Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản

Quang cảnh buổi làm việc giữa đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và Tổng thư ký LDP Motegi Toshimitsu. Ảnh: Đức Thịnh/Phạm Tuân - PV TTXVN tại Nhật Bản Quang cảnh buổi làm việc giữa đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương với Chủ tịch Đảng Cộng sản Kazuo Shii. Ảnh: Đức Thịnh/Phạm Tuân - PV TTXVN tại Nhật Bản

Trong thời gian ở thăm Nhật Bản, đồng chí Trần Tuấn Anh đã có các cuộc chào xã giao, trao đổi ý kiến với Tổng Thư ký Đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền Toshimitsu Motegi, Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản Kazuo Shii, Tổng Thư ký LDP tại Thượng viện Hiroshige Seko, Ngoại trưởng Yoshimasa Hayashi, Bộ trưởng Kinh tế, thương mại và công nghiệp Yasutoshi Nishimura; gặp gỡ với các lãnh đạo của Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản và Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản; và thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Hokkaido. Bên cạnh đó, đồng chí Trần Tuấn Anh cũng thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại đây.

Tại các cuộc trao đổi, làm việc với lãnh đạo các cơ quan và các chính đảng Nhật Bản, đồng chí Trần Tuấn Anh bày tỏ vui mừng về sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất của quan hệ Việt Nam–Nhật Bản trong khuôn khổ “Quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á”, với sự tin cậy chính trị cao và ngày càng được tăng cường thông qua giao lưu cấp cao và các cấp thường xuyên. Đồng chí nhấn mạnh Việt Nam coi Nhật Bản là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu, luôn tích cực tham gia hỗ trợ và đồng hành với Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế-xã hội; khẳng định Việt Nam ưu tiên phát triển quan hệ với Nhật Bản, mong muốn hai bên mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa Chính phủ, Quốc hội, các bộ, ngành và địa phương của hai nước. Đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị chính phủ và các cơ quan hữu quan của Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho gần nửa triệu người Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập tại Nhật Bản.

Đồng chí Trần Tuấn Anh nêu phương hướng tăng cường quan hệ hai nước trong thời gian tới, trong đó có tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các chính đảng của Nhật Bản, giới thiệu về đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đồng chí cũng cảm ơn việc Nhật Bản đã mời Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) mở rộng tại thành phố Hiroshima vào tháng 5 tới; đề nghị hai bên đẩy mạnh và đi sâu hợp tác trong các lĩnh vực, nhất là hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư, tương xứng với tiềm năng to lớn của quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam–Nhật Bản; mong muốn Nhật Bản tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam thực hiện 3 đột phá chiến lược, thúc đẩy triển khai các dự án lớn, cụ thể, phát triển hạ tầng chiến lược của Việt Nam, tăng cường kết nối hai nền kinh tế, giúp Việt Nam tham gia sâu và có hiệu quả vào quá trình hình thành các chuỗi cung ứng mới; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tham gia có hiệu quả vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; hợp tác bảo đảm an ninh kinh tế, tài chính, năng lượng, lương thực; thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, nông nghiệp công nghệ cao, cơ sở hạ tầng, y tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp phụ trợ, chuyển đổi số, đô thị thông minh, chuyển đổi xanh, phát triển nguồn nhân lực và ứng phó với các thách thức phi truyền thống.

Ngoài ra, đồng chí Trần Tuấn Anh cũng đề nghị hai bên tạo điều kiện mở rộng giao lưu, hợp tác giữa các địa phương và giao lưu nhân dân; tăng cường trao đổi, phối hợp về các vấn đề quốc tế, vì hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Đồng chí Trần Tuấn Anh , Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và Chủ tịch Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) Maeda Tadashi. Ảnh: Đức Thịnh/Phạm Tuân - PV TTXVN tại Nhật Bản

Quang cảnh buổi làm việc giữa đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và Tổng thư ký Nhóm nghị sỹ LDP tại Thượng viện. Ảnh: Đức Thịnh/Phạm Tuân - PV TTXVN tại Nhật Bản

Về phần mình, lãnh đạo các cơ quan, chính đảng và địa phương của Nhật Bản bày tỏ hết sức coi trọng và ủng hộ phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước; đánh giá cao chuyến thăm Nhật Bản của đồng chí Trần Tuấn Anh và Đoàn Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam trong bối cảnh hai nước đang sôi nổi tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; chúc mừng những thành tựu phát triển của Việt Nam; khẳng định Nhật Bản coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong chính sách của Nhật Bản và hợp tác với Việt Nam có ý nghĩa chiến lược, sẵn sàng phối hợp, trao đổi các biện pháp tăng cường quan hệ song phương và đa phương trên các lĩnh vực phù hợp với lợi ích của hai bên, góp phần đưa quan hệ “Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á” giữa Việt Nam và Nhật Bản phát triển lên tầm cao mới. Nhật Bản cũng đánh giá cao sự đóng góp của cộng đồng người Việt Nam vào đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội Nhật Bản, nhấn mạnh sẽ tiếp tục quan tâm đến cộng đồng người Việt Nam tại đây./.