Thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa mang đậm bản sắc Tây Nam Bộ

Đoàn công tác của Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Trong buổi làm việc, lãnh đạo Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam giới thiệu danh mục hỗ trợ phát triển công nghiệp văn hóa với 16 phần việc xoay quanh 3 nhóm nội dung như nhóm hoạt động bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực phát triển công nghiệp văn hóa... Nhóm hỗ trợ hoạt động nghiên cứu chính sách phát triển công nghiệp văn hóa gồm: Hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, tọa đàm phát triển công nghiệp văn hóa; tư vấn, hỗ trợ xây dựng đề án/kế hoạch phát triển công nghiệp văn hóa tỉnh/thành; chương trình hỗ trợ tiếp cận với nghệ thuật và di sản. Hiệp hội đề xuất nhóm dự án phát triển kinh tế văn hóa, nghệ thuật gồm hoạt động hỗ trợ hợp tác khai thác hiệu quả các kênh truyền thông mạng xã hội phát triển công nghiệp văn hóa; tư vấn, hỗ trợ xây dựng đề án, kế hoạch phát triển công nghiệp văn hóa; tổ chức chương trình hỗ trợ tiếp cận với nghệ thuật và di sản; hỗ trợ ứng dụng AI vào công nghiệp văn hóa; hỗ trợ, hợp tác phát triển nền tảng công nghệ phát triển du lịch văn hóa địa phương; hợp tác đầu tư khai thác mô hình “không gian văn hóa - kinh tế đêm”…

Ông Vương Duy Biên, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam chia sẻ: Trong chuyến làm việc này, Hiệp hội mong muốn tìm hướng để hỗ trợ thành phố phát triển công nghiệp văn hóa mang đậm bản sắc Tây Nam Bộ. Với vai trò trung tâm vùng, Cần Thơ có thể xem xét xây dựng các sự kiện văn hóa thường niên, mang tính thương hiệu và tầm vóc khu vực, đồng thời cần có đề án nâng tầm Lễ hội bánh dân gian đã tổ chức thành thông lệ 13 năm qua, bổ sung thêm các nội dung phong phú xây dựng đề án phát triển kinh tế đêm… Bên cạnh đó, Hiệp hội mong muốn mở chi nhánh tại Cần Thơ và đề xuất thành phố giao đầu mối để phối hợp với các đơn vị trực thuộc Hiệp hội triển khai công việc cần thiết trong thời gian tới.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ tiếp và làm việc với đoàn. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết qua xem xét 16 phần việc do Hiệp hội đề xuất có nhiều nội dung trọng tâm mà thành phố đang quan tâm, nhất là việc tổ chức hội thảo khoa học phát triển công nghiệp văn hóa địa phương; thúc đẩy hợp tác phát triển nền tảng công nghệ phát triển du lịch văn hóa. Với nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nghệ thuật, thành phố đề xuất Hiệp hội giới thiệu đối tác uy tín để tổ chức các chương trình mang tầm cỡ khu vực tại Cần Thơ. Đối với đề xuất thành lập chi nhánh Hiệp hội tại Cần Thơ và các công việc theo danh mục đề xuất, UBND thành phố giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm đầu mối chọn lọc các công việc trọng tâm ưu tiên trong thời gian tới. Lãnh đạo thành phố cũng bày tỏ ủng hộ việc tổ chức Hội thảo về phát triển công nghiệp văn hóa quy mô cấp khu vực tại Cần Thơ để các địa phương cùng lắng nghe và đưa ra các giải pháp phát triển phù hợp thực tiễn địa phương.

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, Cần Thơ hội tụ đủ các điều kiện về hạ tầng, tài nguyên văn hóa đa dạng để trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của vùng. Thành ủy Cần Thơ đã ban hành Đề án về Phát triển công nghiệp văn hóa và xây dựng thương hiệu văn hóa Cần Thơ trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển văn hóa, phát huy giá trị văn hóa và con người Cần Thơ; thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa theo hướng hiện đại, sáng tạo.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ phát biểu. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Theo đề án, thành phố sẽ tập trung phát triển các ngành công nghiệp văn hóa có thế mạnh gồm: du lịch văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, thủ công mỹ nghệ, quảng cáo, thiết kế sáng tạo, truyền hình và phát thanh, xuất bản, phần mềm và các trò chơi giải trí; hệ thống di sản văn hóa và bộ nhận diện thương hiệu văn hóa Cần Thơ. Phấn đấu đến năm 2030, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 7% vào GRDP của thành phố; hình thành ít nhất 3 thương hiệu đặc trưng từ ngành công nghiệp văn hóa có thế mạnh của địa phương; hoàn thành số hóa 100% dữ liệu di sản văn hóa trọng điểm, phục vụ phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa. Đến năm 2045, phấn đấu phát triển các ngành công nghiệp văn hóa theo hướng bền vững, đóng góp khoảng 9% GRDP của thành phố; xây dựng thương hiệu văn hóa Cần Thơ trở thành biểu tượng sáng tạo tiêu biểu, có vai trò dẫn dắt sự phát triển văn hóa của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và có sức lan tỏa rộng rãi trong nước và quốc tế./.