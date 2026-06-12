Thúc đẩy phát triển sở hữu trí tuệ cho nhà nông và doanh nghiệp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện cho biết, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực then chốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ các chính sách hỗ trợ, triển khai nhiều nhiệm vụ khoa học và công nghệ gắn với phát triển tài sản trí tuệ. Đặc biệt, không gian Thương hiệu và Công nghệ của tỉnh với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp đã góp phần thúc đẩy kết nối cung - cầu công nghệ, phát triển thương hiệu và thương mại hóa tài sản trí tuệ.

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện cho rằng, sự đồng hành của các chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã cùng sự quyết tâm của các cấp, ngành sẽ mang đến nhiều giải pháp thiết thực, góp phần đưa sở hữu trí tuệ thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Do đó, Sở Khoa học và Công nghệ cần tiếp tục phát huy vai trò cơ quan đầu mối, chủ động tham mưu UBND tỉnh triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, tăng cường tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân đăng ký, quản lý, khai thác hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ. Các sở, ngành và địa phương cần phối hợp chặt chẽ trong bảo vệ, phát triển thương hiệu sản phẩm địa phương, đồng thời lồng ghép nội dung sở hữu trí tuệ vào Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số và phát triển kinh tế địa phương.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN.

Trao đổi về chủ đề phát triển sở hữu trí tuệ nhằm tạo đòn bẩy nâng tầm sản phẩm OCOP trên địa bàn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long) Phạm Thanh Tiếng cho biết, toàn tỉnh hiện có 977 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn Chương trình Mỗi xã một sản phẩm với 454 chủ thể tham gia. Việc phát triển quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm OCOP là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo vệ thương hiệu và gia tăng giá trị kinh tế. Quá trình này không chỉ dừng lại ở đăng ký nhãn hiệu mà còn bao gồm xây dựng chỉ dẫn địa lý, thương mại hóa tài sản trí tuệ và kiểm soát hàng giả trên thị trường, qua đó góp phần nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế và mở rộng thị trường cho sản phẩm OCOP của tỉnh.

Tuy nhiên, việc phát triển tài sản trí tuệ cho sản phẩm OCOP vẫn còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững của sản phẩm. Một bộ phận chủ thể, nhất là hợp tác xã và hộ sản xuất nhỏ, chưa quan tâm đúng mức đến việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; việc xây dựng thương hiệu còn mang tính tự phát, thiếu chiến lược dài hạn; hiệu quả khai thác tài sản trí tuệ để gia tăng giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường chưa cao...

Nhiều đại biểu đề xuất một số giải pháp để hỗ trợ các chủ thể OCOP phát triển và bảo vệ thương hiệu trong thời gian tới như: Tỉnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp như nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ thông qua tuyên truyền, tập huấn; hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu, nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý; xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, truy xuất nguồn gốc điện tử và thương mại điện tử; nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường liên kết chuỗi giá trị, xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường tiêu thụ./.