Thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - New Zealand phát triển mạnh mẽ và toàn diện hơn

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam làm việc với Bộ trưởng Bộ Đại học của New Zealand Shane Reti. Ảnh: Thanh Tú - PV TTXVN tại Australia

Bộ trưởng Bộ Đại học Shane Reti đánh giá cao quan hệ hợp tác giáo dục - đào tạo giữa hai nước; đồng thời cho biết từ đầu năm nay, Chính phủ của Thủ tướng Christopher Luxon đã quyết định tăng số lượng học bổng cho sinh viên Việt Nam sang học tại các trường đại học của New Zealand nhằm hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực và đạt được mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Trong khi đó, Bộ trưởng Biến đổi Khí hậu, Năng lượng và Chính quyền Địa phương Simon Watts cho rằng Việt Nam và New Zealand đều đang phải đối mặt với những thách thức to lớn cũng như tác động phức tạp từ biến đổi khí hậu và bảo đảm an ninh năng lượng. Chính phủ New Zealand đã xây dựng Chương trình quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu cùng với nhiều biện pháp đa dạng, toàn diện để khai thác các nguồn năng lượng mới, năng lượng sạch.

Đánh giá cao những chủ trương, chiến lược và thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh năng lượng và an ninh lương thực, Bộ trưởng Simon Watts bày tỏ mong muốn hai bên tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong việc xây dựng cơ chế, ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo cán bộ và hiện thực hóa các chủ trương, chiến lược để đem lại những kết quả cụ thể.

Tại các cuộc gặp và làm việc với Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, ban lãnh đạo Đại học Tổng hợp Victoria Wellington và Đại học Công nghệ Auckland cho biết trong nhiều năm qua, hai trường đã đào tạo và cấp học bổng cho hàng nghìn sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam sang học và nghiên cứu trong nhiều ngành như quản trị kinh doanh, giáo dục, các ngành khoa học cơ bản, công nghệ thông tin và các ngành công nghệ cao, y tế… Ban lãnh đạo hai trường bày tỏ mong muốn trong thời gian tới sẽ đào tạo thêm nhiều sinh viên Việt Nam, nhất là trong những ngành khoa học, kỹ thuật, quản trị…, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cảm ơn Chính phủ, Quốc hội và nhân dân New Zealand đã dành cho Việt Nam sự ủng hộ và hỗ trợ quý báu trên nhiều lĩnh vực trong 50 năm qua, đặc biệt là đào tạo cán bộ và các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, triển khai các thỏa thuận cấp cao; sớm hoàn thiện Chương trình hành động giai đoạn 2025-2030 để triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, trong đó cần tăng cường quan hệ chính trị thông qua trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, cả trên kênh quan hệ Đảng, Nhà nước và Chính phủ, thắt chặt hơn giao lưu nhân dân cũng như giữa các địa phương, doanh nghiệp hai nước.

Đánh giá cao chất lượng, uy tín và môi trường giáo dục của New Zealand, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh hợp tác giáo dục và đào tạo là một trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước; đề nghị các trường đại học hai bên phối hợp nghiên cứu xây dựng các kế hoạch hợp tác dài hạn, bền vững và thiết thực; đa dạng hóa các hình thức hợp tác như trao đổi sinh viên, giảng viên, liên kết đào tạo, các chương trình nghiên cứu chung, tập trung vào các ngành kỹ thuật cao, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, công nghệ sinh học, y tế, ngoại ngữ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại New Zealand, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đã đến thăm và có cuộc gặp mặt với các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Wellington và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại quốc gia châu Đại Dương này.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã thông tin về ý nghĩa và tầm quan trọng của những Nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam trong phát triển khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế, xây dựng và thực thi pháp luật, phát triển kinh tế tư nhân, giáo dục đào tạo, y tế nhằm đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cán bộ, đảng viên Đại sứ quán phát huy thành tích, tăng cường chủ động và trách nhiệm trong phối hợp với các cơ quan để thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - New Zealand phát triển mạnh mẽ và toàn diện hơn nữa.

Ghi nhận và biểu dương những hoạt động thiết thực và hướng về quê hương, đất nước của các hội người Việt tại New Zealand, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa kêu gọi cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand phát huy những giá trị cao đẹp, luôn đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau trở thành “cầu nối hữu nghị” và nguồn lực quan trọng, đóng góp vào sự phát triển của mối quan hệ hai nước./.