Đây là sự kiện đầu tiên trong chuỗi các hoạt động kích cầu, thu hút khách du lịch của tỉnh được tổ chức năm 2026; đồng thời là hoạt động ý nghĩa hướng tới chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng Phú Yên (1/4/1975 - 1/4/2026), phần quảng bá hình ảnh địa phương, thúc đẩy phát triển du lịch gắn với các giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc.

Đại biểu tìm hiểu các sản phẩm làng nghề truyền thống trưng bày tại Hội chợ. Ảnh: Tường Quân - TTXVN Trình diễn văn hóa địa phương miền biển tại buổi khai mạc Hội chợ. Ảnh: Tường Quân - TTXVN

Hội chợ có sự tham gia của hàng trăm gian hàng đến từ các doanh nghiệp, hợp tác xã, các chủ thể OCOP và địa phương trong và ngoài tỉnh. Các sản phẩm được trưng bày đa dạng, bao gồm nông sản như: cà phê, cacao, hồ tiêu, mật ong, sầu riêng, nước mắm, bánh tráng… Hàng thủ công mỹ nghệ, quà lưu niệm như: túi xách, quần áo được làm từ thổ cẩm, cói…

Bên cạnh đó, khu gian hàng thương mại tổng hợp với khoảng 200 gian hàng mang đến không gian đa dạng, phong phú cho người dân và du khách đến tham quan, mua sắm, trải nghiệm về ẩm thực địa phương, sinh vật cảnh, sản phẩm tiêu dùng và các mặt hàng khởi nghiệp.

Ngoài ra, Hội chợ còn tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, quảng bá du lịch, góp phần tạo không gian trải nghiệm phong phú, hấp dẫn cho người dân và du khách. Hội chợ còn là dịp để tăng cường liên kết giữa thương mại và du lịch, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và năng lực cạnh tranh của các địa phương, doanh nghiệp.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Phúc Long, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh: Hội chợ không chỉ là nơi trưng bày, giới thiệu sản phẩm mà còn là cầu nối quan trọng để các doanh nghiệp, hợp tác xã tăng cường kết nối, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ. Thông qua sự kiện này, Ban Tổ chức mong muốn tạo thêm một không gian giao lưu, quảng bá thiết thực, góp phần đưa sản phẩm địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng và giới thiệu những nét đặc trưng về văn hóa, ẩm thực và đời sống các vùng miền đến du khách.

Hội chợ Thương mại, Du lịch, giới thiệu sản phẩm đặc trưng tỉnh Đắk Lắk năm 2026 sẽ mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho người dân và du khách, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển thương mại, du lịch trong thời gian tới. Hội chợ diễn ra từ ngày 28/3 đến ngày 5/4/2026./.