Bộ Công an giữ vai trò trụ cột, góp phần quan trọng vun đắp quan hệ song phương ngày càng bền chặt.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam hội đàm với Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bộ trưởng Bộ Công an Lào. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Tại hội đàm, hai bên đã cùng đánh giá những kết quả nổi bật đạt được trong quan hệ hợp tác giữa hai Bộ thời gian qua. Theo đó, sau cuộc gặp giữa hai đồng chí Bộ trưởng vào tháng 2/2026 tại Lào, hai bên tiếp tục duy trì trao đổi thông tin về các vấn đề cùng quan tâm trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực an ninh trật tự. Trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm, lực lượng chức năng hai Bộ đã khám phá thành công nhiều chuyên án, triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an giới thiệu thành phần đoàn đại biểu Việt Nam với Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bộ trưởng Bộ Công an Lào. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Đối với Dự án xây dựng Trung tâm chỉ huy an ninh Bộ Công an Lào, Bộ Công an Việt Nam đang tích cực triển khai các nội dung công việc theo kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an Lào để bảo đảm dự án thực hiện đúng tiến độ, đạt chất lượng và hiệu quả đề ra.

Liên quan tới Dự án xây dựng Hệ thống quản lý dân cư và căn cước tại Lào, Bộ Công an Việt Nam đã tích cực hỗ trợ Bộ Công an Lào triển khai các nội dung công việc theo kế hoạch, hướng dẫn bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống và hạ tầng dữ liệu. Đồng thời, Bộ Công an Việt Nam đã bàn giao các trang thiết bị cần thiết, góp phần hỗ trợ Bộ Công an Lào tiếp tục hoàn thiện dữ liệu dân cư, phục vụ công tác quản lý, chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội. Hiện, các đơn vị liên quan của hai Bộ đang phối hợp để thống nhất thời gian bàn giao hệ thống cho Bộ Công an Lào.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bộ trưởng Bộ Công an Lào với các đại biểu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Tại hội đàm, Bộ trưởng Lương Tam Quang và Bộ trưởng Vanthong Kongmany thống nhất hai Bộ cần tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện nhận thức chung, định hướng chiến lược giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt – Lào theo hướng thực chất, hiệu quả, tập trung vào kết nối cơ sở hạ tầng, tháo gỡ các rào cản về thủ tục hành chính, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn môi trường đầu tư, kinh doanh, hoàn thành các dự án trọng điểm đúng tiến độ.

Hai bên tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch hợp tác năm 2026 giữa hai Bộ cũng như các cơ chế phối hợp giữa các đơn vị nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; tăng cường hợp tác ở mọi cấp độ từ Trung ương đến địa phương nhằm xây dựng thế trận an ninh chủ động, góp phần đấu tranh, ngăn chặn từ sớm, từ xa các thách thức, đe dọa đến an ninh mỗi nước. Nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác trong phòng, chống tội phạm xuyên biên giới; tích cực truy bắt các các đối tượng truy nã lẩn trốn ở mỗi nước; tiếp tục mở các đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp các loại tội phạm; nghiên cứu xây dựng các cơ chế mới để tạo điều kiện cho hợp tác giữa hai Bộ; tăng cường hợp tác nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật mỗi nước.

Về phía Bộ Công an Lào, Bộ trưởng Vanthong Kongmany chúc mừng Việt Nam vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, trong đó Bộ Công an Việt Nam đã tổ chức thực hiện rất tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, góp phần quan trọng vào thành công chung của cuộc bầu cử.

Bộ trưởng Bộ Công an Lào nhấn mạnh, thời gian tới, hai Bộ cần nỗ lực thực hiện có hiệu quả các nội dung hợp tác đã thống nhất, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam – Lào nói chung, quan hệ hợp tác gắn bó, keo sơn giữa Bộ Công an hai nước nói riêng./.